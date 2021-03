Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bb34dbf-fe89-4bac-a4d5-5e1d18ecfdc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ever Given mostanra ugyan kiszabadult, de az alábbi webes játékban egyelőre nincs így.","shortLead":"Az Ever Given mostanra ugyan kiszabadult, de az alábbi webes játékban egyelőre nincs így.","id":"20210329_szuezi_csatorna_teherhajo_ever_given","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bb34dbf-fe89-4bac-a4d5-5e1d18ecfdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2f6c13-eef5-4a7a-b916-20a4793a0d82","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_szuezi_csatorna_teherhajo_ever_given","timestamp":"2021. március. 29. 20:16","title":"Itt a játék, amiben bárhová rakhatjuk a Szuezi-csatornában rekedt teherhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó egyelőre annak örül, hogy újra lehet versenyezni.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó egyelőre annak örül, hogy újra lehet versenyezni.","id":"20210329_hossz_katinka_olimpia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d11c7a-c6c2-4378-a240-15bbb119e0ac","keywords":null,"link":"/sport/20210329_hossz_katinka_olimpia","timestamp":"2021. március. 29. 14:35","title":"Hosszú Katinka: Csak másodlagos, hányadik leszek a tokiói olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ae4703-68f9-4716-8b02-e101ede53981","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy alapvetően laikus, de a számokkal jól bánó fiatalember hazai, és immár világhíresség lett, mert a lengyel statisztikai hivatalnak is ő magyarázza el, hogy áll a járvány, illetve merre megy.","shortLead":"Egy alapvetően laikus, de a számokkal jól bánó fiatalember hazai, és immár világhíresség lett, mert a lengyel...","id":"20210330_Die_Welt_Michal_Rogalski_Lengyelorszag_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60ae4703-68f9-4716-8b02-e101ede53981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0398fa28-3489-4e89-ba1e-6d09945f39c7","keywords":null,"link":"/360/20210330_Die_Welt_Michal_Rogalski_Lengyelorszag_lapszemle","timestamp":"2021. március. 30. 07:30","title":"Die Welt: Michal Rogalski, Lengyelország prófétája járványügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felmérésben kérték ki tagjaik véleményét, az eredmény megerősítette őket abban, hogy ki kell állni az önkormányzatiságon alapuló modell mellett. Nagy Elek BKIK-elnök a kamarai hozzájárulást Parragh Lászlóhoz csatornázó törvénymódosítás-javaslat visszavonását kéri.","shortLead":"Felmérésben kérték ki tagjaik véleményét, az eredmény megerősítette őket abban, hogy ki kell állni...","id":"20210329_mkik_bkik_kamarai_hozzajarulas_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeca204b-0281-4906-a070-8ed9b0c28f9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_mkik_bkik_kamarai_hozzajarulas_felmeres","timestamp":"2021. március. 29. 11:29","title":"BKIK: Elutasítják a Parragh-féle központosítást a budapesti vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05316e5-1775-447b-a609-677db62e22fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabolcs utcai intézmény az egyetlen esélye azoknak a hajléktalan embereknek, akiket a kórházakból elküldenek, hogy „otthon lábadozzanak”.","shortLead":"A Szabolcs utcai intézmény az egyetlen esélye azoknak a hajléktalan embereknek, akiket a kórházakból elküldenek...","id":"20210330_bmszki_szabolcs_utca_civilek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f05316e5-1775-447b-a609-677db62e22fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedc6428-7923-43f6-8f59-d2d3d0b0e0c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_bmszki_szabolcs_utca_civilek","timestamp":"2021. március. 30. 15:19","title":"19 civil szervezet kéri a kormányt, hogy ne tegye tönkre a BMSZKI hajléktalankórházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltási kampány hatására Nagy-Britanniában folyamatosan és jelentős ütemben javulnak a járványügyi adatok. A brit kormány ugyanakkor továbbra is azt kéri, hogy a lakosság még ne induljon hosszabb utazásokra az országon belül.","shortLead":"Az oltási kampány hatására Nagy-Britanniában folyamatosan és jelentős ütemben javulnak a járványügyi adatok. A brit...","id":"20210329_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_anglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43abfad7-de7b-4911-be26-43f02c19b002","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_anglia","timestamp":"2021. március. 29. 05:21","title":"Feloldották a kijárási korlátozásokat Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelen állás szerint jövőre csápolhatnak majd a rajongók a Blackre a Papp László Sportarénában.","shortLead":"Jelen állás szerint jövőre csápolhatnak majd a rajongók a Blackre a Papp László Sportarénában.","id":"20210330_budapest_pearl_jam_koncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e24a31-a28d-453a-b5cc-4850338dfadd","keywords":null,"link":"/elet/20210330_budapest_pearl_jam_koncert","timestamp":"2021. március. 30. 18:06","title":"Ismét elhalasztották a budapesti Pearl Jam koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f63a9e-fae5-46e2-a266-335edbb793e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos lényegében Kásler Miklósra is rácáfolt az operatív törzs sajtótájékoztatóján, amikor azt mondta, rendkívül leterhelt az egészségügy.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos lényegében Kásler Miklósra is rácáfolt az operatív törzs sajtótájékoztatóján, amikor azt...","id":"20210329_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30f63a9e-fae5-46e2-a266-335edbb793e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cfc890-b1c2-4bcb-b9aa-52df68f45e22","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 29. 12:57","title":"Müller Cecília: Senki nincs biztonságban, aki védettnek hiszi magát, az téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]