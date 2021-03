Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1527 ember van lélegeztetőgépen.","shortLead":"1527 ember van lélegeztetőgépen.","id":"20210328_Elhunyt_220_ember_9_ezer_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2a4ddc-10a8-428f-85b8-60746b6e3213","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Elhunyt_220_ember_9_ezer_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2021. március. 28. 09:37","title":"Elhunyt 220 ember, 9 ezer új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Egymásnak esett Orbán két legelszántabb kultúrharcosa, Szakács Árpád és Demeter Szilárd. Utánajártunk, mi áll a háttérben, és megnéztük, mekkora az új Aczél György birodalma.","shortLead":"Egymásnak esett Orbán két legelszántabb kultúrharcosa, Szakács Árpád és Demeter Szilárd. Utánajártunk, mi áll...","id":"202112__demeter_szilard_birodalma__kulturalis_terfoglalas__aczelos__irodalmi_lepegeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c852ac1c-b280-4fe2-b83e-8cd608a6f2bd","keywords":null,"link":"/360/202112__demeter_szilard_birodalma__kulturalis_terfoglalas__aczelos__irodalmi_lepegeto","timestamp":"2021. március. 27. 11:00","title":"Demeter Szilárd lesz az új Aczél György? Központosítva ömlenek a milliárdok kultúrába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062c869a-eb07-47d1-becf-f1aa1d619091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírushelyzet idején otthon ragadó családok közül is kitűnnek azok, ahol egyetlen szülőnek kell dolgoznia, családot szerveznie, gyereket nevelnie. Az ő problémáikról beszéltünk Nagy Annával, az Egyszülős Központ vezetőjével. ","shortLead":"A vírushelyzet idején otthon ragadó családok közül is kitűnnek azok, ahol egyetlen szülőnek kell dolgoznia, családot...","id":"20210327_Fulke_300_ezer_szulo_van_egyedul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=062c869a-eb07-47d1-becf-f1aa1d619091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c42982d-b0f1-4971-bc24-12874e6b6262","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Fulke_300_ezer_szulo_van_egyedul","timestamp":"2021. március. 27. 14:00","title":"Fülke: 300 ezer szülő van egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Robert Koch Intézet szerint minden eddiginél súlyosabb lehet a következő időszak.","shortLead":"A Robert Koch Intézet szerint minden eddiginél súlyosabb lehet a következő időszak.","id":"20210327_Napi_szazezer_uj_fertozott_jarvany_harmadik_hullam_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca57280-364a-4bdd-aaa1-38cb470e0b4d","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Napi_szazezer_uj_fertozott_jarvany_harmadik_hullam_Nemetorszagban","timestamp":"2021. március. 27. 08:07","title":"Napi százezer új fertőzöttet is hozhat a járvány harmadik hulláma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy új úton szerzett élmények gyűjteménye az amerikai énekesnő legújabb, Chemtrails Over The Country Club című albuma.","shortLead":"Egy új úton szerzett élmények gyűjteménye az amerikai énekesnő legújabb, Chemtrails Over The Country Club című albuma.","id":"202112_lemez__az_egre_irva_lana_del_rey_chemtrails_over_the_country_club","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b197934e-fe7d-4a73-bdd7-febb61ec9d22","keywords":null,"link":"/360/202112_lemez__az_egre_irva_lana_del_rey_chemtrails_over_the_country_club","timestamp":"2021. március. 28. 13:45","title":"Vallásról, hírnévről, összeesküvés-elméletekről énekel Lana Del Rey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6ad564-2f6b-4a1f-9f26-0474052f4396","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Deep Blue győzelme a híres sakknagymester fölött azt is példázza, hogy az algoritmusok ereje nem csupán a programkódjukba írt sorokból ered - mutat rá Hannah Fry matematikus az Emberek és gépek című könyvben.","shortLead":"A Deep Blue győzelme a híres sakknagymester fölött azt is példázza, hogy az algoritmusok ereje nem csupán...","id":"20210327_Hannah_Fry_kaszparov_deep_blue_sakkjatszma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b6ad564-2f6b-4a1f-9f26-0474052f4396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1bbed0-e6a2-4415-9815-9badc2d92938","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210327_Hannah_Fry_kaszparov_deep_blue_sakkjatszma","timestamp":"2021. március. 27. 19:15","title":"Egy furcsa vereség története. Avagy hogyan győzte le Kaszparovot egy gép?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megteltek a Semmelweis Egyetem klinikáin a kismamák számára létrehozott oltópontok.","shortLead":"Megteltek a Semmelweis Egyetem klinikáin a kismamák számára létrehozott oltópontok.","id":"20210327_Olyan_sokan_mentek_oltani_hogy_kozlemenyt_adott_ki_a_Semmelweis_Egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de689379-02ab-4508-b783-5dca7288ef78","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Olyan_sokan_mentek_oltani_hogy_kozlemenyt_adott_ki_a_Semmelweis_Egyetem","timestamp":"2021. március. 27. 17:27","title":"Olyan sokan mentek oltatni, hogy szigorít a Semmelweis Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168d9254-339b-4bae-8e15-282a220ae95c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután az Ever Given nevű óriás konténerszállító hajó hét elejei balesete miatt átmenetileg hajózhatatlanná vált a Szuezi-csatorna, egyre több globális ellátási lánc szakad meg. Többek között az IKEA svéd lakberendezési cég is figyelmeztetett, a baleset hatással lehet az áruellátásra. De több helyen fogytán van a WC-papír is. ","shortLead":"Miután az Ever Given nevű óriás konténerszállító hajó hét elejei balesete miatt átmenetileg hajózhatatlanná vált...","id":"20210327_Az_IKEA_is_megszenvedi_a_Szuezicsatorna_bedugulasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=168d9254-339b-4bae-8e15-282a220ae95c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382d9613-c6e0-420e-8559-bc1d15336552","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Az_IKEA_is_megszenvedi_a_Szuezicsatorna_bedugulasat","timestamp":"2021. március. 27. 16:46","title":"Az IKEA is megszenvedi a Szuezi-csatorna bedugulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]