[{"available":true,"c_guid":"c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forrásaink szerint kérdés nélkül osztották be a csütörtökön kezdődő európai olimpiai kvalifikációs birkózótorna egészségügyi biztosítására a mentőket úgy, hogy a rendes munkaidőkeretükbe bele sem számít az ott végzett munka. Eközben a járvány miatt már többször is vidékről érkeznek besegíteni mentőegységek. Az Országos Mentőszolgálat szerint az ellátást nem zavarja a rendezvény. ","shortLead":"Forrásaink szerint kérdés nélkül osztották be a csütörtökön kezdődő európai olimpiai kvalifikációs birkózótorna...","id":"20210318_omsz_mentosok_birkozas_biztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e41d4d2-2093-45b5-ac36-ee3246db9ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_omsz_mentosok_birkozas_biztositas","timestamp":"2021. március. 18. 13:48","title":"Alig látnak ki a mentők a munkából, de birkózóversenyre még kivezénylik őket biztosítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A túl magas árakra hivatkozva a kormány utasította a MÁV-HÉV-et, hogy vonja vissza az új járművek beszerzésére kiírt közbeszerzést, és írja ki újra. Az orosz Transzmasholding korábban nagyon el akart indulni a tenderen, de nem tudta teljesíteni az alapvető feltételeket sem. Most újra esélyt kaphat. ","shortLead":"A túl magas árakra hivatkozva a kormány utasította a MÁV-HÉV-et, hogy vonja vissza az új járművek beszerzésére kiírt...","id":"20210318_Dirket36_A_kormany_visszavonatja_a_HEVjarmubeszerzest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022eb695-ce72-4ad9-908f-955dd7785665","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Dirket36_A_kormany_visszavonatja_a_HEVjarmubeszerzest","timestamp":"2021. március. 18. 13:26","title":"Direkt36: A kormány visszavonatja a 200 milliárdos HÉV-járműbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bérekre rakódó adóterhelés szempontjából nem áll előkelő helyen Magyarország.","shortLead":"A bérekre rakódó adóterhelés szempontjából nem áll előkelő helyen Magyarország.","id":"20210318_munkaber_berek_terhek_ado_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c32000-14f2-41d4-b048-c9c47c7d7e9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_munkaber_berek_terhek_ado_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 18. 09:29","title":"A magyar kormány sarcolja az egyik legjobban a munkabéreket az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"eurologus","description":"A Twitteren tett közé rövid közleményt a Néppárt.","shortLead":"A Twitteren tett közé rövid közleményt a Néppárt.","id":"20210318_Ket_mondatban_reagalt_az_Europai_Neppart_a_Fidesz_kilepesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1911abe-8526-48c5-b9dd-2f599a34ccdc","keywords":null,"link":"/eurologus/20210318_Ket_mondatban_reagalt_az_Europai_Neppart_a_Fidesz_kilepesere","timestamp":"2021. március. 18. 20:08","title":"Két mondatban reagált az Európai Néppárt a Fidesz kilépésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gondja támadt egy 2016-ban publikált bejegyzéssel az Adobe-nak, ezért utólag, öt évvel a poszt írása után hivatalos eljárást kezdeményezett annak közzétevője ellen.","shortLead":"Gondja támadt egy 2016-ban publikált bejegyzéssel az Adobe-nak, ezért utólag, öt évvel a poszt írása után hivatalos...","id":"20210319_adobe_acrobat_reader_ms_dos_pdf_olvaso_dcma_ertesites_kalozkodas_masolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e608f61f-d746-44db-8c2c-ffe42c66c076","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_adobe_acrobat_reader_ms_dos_pdf_olvaso_dcma_ertesites_kalozkodas_masolat","timestamp":"2021. március. 19. 09:03","title":"Egy 27 évvel ezelőtti PDF-ügy miatt vett üldözőbe egy internetezőt az Adobe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca07856-fa34-4dc9-88f8-1bd23f3d6f0f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen az uniós vakcinaexport leállításával fenyeget, mondván a tagállamoknak nagyobb szükségük van rá, mint Nagy Britanniának, amely oltottság tekintetében megelőzi az Európai Uniót.\r

","shortLead":"Ursula von der Leyen az uniós vakcinaexport leállításával fenyeget, mondván a tagállamoknak nagyobb szükségük van rá...","id":"20210318_Elezodik_a_vakcinahaboru_Brusszel_es_London_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cca07856-fa34-4dc9-88f8-1bd23f3d6f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc63cc6-5b3e-4cb6-a4c5-5aa258cc3e26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_Elezodik_a_vakcinahaboru_Brusszel_es_London_kozott","timestamp":"2021. március. 18. 15:40","title":"Éleződik a vakcinaháború Brüsszel és London között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kis híján lenullázták a szálláshelyek forgalmát a járvány harmadik hulláma miatt bevezetett korlátozó intézkedések, összesen csak 54 ezer vendég fordult meg a szálláshelyeken, amelyek bevétele így 31 milliárd forinttal maradt el az egy évvel korábbitól.","shortLead":"Kis híján lenullázták a szálláshelyek forgalmát a járvány harmadik hulláma miatt bevezetett korlátozó intézkedések...","id":"20210318_A_hazai_szallashelyek_also_hangon_91_milliard_forintot_buktak_januarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a57c01-4a6b-4c64-abb4-6b31f56769eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_A_hazai_szallashelyek_also_hangon_91_milliard_forintot_buktak_januarban","timestamp":"2021. március. 18. 09:07","title":"A hazai szálláshelyek alsó hangon 31 milliárd forintot buktak januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ffafb0-1c8e-4ca1-8bfd-c4f05f661222","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Franciaország lakosságának közel harmadát érinti a járványügyi szigorítás.","shortLead":"Franciaország lakosságának közel harmadát érinti a járványügyi szigorítás.","id":"20210318_Meg_szigorubb_kijarasi_korlazotast_vezetnek_be_Parizsban_es_15_francia_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17ffafb0-1c8e-4ca1-8bfd-c4f05f661222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702eb5aa-6ec5-4846-a9c8-41b44abeeb4d","keywords":null,"link":"/vilag/20210318_Meg_szigorubb_kijarasi_korlazotast_vezetnek_be_Parizsban_es_15_francia_megyeben","timestamp":"2021. március. 18. 20:44","title":"Még szigorúbb kijárási korlátozást vezetnek be Párizsban és 15 francia megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]