Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"201d6a83-9646-40cf-9cd1-9742312aef3a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nehéz időben pszichiátriai segítséghez jutni, kórházi osztályok szünetelnek, gondozók és ambuláns helyek zártak be, vagy csak telefonon, esetleg online érhetők el. Helyenként kritikussá vált a helyzet.","shortLead":"Nehéz időben pszichiátriai segítséghez jutni, kórházi osztályok szünetelnek, gondozók és ambuláns helyek zártak be...","id":"20210407_Durvan_megakasztotta_a_pszichiatriai_ellatast_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=201d6a83-9646-40cf-9cd1-9742312aef3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749f4633-2054-4a48-b7f1-dec178393036","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Durvan_megakasztotta_a_pszichiatriai_ellatast_a_jarvany","timestamp":"2021. április. 07. 13:26","title":"Durván megakasztotta a pszichiátriai ellátást a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Módosították a választási törvényt.","shortLead":"Módosították a választási törvényt.","id":"20210405_Elharult_az_akadaly_Putyin_akar_2036ig_is_hatalmon_maradhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f032df72-e20e-40b4-9d07-de0a7b72d5a2","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Elharult_az_akadaly_Putyin_akar_2036ig_is_hatalmon_maradhat","timestamp":"2021. április. 05. 17:17","title":"Elhárult az akadály, Putyin akár 2036-ig is hatalmon maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerékhajtású hibrid Purosangue-ot előreláthatólag jövőre mutatják majd be. ","shortLead":"Az összkerékhajtású hibrid Purosangue-ot előreláthatólag jövőre mutatják majd be. ","id":"20210407_friss_kemfotokon_a_ferrari_elso_szabadidoautoja_purosangue","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a60b82-e99f-4a9b-8af6-681b51c24c85","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_friss_kemfotokon_a_ferrari_elso_szabadidoautoja_purosangue","timestamp":"2021. április. 07. 06:41","title":"Friss kémfotókon a Ferrari első szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5400119c-21a9-4a87-8727-76f7979e04cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A még debütálásra váró eszközön egy külső ventilátor is van, míg a kameráknak középtájt jutott hely.","shortLead":"A még debütálásra váró eszközön egy külső ventilátor is van, míg a kameráknak középtájt jutott hely.","id":"20210407_lenovo_legion_phone_2_pro_gamer_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5400119c-21a9-4a87-8727-76f7979e04cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e24696-c1a4-4a64-9040-392d332ca547","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_lenovo_legion_phone_2_pro_gamer_telefon","timestamp":"2021. április. 07. 13:11","title":"Az utóbbi idők legfurcsább mobilját adhatja ki a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9904370-d74a-4468-824a-0a7aa6c3e298","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az volt a bűne, hogy hat után vett vizet. ","shortLead":"Az volt a bűne, hogy hat után vett vizet. ","id":"20210406_300_guggolasra_buntettek_a_kijarasi_tilalom_megszegese_miatt_de_ezt_mar_nem_elte_tul_a_Fulopszigeteki_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9904370-d74a-4468-824a-0a7aa6c3e298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8b5256-cfa4-4767-ac82-ff2fc298d844","keywords":null,"link":"/elet/20210406_300_guggolasra_buntettek_a_kijarasi_tilalom_megszegese_miatt_de_ezt_mar_nem_elte_tul_a_Fulopszigeteki_ferfi","timestamp":"2021. április. 06. 11:12","title":"300 guggolásra büntették a kijárási tilalom megszegése miatt, de ezt már nem élte túl a Fülöp-szigeteki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de90c1d8-7560-43b7-8bf8-8ec3cddf9a60","c_author":"HVG","category":"360","description":"Craig Dyer együttesének új albuma fesztiválínséges időnkben legalább az interneten hallgatható. ","shortLead":"Craig Dyer együttesének új albuma fesztiválínséges időnkben legalább az interneten hallgatható. ","id":"202113_lemez__barmeddig_elmennek_the_underground_youth_the_falling","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de90c1d8-7560-43b7-8bf8-8ec3cddf9a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2086f84-3480-437e-8e66-f1abe57e923b","keywords":null,"link":"/360/202113_lemez__barmeddig_elmennek_the_underground_youth_the_falling","timestamp":"2021. április. 06. 14:00","title":"Bevált alkotói módszerével kapott ihletet a The Underground Youth – lemezajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A bevétel teljes egészében az öngyilkosságok megelőzéséért harcoló Tim Bergling Alapítványhoz kerül. ","shortLead":"A bevétel teljes egészében az öngyilkosságok megelőzéséért harcoló Tim Bergling Alapítványhoz kerül. ","id":"20210407_Eletrajzi_konyv_jelenik_meg_Aviciirol_novemberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3849726-38fe-44b1-a72e-37fe4cb226d2","keywords":null,"link":"/kultura/20210407_Eletrajzi_konyv_jelenik_meg_Aviciirol_novemberben","timestamp":"2021. április. 07. 12:57","title":"Életrajzi könyv jelenik meg Aviciiről novemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c394ee10-71b6-485b-b2d8-c1998198acab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keddi meccseken hazai siker született.\r

","shortLead":"A keddi meccseken hazai siker született.\r

","id":"20210407_real_madrid_manchester_city_bajnokok_ligaja_negyeddonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c394ee10-71b6-485b-b2d8-c1998198acab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df674be5-2ca6-40dc-b83c-945fa6970b7d","keywords":null,"link":"/sport/20210407_real_madrid_manchester_city_bajnokok_ligaja_negyeddonto","timestamp":"2021. április. 07. 05:16","title":"BL-negyeddöntő: előnyben a Real Madrid és a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]