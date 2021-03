Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaso Mijalkovnak bírósági ítélete kihirdetése előtt veszett nyoma – akárcsak unokatestvérének, Nikola Gruevszkinek, aki aztán Budapesten bukkant fel újra.","shortLead":"Szaso Mijalkovnak bírósági ítélete kihirdetése előtt veszett nyoma – akárcsak unokatestvérének, Nikola Gruevszkinek...","id":"20210311_szaso_mijalkov_gruevszki_demeter_hadhazy_pinter_szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb0d18f-4e76-4708-9205-1a10777ab65c","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_szaso_mijalkov_gruevszki_demeter_hadhazy_pinter_szijjarto","timestamp":"2021. március. 11. 20:29","title":"Szijjártó nem tud róla, hogy a Gruevszki-féle lehallgatásba belebukott kémfőnök is Magyarországra készülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Óbudán hoznának létre egy világraszóló popkulturális és társművészeti központot.","shortLead":"Óbudán hoznának létre egy világraszóló popkulturális és társművészeti központot.","id":"20210310_Demeter_Szilard_popkultura_obuda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79435c80-7b61-496f-b859-4a93b4060ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_Demeter_Szilard_popkultura_obuda","timestamp":"2021. március. 10. 12:15","title":"Demeter Szilárd: 23 milliárd forintból újrahangoljuk a magyar popkultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0015661-df6c-431b-8097-e9ddefd1cc04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"50-100 százalékkal több WC-papírt, zsebkendőt és papírtörlőt adnak el a hipermarketekben most, mint mielőtt a kormány járványügyi szigorítást jelentett be.","shortLead":"50-100 százalékkal több WC-papírt, zsebkendőt és papírtörlőt adnak el a hipermarketekben most, mint mielőtt a kormány...","id":"20210311_wcpapir_zsebkendo_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0015661-df6c-431b-8097-e9ddefd1cc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e076683-2a51-46f4-8e9e-a3601447cdd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_wcpapir_zsebkendo_vasarlas","timestamp":"2021. március. 11. 08:44","title":"Újra megrohamozták a boltokat WC-papírért és zsebkendőkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250191a9-e2e5-4a39-bdb8-f817fd005245","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem látok olyat, aki miattam szavazna a Fideszre – állítja Navracsics Tibor. Az egykori kancelláriaminiszter abban sem biztos, hogy egyáltalán létezik-e ma még politikai közép ma Magyarországon. A politikának állandó problémája, hogy mit tegyen a kiérdemesült politikusokkal – mondja a volt uniós biztos és elismeri, pozícióját tekintve túl van már a csúcson. \r

\r

","shortLead":"Nem látok olyat, aki miattam szavazna a Fideszre – állítja Navracsics Tibor. Az egykori kancelláriaminiszter abban sem...","id":"20210312_Elesben_Navracsics_Tiborral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=250191a9-e2e5-4a39-bdb8-f817fd005245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32816eee-86e8-4211-8507-93e669a55db3","keywords":null,"link":"/360/20210312_Elesben_Navracsics_Tiborral","timestamp":"2021. március. 12. 11:00","title":"Élesben Navracsics Tiborral: Biztos van, aki azóta is ezért utál engem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f","c_author":"","category":"cegauto","description":"Nem reprezentatív szavazásunkon messze a kis japán kapta a legtöbb voksot.","shortLead":"Nem reprezentatív szavazásunkon messze a kis japán kapta a legtöbb voksot.","id":"20210311_olvasoink_szerint_megerdemelten_lett_a_toyota_yaris_az_ev_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0fe9b2-3b95-4f1b-9511-08193af636e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_olvasoink_szerint_megerdemelten_lett_a_toyota_yaris_az_ev_autoja","timestamp":"2021. március. 11. 06:41","title":"Olvasóink szerint megérdemelten lett a Toyota Yaris az Év Autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A turizmusnak, a vendéglátásnak, a kultúrának és a sportnak kíván a kormány áthidaló megoldást nyújtani az újranyitásig","shortLead":"A turizmusnak, a vendéglátásnak, a kultúrának és a sportnak kíván a kormány áthidaló megoldást nyújtani az újranyitásig","id":"20210310_koronavirus_jarvany_ausztria_mentocsomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b43d20-b0f8-4a2d-8e85-5781641b0fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_koronavirus_jarvany_ausztria_mentocsomag","timestamp":"2021. március. 10. 22:14","title":"430 millió euróval segíti Ausztria a bajba jutott ágazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háromnapos hétvégén még át lehet sétálni a Lánchídon, március 17-től a felújítás végéig azonban mindenki előtt lezárják a hidat.\r

","shortLead":"A háromnapos hétvégén még át lehet sétálni a Lánchídon, március 17-től a felújítás végéig azonban mindenki előtt...","id":"20210311_Rakpart_Lanchid_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4beac959-9cc3-47c1-a665-c62da002e760","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Rakpart_Lanchid_SZFE","timestamp":"2021. március. 11. 10:09","title":"Hétvégente ismét a gyalogosoké a rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358779db-b84b-47c0-a475-63c664867404","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eredetileg úgy volt, hogy már 2021. január 1-jétől csak közel nulla energiaigényű épületre lehet használatba vételi engedélyt kiadni, most már másodszor ad a kormány haladékot az építtetőknek.","shortLead":"Eredetileg úgy volt, hogy már 2021. január 1-jétől csak közel nulla energiaigényű épületre lehet használatba vételi...","id":"20210311_lakas_energia_haladek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358779db-b84b-47c0-a475-63c664867404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ce3dfa-6ceb-4437-b7a0-9af526256a2d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_lakas_energia_haladek","timestamp":"2021. március. 11. 07:27","title":"Még egy év haladékot adott a kormány az új lakásenergetikai szabályok bevezetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]