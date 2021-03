Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elsősorban a budapestiek és Pest megyeiek izgulhatnak, nekik eddig csak a postások kézbesítettek.","shortLead":"Elsősorban a budapestiek és Pest megyeiek izgulhatnak, nekik eddig csak a postások kézbesítettek.","id":"202109_hirlapkezbesites_ujsagot_hozott_aposta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9efc6cd-50b5-46f1-9452-752aa3ab85d4","keywords":null,"link":"/360/202109_hirlapkezbesites_ujsagot_hozott_aposta","timestamp":"2021. március. 03. 16:00","title":"40-50 ezer háztartást érint, hogy a Posta júliustól nem viszi ki a napilapokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy rövid időre le kellett állítani az oltások szervezését, de ő nem beszélt arról, hogy elmaradna az egész kampány.","shortLead":"Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy rövid időre le kellett állítani az oltások szervezését, de ő...","id":"20210305_tomeges_oltas_technikai_hiba_koronainfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc52206c-e4b7-4a3e-8d67-d162d042811d","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_tomeges_oltas_technikai_hiba_koronainfo","timestamp":"2021. március. 05. 09:33","title":"Megírta a kormányzati oldal, hogy technikai hibák miatt elmarad a hétvégi tömeges oltás, majd eltüntették a bejelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Jókora őrző-védő, illetve biztonságtechnikai cégeket nyeltek el az elmúlt hetekben olyan vállalatok, amelyek a belügyminiszter korábbi munka- és üzlettársainak a tulajdonában vannak. Igaz, hatalmas állami bizniszek is a látóhatáron vannak.","shortLead":"Jókora őrző-védő, illetve biztonságtechnikai cégeket nyeltek el az elmúlt hetekben olyan vállalatok, amelyek...","id":"20210305_Pinter_Sandor_uzlettarsai_megint_bevasaroltak_a_biztonsagi_piacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ee6697-5a30-46ab-b274-412f2f53af34","keywords":null,"link":"/360/20210305_Pinter_Sandor_uzlettarsai_megint_bevasaroltak_a_biztonsagi_piacon","timestamp":"2021. március. 05. 13:00","title":"Pintér Sándor üzlettársai megint bevásároltak a biztonsági piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest a szorosabb együttműködés érdekében felvette a kapcsolatot a Fehér Házzal.","shortLead":"Budapest a szorosabb együttműködés érdekében felvette a kapcsolatot a Fehér Házzal.","id":"20210303_Karacsony_Gergely_amerikai_kulugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c37508-3b60-4358-a329-156b04b58834","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Karacsony_Gergely_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2021. március. 03. 19:33","title":"Levelet írt Karácsony Gergelynek az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e26a849-c463-496f-8158-4df19e3139df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megbízhatóság az egyik legfontosabb szempont autóvásárlásnál, akik sokat járnak kocsival, azok számára pedig különösen fontos.","shortLead":"A megbízhatóság az egyik legfontosabb szempont autóvásárlásnál, akik sokat járnak kocsival, azok számára pedig...","id":"20210304_Egy_felmeres_szerint_ezek_az_autok_erik_meg_leginkabb_a_300_ezer_kilometeres_futasteljesitmenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e26a849-c463-496f-8158-4df19e3139df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746806a8-de74-4e84-9c53-db407d92d78c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_Egy_felmeres_szerint_ezek_az_autok_erik_meg_leginkabb_a_300_ezer_kilometeres_futasteljesitmenyt","timestamp":"2021. március. 04. 13:45","title":"Egy felmérés szerint Amerikában főleg ezek az autók érik el a 300 ezer kilométeres futásteljesítményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6626fd7-98bf-488c-90df-fb9d61ab9d93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik eddig esetleg túl visszafogottnak találták a bajor sportmodellek produkcióját.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik eddig esetleg túl visszafogottnak találták a bajor sportmodellek produkcióját.","id":"20210304_620_loero_mar_eleg_lesz_az_uj_bmw_m3m4ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6626fd7-98bf-488c-90df-fb9d61ab9d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8e2642-4672-45db-b6a6-3c3e6b14fbed","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_620_loero_mar_eleg_lesz_az_uj_bmw_m3m4ben","timestamp":"2021. március. 04. 09:21","title":"620 lóerő már elég lesz az új BMW M3/M4-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Több autó ütközött össze a Semmelweis utca környékén, sérültek is vannak.\r

","shortLead":"Több autó ütközött össze a Semmelweis utca környékén, sérültek is vannak.\r

","id":"20210303_Karambol_Ferihegyi_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3833e99-9e52-4f7c-b2f2-91941ce547b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Karambol_Ferihegyi_repuloter","timestamp":"2021. március. 03. 16:24","title":"Négyes karambol miatt lezárták a Ferihegyi repülőtérre vezető utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint a kínai Hafnium nevű hackercsoport állhat azok mögött a támadások mögött, amelyek segítségével adatokat szivattyúzhattak ki több amerikai cégtől is.","shortLead":"A Microsoft szerint a kínai Hafnium nevű hackercsoport állhat azok mögött a támadások mögött, amelyek segítségével...","id":"20210303_microsoft_exchange_szerver_kiberbiztonsag_kibervedelem_hafnium_kinai_hackercsoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eaa703b-bab9-4d83-b12e-1211703ec41a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_microsoft_exchange_szerver_kiberbiztonsag_kibervedelem_hafnium_kinai_hackercsoport","timestamp":"2021. március. 03. 16:03","title":"Vészfrissítést adott ki a Microsoft az Exhange-hez, mert kínai hackerek támadták a céges rendszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]