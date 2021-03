Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Januárban elfogadták az oltási igazolásról szóló uniós ajánlást, amelyben elvártak egy minimális adatmennyiséget. ","shortLead":"Januárban elfogadták az oltási igazolásról szóló uniós ajánlást, amelyben elvártak egy minimális adatmennyiséget. ","id":"20210302_Oltas_tipusa_europa_okmany_januar_ajanlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47a7528-48a1-45e4-b533-6ea07fdd4417","keywords":null,"link":"/eurologus/20210302_Oltas_tipusa_europa_okmany_januar_ajanlas","timestamp":"2021. március. 02. 10:34","title":"Brüsszelben sem tudják, hátrányos-e a magyaroknak, hogy a vakcinaigazolásban nincs típus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fde4de4-f104-482c-9401-0f8f3366bf6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legsikeresebb izraeli színész két kislányával és producer férjével együtt pózol a bejelentéshez kapcsolt képen.","shortLead":"A legsikeresebb izraeli színész két kislányával és producer férjével együtt pózol a bejelentéshez kapcsolt képen.","id":"20210302_Bajos_fotoval_jelentette_be_a_Wonder_Womant_jatszo_Gal_Gadot_hogy_ujra_terhes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fde4de4-f104-482c-9401-0f8f3366bf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e823f06d-7078-4ddd-982c-25200d4f0ad2","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Bajos_fotoval_jelentette_be_a_Wonder_Womant_jatszo_Gal_Gadot_hogy_ujra_terhes","timestamp":"2021. március. 02. 11:19","title":"Bájos fotóval jelentette be a Wonder Womant játszó Gal Gadot, hogy újra terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri polgármester felesége nem fogadta el az új pozíciót, amit a kórházban felkínáltak neki.","shortLead":"A győri polgármester felesége nem fogadta el az új pozíciót, amit a kórházban felkínáltak neki.","id":"20210302_1516_problemas_pontot_tudna_felsorolni_Dezsi_az_uj_egeszsegugyi_torvenyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9b97ba-4b5f-48ab-b47a-88786cea364b","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_1516_problemas_pontot_tudna_felsorolni_Dezsi_az_uj_egeszsegugyi_torvenyben","timestamp":"2021. március. 02. 11:44","title":"15-16 problémás pontot tudna felsorolni Dézsi Csaba András az új egészségügyi törvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint az egyik gyermek esetében biztosan a kórokozó vezetett halálhoz.","shortLead":"A szakemberek szerint az egyik gyermek esetében biztosan a kórokozó vezetett halálhoz.","id":"20210302_halvaszuletes_koronavirus_csecsemo_izrael","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc70e72-15b7-4309-a729-41ac127e5842","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_halvaszuletes_koronavirus_csecsemo_izrael","timestamp":"2021. március. 02. 14:03","title":"Halva született csecsemőknek lett pozitív a koronavírustesztjük Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","shortLead":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","id":"20210303_zente_sma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b648b2d1-0572-4dc2-9200-a7420f2a2f11","keywords":null,"link":"/elet/20210303_zente_sma","timestamp":"2021. március. 03. 05:30","title":"Szépen fejlődik, már óvodába jár az SMA miatt kezelt Zente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Dózsa György Általános Iskolában pedig digitálisra áll át az oktatás.","shortLead":"A helyi Dózsa György Általános Iskolában pedig digitálisra áll át az oktatás.","id":"20210301_fertozott_covid_koronavirus_ovoda_bolcsode_digitalis_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb3cf1f-8923-457b-92cc-1bc7d986b319","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_fertozott_covid_koronavirus_ovoda_bolcsode_digitalis_oktatas","timestamp":"2021. március. 01. 21:08","title":"Az emelkedő fertőzésszám miatt bezárják az óvodákat Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több szomszédos ingatlant is megrongált a detonáció.\r

","shortLead":"Több szomszédos ingatlant is megrongált a detonáció.\r

","id":"20210302_Felrobbant_csaladi_haz_Matranovak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c07a68-fdd3-4d56-9afb-31e3b5bd16dc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210302_Felrobbant_csaladi_haz_Matranovak","timestamp":"2021. március. 02. 10:24","title":"Felrobbant egy családi ház Mátranovákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ac219-1d04-48a2-8a9e-fe9d7cb05243","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég zárult kutatás szerint negyven év alatt 378 ezer ember korai halálát okozták a mentolos cigaretták az Egyesült Államokban.","shortLead":"Egy nemrég zárult kutatás szerint negyven év alatt 378 ezer ember korai halálát okozták a mentolos cigaretták...","id":"20210301_mentolos_cigaretta_dohanyzas_cigi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568ac219-1d04-48a2-8a9e-fe9d7cb05243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98978e8d-4861-4542-a186-5af2718e19dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_mentolos_cigaretta_dohanyzas_cigi","timestamp":"2021. március. 01. 17:49","title":"Egy új vizsgálatot látva valószínűleg egy dohányos sem akar többet mentolos cigit szívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]