Egy hasonlat kedvéért, ironikusan sem lehet „büdös magyar migránsoknak" nevezi a portyázó honfoglalókat – ez következik a Kúria e heti döntéséből. Tóta W. Árpád szerint a magyar publicisták kihívásként tekintenek a döntésre. Az ítéletről egy videóban beszélgettünk az érintettel és a HVG jogi képviselőjével, Nehéz-Posony Katával.

\r

Egy hasonlat kedvéért, ironikusan sem lehet „büdös magyar migránsoknak" nevezi a portyázó honfoglalókat – ez következik a Kúria e heti döntéséből. Tóta W. Árpád szerint a magyar publicisták kihívásként tekintenek a döntésre. Az ítéletről egy videóban beszélgettünk az érintettel és a HVG jogi képviselőjével, Nehéz-Posony Katával. 2021. március. 26. 17:00 Tóta W. Árpád: Ha kell, állatmesékben írjuk meg, amit gondolunk

Akik maszkkal védekeznek a koronavírus ellen, többnyire enyhébben betegszenek meg, ha mégis megfertőződnek. Erre a több tanulmány által kimutatott hatásra szolgál új, egyébként kézenfekvő magyarázattal két amerikai kutató, Erre a több tanulmány által kimutatott hatásra szolgál új, egyébként kézenfekvő magyarázattal két amerikai kutató. 2021. március. 25. 13:00 Kiderült, hogy van az arcmaszknak egy másik haszna is

A Microsoft már teszteli azokat az új ikonokat, amiket a Fájlkezelőhöz készített el. 2021. március. 25. 16:03 Új ikonokat kap a Windows 10, megváltozik a Lomtár és a mappák kinézete is

A sokpárti pozsonyi koalíció már megalakulásakor sem tűnt stabilnak, most a járvány okozta válságban az orosz vakcina érkezése után kirobbant ellentétek a kormány szétesését vetítik előre. A magyar pártok viszont a jelek szerint összefogtak. A sokpárti pozsonyi koalíció már megalakulásakor sem tűnt stabilnak, most a járvány okozta válságban az orosz vakcina érkezése után kirobbant ellentétek a kormány szétesését vetítik előre. 2021. március. 25. 16:30 Már nemzetbiztonsági kockázatot jelent a kormányzati káosz Szlovákiában

"Közös hadgyakorlatok is lehetnek európai partnereinkkel" – ezt hangsúlyozza a pekingi Global Times Vej Fengho hadügyminiszter budapesti látogatása kapcsán. "Közös hadgyakorlatok is lehetnek európai partnereinkkel" – ezt hangsúlyozza a pekingi Global Times Vej Fengho hadügyminiszter budapesti látogatása kapcsán. 2021. március. 26. 16:58 Nem véletlen, hogy pont most jön a kínai hadügyminiszter Magyarországra

A Semmelweis Egyetem két hallgatója PCR-mintavételezésre érkezett ki egy házhoz a Nógrád megyei Rimócon, ám tesztelés helyett újra kellett éleszteniük a beteget. 2021. március. 26. 11:49 Önkéntes munkájuk során, PCR-teszteléskor mentettek életet a Semmelweis Egyetem hallgatói

A Tesla több nagybetűs résszel hívja fel a figyelmét a vevőknek a bitcoinos vásárlás buktatóira. 2021. március. 25. 17:07 Lehet bitcoinért Teslát venni, de még szerintük sem feltétlen okos dolog

Nem sokkal az indulás után vagy egy hibaüzenet jelenik meg, vagy egyáltalán nem elérhető a webhely. Nem sokkal az indulás után vagy egy hibaüzenet jelenik meg, vagy egyáltalán nem elérhető a webhely. 2021. március. 25. 15:35 Máris akadozik az oltásregisztrációt ellenőrző honlap