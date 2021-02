Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4333e075-2b52-446d-8cb6-d8c51ffbca39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint a Magyartanárok Egyesületének még nem küldték el a vizsgakövetelmények tervezetét.","shortLead":"A Népszava szerint a Magyartanárok Egyesületének még nem küldték el a vizsgakövetelmények tervezetét.","id":"20210222_Wass_Albert_erettsegi_magyar_nyelv_irodalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4333e075-2b52-446d-8cb6-d8c51ffbca39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96791be6-001d-4d57-8518-b272a9cc3425","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Wass_Albert_erettsegi_magyar_nyelv_irodalom","timestamp":"2021. február. 22. 07:49","title":"Wass Albert igen, a magyar nyelv finnugor származása nem kerülhet elő a magyar érettségi témái között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál parlament a Facebook blokádja ellenére is kitart a hírszolgáltatással kapcsolatos törvénytervezete mellett, amelyet hétfőn nagy valószínűséggel meg is szavaznak. Az egészségügyi minisztérium közben azt közölte: nem hirdetnek többet a Facebookon.","shortLead":"Az ausztrál parlament a Facebook blokádja ellenére is kitart a hírszolgáltatással kapcsolatos törvénytervezete mellett...","id":"20210222_ausztralia_hirszolgaltatas_hirek_megosztasa_facebook_mediacegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c17db4-0784-40cd-affe-921aa479c61a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_ausztralia_hirszolgaltatas_hirek_megosztasa_facebook_mediacegek","timestamp":"2021. február. 22. 09:50","title":"Egy ausztrál minisztérium válasza a Facebook blokádjára: egy fillért sem költenek el ott többé hirdetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ők azok, akik éltek a kormány által meghirdetett kedvezménnyel.","shortLead":"Ők azok, akik éltek a kormány által meghirdetett kedvezménnyel.","id":"20210222_novak_katalin_autovasarlas_tamogatas_csaladok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e34222-f3ea-455c-b7bc-e7c71401b6c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_novak_katalin_autovasarlas_tamogatas_csaladok","timestamp":"2021. február. 22. 11:36","title":"Eddig 20 ezer hétüléses autó került a magyar családokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c4afa0-fc2e-42e5-98fa-09724dcac7a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Kalocsa egyházi épületegyüttese közé beékelődő, 27 szobás hotel megvásárlására és felújítására kapott 2 milliárd forintot az államtól a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye, miután a miniszterelnök látogatóban volt az érseknél. A látogatás és az adásvétel között egy hónap telt el.","shortLead":"A Kalocsa egyházi épületegyüttese közé beékelődő, 27 szobás hotel megvásárlására és felújítására kapott 2 milliárd...","id":"20210222_Orban_Viktor_meglatta_megszerette_es_megvetette_Kalocsa_egyik_impozans_epuletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c4afa0-fc2e-42e5-98fa-09724dcac7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d38b070-9c8f-4b04-b769-52335414e3c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210222_Orban_Viktor_meglatta_megszerette_es_megvetette_Kalocsa_egyik_impozans_epuletet","timestamp":"2021. február. 22. 14:50","title":"Orbán Viktor meglátta, megszerette és megvetette Kalocsa egyik impozáns épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila ugyanakkor sikerről beszél, mert állítása szerint több ember fizette be a jelentkezés díját, mint tavaly. Szerinte mostanra a hallgatók is kijózanodtak.","shortLead":"Vidnyánszky Attila ugyanakkor sikerről beszél, mert állítása szerint több ember fizette be a jelentkezés díját, mint...","id":"20210222_SZFE_Alig_tobb_mint_fele_annyian_felveteliznek_mint_ket_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bc6922-5e18-49ee-b583-00992fe70b6a","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_SZFE_Alig_tobb_mint_fele_annyian_felveteliznek_mint_ket_eve","timestamp":"2021. február. 22. 11:19","title":"SZFE: Alig több mint feleannyian felvételiznek, mint két éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Twitter-videóban azt a látszatot keltik, hogy a legújabb Mars-járó már kilométereket tett meg a vörös bolygón, sőt, “érdekes” hangot is rögzített. A felvétel nem a Perseverance műve.","shortLead":"Egy Twitter-videóban azt a látszatot keltik, hogy a legújabb Mars-járó már kilométereket tett meg a vörös bolygón, sőt...","id":"20210222_perseverance_marsjaro_mars_kamuvideo_felvetel_hang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5bfafd-c796-47c3-af20-f7be911b3b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_perseverance_marsjaro_mars_kamuvideo_felvetel_hang","timestamp":"2021. február. 22. 08:33","title":"Erősen félrevezető videó terjed a Perseverance-ről, és egy furcsa, \"marsi\" hangról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dee45ab-9536-490b-991b-6dee063a36cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videomegosztó több esetben volt már őrültségek melegágya, most itt a következő: néhány feltöltő szerint a texasi ítéletidőt a kormány gerjeszti, de a főkolompos igazából Bill Gates.","shortLead":"A videomegosztó több esetben volt már őrültségek melegágya, most itt a következő: néhány feltöltő szerint a texasi...","id":"20210223_alhir_osszeeskuves_elmelet_texas_ho_havazas_tiktok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dee45ab-9536-490b-991b-6dee063a36cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3def23-345e-4ab3-a9cd-286d16444e53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_alhir_osszeeskuves_elmelet_texas_ho_havazas_tiktok","timestamp":"2021. február. 23. 13:03","title":"Az összeesküvés-elméletek hívői most azt terjesztik a TikTokon, hogy a texasi hó kamu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A hivatásos taxisok szerint jó darabig nem fognak visszatérni a taxishiénák, sok időbe telik ugyanis, mire a vendéglátás, a turizmus és vele a taxisok magukra találnak a járvány után. ","shortLead":"A hivatásos taxisok szerint jó darabig nem fognak visszatérni a taxishiénák, sok időbe telik ugyanis, mire...","id":"20210223_A_turistakkal_egyutt_a_hienak_is_eltuntek_a_budapesti_utakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2c7caf-38d5-4b47-859b-f139692277a1","keywords":null,"link":"/kkv/20210223_A_turistakkal_egyutt_a_hienak_is_eltuntek_a_budapesti_utakrol","timestamp":"2021. február. 23. 11:10","title":"A turistákkal együtt a hiénák is eltűntek a budapesti utakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]