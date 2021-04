Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","shortLead":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","id":"20210402_husvetkor_is_oltanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7234dffa-c4f1-471b-9d84-03e2979babc5","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_husvetkor_is_oltanak","timestamp":"2021. április. 02. 11:59","title":"Húsvétkor sem állnak le az oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A károsultak félmillió forintot kapnak, de nem egyhamar.","shortLead":"A károsultak félmillió forintot kapnak, de nem egyhamar.","id":"20210401_rokkantak_karpotlas_alkotmanybirosag_torvenyjavaslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244d09dd-d1dd-4f8c-af09-75dfcdc31431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_rokkantak_karpotlas_alkotmanybirosag_torvenyjavaslat","timestamp":"2021. április. 01. 11:35","title":"Több mint két év késéssel kárpótolják a rokkantnyugdíjasokat a jogellenesen csökkentett juttatásukért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi történt, és mi következik ebből? 