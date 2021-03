Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1822a56-db1c-4d12-afb1-6f3f4c1ac3b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz előzőleg azzal támadta a főpolgármestert, hogy Budapest nem volt fellobogózva március 15-én.","shortLead":"A Fidesz előzőleg azzal támadta a főpolgármestert, hogy Budapest nem volt fellobogózva március 15-én.","id":"20210318_karacsony_gergely_nemzeti_lobogo_budapest_marcius_15_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1822a56-db1c-4d12-afb1-6f3f4c1ac3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183517bb-05aa-45fb-a16d-697299a23684","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_karacsony_gergely_nemzeti_lobogo_budapest_marcius_15_fidesz","timestamp":"2021. március. 18. 07:11","title":"Karácsony: Természetesen idén is lobogtak a nemzeti lobogók a budapesti hidakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német csatorna megjegyzést fűzött a várfelújításról szóló anyagához, amely miatt egy helyi szervezet is felháborodását fejezte ki.","shortLead":"A német csatorna megjegyzést fűzött a várfelújításról szóló anyagához, amely miatt egy helyi szervezet is...","id":"20210319_deutsche_welle_budai_var_riport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f734af38-0436-4364-a815-062c43a5f486","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_deutsche_welle_budai_var_riport","timestamp":"2021. március. 19. 13:24","title":"A Deutsche Welle elnézést kér, ha egyoldalúnak tűnt a Budai Vár-riportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az angol nyelvű tartalmakra már elérhetővé tette az Élő feliratozás nevű funkcióját, mellyel nem csak a hallássérülteknek, a nyelvtanulóknak is jó szolgálatot tehet.","shortLead":"A Google az angol nyelvű tartalmakra már elérhetővé tette az Élő feliratozás nevű funkcióját, mellyel nem csak...","id":"20210319_google_chrome_bongeszo_chrome_89_elo_feliratozas_live_captions","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c615c0-44f0-49bc-806f-d4bc34730ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_google_chrome_bongeszo_chrome_89_elo_feliratozas_live_captions","timestamp":"2021. március. 19. 08:03","title":"Megérkezett végre a Chrome-ba a funkció: élőben feliratozza az angol nyelvű videókat, hanganyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy lezárás nyáron lesz, de már hétfőtől megváltozik a forgalmi rend a hídon.","shortLead":"A nagy lezárás nyáron lesz, de már hétfőtől megváltozik a forgalmi rend a hídon.","id":"20210319_Megint_le_kell_majd_zarni_a_harosi_M0s_Dunahid_egyegy_savjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512ec0ec-4d03-48a1-b11b-3c442d4d92ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Megint_le_kell_majd_zarni_a_harosi_M0s_Dunahid_egyegy_savjat","timestamp":"2021. március. 19. 09:23","title":"Két és fél hónapra lezárják megint a hárosi M0-s híd egyik oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd5484d-3231-4324-94a0-3075aecbc0e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett az első hivatalos fotó az új Continental GT Speedről.","shortLead":"Megérkezett az első hivatalos fotó az új Continental GT Speedről.","id":"20210318_a_bentley_megmutatta_szupergyors_uj_sportkupejat_continental_gt_speed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd5484d-3231-4324-94a0-3075aecbc0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca4acd8-2585-486e-b637-1a5e36cd1c07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_a_bentley_megmutatta_szupergyors_uj_sportkupejat_continental_gt_speed","timestamp":"2021. március. 18. 06:41","title":"A Bentley megmutatta szupergyors új sportkupéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b85c017-c320-4912-b849-f9ed5a41b5ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem lehet már olyan messze a Sun Valley nevű frissítés megjelenése, ami teljesen új külsőt kölcsönöz majd a Windows 10-nek. Egy dizájner megpróbálta elképzelni, milyen lehet a végeredmény.","shortLead":"Nem lehet már olyan messze a Sun Valley nevű frissítés megjelenése, ami teljesen új külsőt kölcsönöz majd a Windows...","id":"20210318_koncepcio_windows_10_video_sun_valley_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b85c017-c320-4912-b849-f9ed5a41b5ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0ef337-7f2d-4824-80c8-36cc9e853d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_koncepcio_windows_10_video_sun_valley_frissites","timestamp":"2021. március. 18. 12:03","title":"Így változhat meg a Windows 10 – koncepcióvideón az új felület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da032a8f-3dd1-4624-9a40-5bbee0375431","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nyomtatók alig 24 óra alatt készítenek el egy 32 négyzetméteres otthont.","shortLead":"A nyomtatók alig 24 óra alatt készítenek el egy 32 négyzetméteres otthont.","id":"20210319_3d_nyomtatas_kalifornia_sivatag_varos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da032a8f-3dd1-4624-9a40-5bbee0375431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe8f6ca-0caa-438b-b7a2-63f7cf506df2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_3d_nyomtatas_kalifornia_sivatag_varos","timestamp":"2021. március. 19. 20:03","title":"3D-nyomtatással, a kaliforniai sivatagban épül meg a jövő városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcson az egy nap alatt elhunyt koronavírusos betegek száma is. ","shortLead":"Csúcson az egy nap alatt elhunyt koronavírusos betegek száma is. ","id":"20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e27f9ca-2f27-47e9-9bba-f26134966fdc","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 19. 09:30","title":"Koronavírus: minden eddiginél több, 10 759 új fertőzöttet jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]