[{"available":true,"c_guid":"d668f1cb-efec-4a85-90f0-be7251bc632d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azokat a gépeket javasolják a földön tartani, amelyeket egy bizonyos típusú hajtóművel szereltek fel.","shortLead":"Azokat a gépeket javasolják a földön tartani, amelyeket egy bizonyos típusú hajtóművel szereltek fel.","id":"20210222_boeing_kigyulladt_hajtomu_repules_denver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d668f1cb-efec-4a85-90f0-be7251bc632d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e2866f-9fc7-4673-a027-662fba2421c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_boeing_kigyulladt_hajtomu_repules_denver","timestamp":"2021. február. 22. 07:33","title":"A Boeing nem javasolja, hogy 777-esek repüljenek, amíg ki nem vizsgálják a Denvernél kigyulladt hajtómű esetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870cacf0-2cdd-4816-92d4-adab55b32058","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Bella Figura a XXI. századi párkapcsolatokról és emberi viszonyokról szól. \r

\r

","shortLead":"A Bella Figura a XXI. századi párkapcsolatokról és emberi viszonyokról szól. \r

\r

","id":"20210221_vigszinhaz_bella_figura_torok_ferenc_online_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=870cacf0-2cdd-4816-92d4-adab55b32058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfb2d3e-9766-4ee5-a221-b98382677e77","keywords":null,"link":"/kultura/20210221_vigszinhaz_bella_figura_torok_ferenc_online_bemutato","timestamp":"2021. február. 21. 10:42","title":"Online mutatja be Török Ferenc új rendezését a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A 60 éves vagy annál idősebb népesség aránya eddig alacsony volt a Sinopharm-vakcina klinikai vizsgálataiban. Jövő héten a háziorvosok 275 ezer adagot kapnak ebből, illetve az AstraZeneca-vakcinából.","shortLead":"A 60 éves vagy annál idősebb népesség aránya eddig alacsony volt a Sinopharm-vakcina klinikai vizsgálataiban. Jövő...","id":"20210220_Korcsoporti_korlatozas_nelkul_kezdenek_oltani_jovo_hettol_a_Sinopharm_vakcinajaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705e64eb-8d31-4853-b928-9575cd6858eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Korcsoporti_korlatozas_nelkul_kezdenek_oltani_jovo_hettol_a_Sinopharm_vakcinajaval","timestamp":"2021. február. 20. 14:54","title":"Korcsoporti korlátozás nélkül kezdenek oltani jövő héttől a Sinopharm vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az üzemek leálltak a nagy hidegben, ezért bizonyos anyagoktól meg kellett szabadulniuk.","shortLead":"Az üzemek leálltak a nagy hidegben, ezért bizonyos anyagoktól meg kellett szabadulniuk.","id":"20210221_texas_tel_hideg_fagy_karos_anyag_szennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd790f8-1e77-4160-97cf-f6c488d3af5a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210221_texas_tel_hideg_fagy_karos_anyag_szennyezes","timestamp":"2021. február. 21. 21:31","title":"A texasi fagyok miatt rengeteg káros anyagot engedtek a levegőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e842e-847a-430b-a3b6-640c58253b46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyolcvanegy autóssal szemben intézkedtek a héten tartott razzia alatt. ","shortLead":"Nyolcvanegy autóssal szemben intézkedtek a héten tartott razzia alatt. ","id":"20210221_A_nagymamamert_jottem__megint_a_buszsavhasznalokat_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319e842e-847a-430b-a3b6-640c58253b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e22f1d-e482-477f-8f34-c00ccd1f6ed1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_A_nagymamamert_jottem__megint_a_buszsavhasznalokat_a_rendorok","timestamp":"2021. február. 21. 07:49","title":"„A nagymamámért jöttem” – a buszsávokban autózókat ellenőrizék a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Úgy akartak felállni, hogy ezzel a lehető legkevesebb kárt okozzák a hallgatóknak. Előző héten pénteken 26 tanár – többek között Upor László volt rektorhelyettes, Földényi F. László, Kárpáti Péter, Bagossy László – postázta el az új vezetésnek a felmondópapírjait. ","shortLead":"Úgy akartak felállni, hogy ezzel a lehető legkevesebb kárt okozzák a hallgatóknak. Előző héten pénteken 26 tanár –...","id":"20210222_szfe_felmondo_oktatok_nyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51ab0a0-423f-49ed-b422-bc28699cc9e1","keywords":null,"link":"/elet/20210222_szfe_felmondo_oktatok_nyilatkozat","timestamp":"2021. február. 22. 12:00","title":"„Finoman fogalmazva is derékba töri az életünket ez a döntés” – nyilatkoztak az SZFE-n felmondó oktatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2f90d2-f1a6-4c20-a58b-39b9e41481c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 200 millió adag koronavírus elleni oltást adtak be szerte a világon, ennek 45 százalékát a G7 csoportban tömörülő legfejlettebb ipari országokban.","shortLead":"Több mint 200 millió adag koronavírus elleni oltást adtak be szerte a világon, ennek 45 százalékát a G7 csoportban...","id":"20210220_Az_USAban_adtak_be_eddig_a_legtobb_koronavirs_elleni_vakcinat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa2f90d2-f1a6-4c20-a58b-39b9e41481c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1969f1ee-0e46-4a7a-9416-7fb2d5c0585a","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Az_USAban_adtak_be_eddig_a_legtobb_koronavirs_elleni_vakcinat","timestamp":"2021. február. 20. 15:50","title":"Az USA-ban adták be eddig a legtöbb koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35130123-3839-4327-811b-8e01857f2f40","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fogalmam sem volt, hogy én akkor most kommunista ifjú vagyok, csak a csapatba akartam tartozni - mondja egy egykori úttörő 50 évvel később. Egykori kisdobosok és történészek is megszólalnak a mozgalomról, amivel a Kádár-korszakban ideológiát próbáltak a gyerekekbe ültetni. A Hóvirág őrs naplója, első rész. ","shortLead":"Fogalmam sem volt, hogy én akkor most kommunista ifjú vagyok, csak a csapatba akartam tartozni - mondja egy egykori...","id":"20210220_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35130123-3839-4327-811b-8e01857f2f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9423ed6b-dcc4-4994-96d6-30fc67a55895","keywords":null,"link":"/360/20210220_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_elso_resz","timestamp":"2021. február. 20. 19:00","title":"Doku360: A rohadt életbe, mindenki úttörő volt! Nem kérdezték, akarod-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]