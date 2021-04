Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41de71d7-298e-41fe-8bcb-3bae477c68b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fagy, viharos szél, hózápor - legjobb ilyenkor otthon maradni!","shortLead":"Fagy, viharos szél, hózápor - legjobb ilyenkor otthon maradni!","id":"20210405_Kedden_visszajon_a_tel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41de71d7-298e-41fe-8bcb-3bae477c68b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dee038d-e99a-445e-bd8c-3f31afff97b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Kedden_visszajon_a_tel","timestamp":"2021. április. 05. 15:11","title":"Kedden visszajön a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Lépjünk ki a véleménybuborékunkból - javasolják TED-es előadásukban Joan Blades és John Gable.","shortLead":"Lépjünk ki a véleménybuborékunkból - javasolják TED-es előadásukban Joan Blades és John Gable.","id":"20210404_Hogyan_folytassunk_tartalmasabb_online_beszelgeteseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae12ee5-2690-4bf2-bdbd-90703f79c8c5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210404_Hogyan_folytassunk_tartalmasabb_online_beszelgeteseket","timestamp":"2021. április. 04. 19:15","title":"Hogyan folytassunk tartalmasabb online beszélgetéseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Még azt sem tudni, mikor tetőzik a járvány, de Orbán Viktor döntése értelmében ha törik, ha szakad, két hét múlva nyitnak az iskolák. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete határozottan ellenzi a szerintük idő előtti nyitást, a nemrég Orbán Viktorral is tárgyaló, családokkal foglalkozó civil szervezetek nem foglalnak egyértelműen állást a kérdésben. Ha a tanárok be is lesznek oltva addigra, a szülők jelentős része nem.","shortLead":"Még azt sem tudni, mikor tetőzik a járvány, de Orbán Viktor döntése értelmében ha törik, ha szakad, két hét múlva...","id":"20210405_Okos_vagy_vakmeroen_veszelyes_lepese_aprilis_19en_megnyitni_az_iskolakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff495a5-3c4e-4d29-ad27-e754c31749a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Okos_vagy_vakmeroen_veszelyes_lepese_aprilis_19en_megnyitni_az_iskolakat","timestamp":"2021. április. 05. 17:00","title":"Okos vagy vakmerően veszélyes lépés április 19-én megnyitni az iskolákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag voltak olyanok, akik annak ellenére érkeztek a Csengery utcába, hogy rajta sem voltak a listán.

","shortLead":"Állítólag voltak olyanok, akik annak ellenére érkeztek a Csengery utcába, hogy rajta sem voltak a listán.

","id":"20210404_Oltas_Terezvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd577a0-af52-477c-b22e-25c42348bb07","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Oltas_Terezvaros","timestamp":"2021. április. 04. 21:59","title":"Zárt ajtók fogadták az oltásra érkezőket Terézvárosban délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd3fb9e-061c-4d4a-b711-7a95f786ce6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az esős évszakban Ázsiának ezen a részén nem ritkák a földcsuszamlások és az áradások.","shortLead":"Az esős évszakban Ázsiának ezen a részén nem ritkák a földcsuszamlások és az áradások.","id":"20210405_Szaznal_is_tobben_vesztek_oda_az_indoneziai_es_a_kelettimori_aradasokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbd3fb9e-061c-4d4a-b711-7a95f786ce6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe9b5d0-b5a3-4b92-802a-b49f5dc9e52c","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Szaznal_is_tobben_vesztek_oda_az_indoneziai_es_a_kelettimori_aradasokban","timestamp":"2021. április. 05. 20:28","title":"Száznál is többen vesztek oda az indonéziai és a kelet-timori áradásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 30-án kézbesít a Magyar Posta utoljára táviratot.","shortLead":"Április 30-án kézbesít a Magyar Posta utoljára táviratot.","id":"20210406_tavirat_megszunes_posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe0796d-cd1c-4da5-8576-0c628fe07daa","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_tavirat_megszunes_posta","timestamp":"2021. április. 06. 11:39","title":"Megszűnik a távirat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy kórteremben kaptak lángra a berendezési tárgyak.","shortLead":"Egy kórteremben kaptak lángra a berendezési tárgyak.","id":"20210406_Tuz_Szent_Margit_Korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c03774d-6104-42fc-aa2c-f42c8751fe9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_Tuz_Szent_Margit_Korhaz","timestamp":"2021. április. 06. 05:20","title":"Tűz ütött ki a Szent Margit Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea40ac2d-8e22-46e2-b523-0bc944952851","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírusért viselt felelősséget olyan eredményesen kötötte Kínához Donald Trump, hogy az USA-ban gyakran egy kalap alatt kezelt ázsiaiak ellen megszaporodtak a gyűlölet-bűncselekmények.","shortLead":"A koronavírusért viselt felelősséget olyan eredményesen kötötte Kínához Donald Trump, hogy az USA-ban gyakran egy kalap...","id":"202113__azsiaiamerikaiak__bunbakok__targyiasitott_nok__mintakisebbseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea40ac2d-8e22-46e2-b523-0bc944952851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89ff7a1-7f32-4dcc-8499-1f013813b1ce","keywords":null,"link":"/360/202113__azsiaiamerikaiak__bunbakok__targyiasitott_nok__mintakisebbseg","timestamp":"2021. április. 05. 16:00","title":"A gyűlölethullám elérte az ázsiai származású amerikaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]