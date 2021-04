Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae6fd0ba-8ee9-4a7f-ac1e-2db64b2d5470","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormányzat kedvenc üzleti köreinek segít meghódítani új területeket a légiipartól a vasútijármű-gyártáson át a hadiiparig.","shortLead":"A kormányzat kedvenc üzleti köreinek segít meghódítani új területeket a légiipartól a vasútijármű-gyártáson át...","id":"20210408_Ovek_az_orok_le_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae6fd0ba-8ee9-4a7f-ac1e-2db64b2d5470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95944826-d429-4604-a266-3314f9a0e9d3","keywords":null,"link":"/360/20210408_Ovek_az_orok_le_2","timestamp":"2021. április. 08. 11:00","title":"A gazdaság újabb ágazatai kerültek a NER célkeresztjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7116941f-f286-4c6d-805d-8b93f2db8536","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Dubajban dolgozó magyar mixer bárok és vendégek híján a kisgyerekének kevert profi mozdulatokkal, zenére tápszert, az internet pedig pár hónap késéssel fel is kapta a videót.","shortLead":"Egy Dubajban dolgozó magyar mixer bárok és vendégek híján a kisgyerekének kevert profi mozdulatokkal, zenére tápszert...","id":"20210407_A_kisfianak_kevert_profin_tapszert_tizmillioan_imadjak_a_magyar_mixert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7116941f-f286-4c6d-805d-8b93f2db8536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7f610d-b46f-44ee-9b30-aa2d670240c3","keywords":null,"link":"/elet/20210407_A_kisfianak_kevert_profin_tapszert_tizmillioan_imadjak_a_magyar_mixert","timestamp":"2021. április. 07. 15:58","title":"A kisfiának kevert profin tápszert, tízmillióan imádják a magyar mixert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1316f12-1d1e-4f19-884b-d5d58cb361ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Veszélyezteti a híveket a pap, aki maszk nélkül tart misét, ezért indult több eljárás Franciaországban.","shortLead":"Veszélyezteti a híveket a pap, aki maszk nélkül tart misét, ezért indult több eljárás Franciaországban.","id":"20210407_Maszk_es_vedotavolsag_nelkuli_husveti_misek_miatt_indult_eljaras_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1316f12-1d1e-4f19-884b-d5d58cb361ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3ebcf4-e417-4e05-891c-00375d0e6f22","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_Maszk_es_vedotavolsag_nelkuli_husveti_misek_miatt_indult_eljaras_Franciaorszagban","timestamp":"2021. április. 07. 22:00","title":"Maszk és védőtávolság nélküli húsvéti misék miatt indult eljárás Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hitelkeretet ad Magyarország Tádzsikisztánnak és konzulátust is nyitottak.","shortLead":"Hitelkeretet ad Magyarország Tádzsikisztánnak és konzulátust is nyitottak.","id":"20210407_Szijjarto_Peter_tadzsik_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c4b926-83cd-4811-9856-e57e0aa450bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_Szijjarto_Peter_tadzsik_magyar","timestamp":"2021. április. 07. 17:25","title":"Szijjártó Péter új lendületet adna a tádzsik–magyar kapcsolatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint a félvezetőhiányt egyelőre nem érzik meg a felhasználók, de a termelést már lassítani kellett.","shortLead":"Az Apple szerint a félvezetőhiányt egyelőre nem érzik meg a felhasználók, de a termelést már lassítani kellett.","id":"20210408_apple_macbook_ipad_gyartasa_processzor_chip_felvezeto_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86429148-1a4d-4f28-833a-4e0173b68139","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_apple_macbook_ipad_gyartasa_processzor_chip_felvezeto_hiany","timestamp":"2021. április. 08. 19:03","title":"Az Apple-t is elérte a globális hiány, visszafogják egyes MacBook- és iPad-modellek gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neurológiai és pszichológiai problémák fordulnak elő a Covidon átesett betegek számottevő részénél - állapította meg egy a Lancet Psychiatry nevű szaklapban publikált tanulmány. ","shortLead":"Neurológiai és pszichológiai problémák fordulnak elő a Covidon átesett betegek számottevő részénél - állapította meg...","id":"20210407_A_Covid_tuleloinek_egyharmada_kuzd_idegrendszeri_problemaval_egy_kutatas_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011a49a8-1a0d-4661-bffc-5b043526c800","keywords":null,"link":"/elet/20210407_A_Covid_tuleloinek_egyharmada_kuzd_idegrendszeri_problemaval_egy_kutatas_szerint","timestamp":"2021. április. 07. 11:06","title":"A Covid túlélőinek egyharmada küzd idegrendszeri problémával egy tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából, már nehezen érzi a lábait és a kezeit Alekszej Navalnij. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából, már nehezen érzi a lábait és a kezeit Alekszej...","id":"20210408_Radar360_Ritka_mellekhatas_a_trombozis_korai_a_nyitas_az_orvosok_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c729be-c2b9-4de0-ac39-c92dec880717","keywords":null,"link":"/360/20210408_Radar360_Ritka_mellekhatas_a_trombozis_korai_a_nyitas_az_orvosok_szerint","timestamp":"2021. április. 08. 08:03","title":"Radar360: Ritka mellékhatás a trombózis, korai a nyitás az orvosok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkal több gyerek kerül kórházba a harmadik hullámban Velkey György szerint.","shortLead":"Sokkal több gyerek kerül kórházba a harmadik hullámban Velkey György szerint.","id":"20210406_koronavirus_gyerekek_velkey_gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e97f81b-575d-4c2a-8cc0-1881e50624b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_koronavirus_gyerekek_velkey_gyorgy","timestamp":"2021. április. 06. 21:44","title":"Koronavírusos babákat is kezelnek, gyerekeket is kell lélegeztetni a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]