[{"available":true,"c_guid":"37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen van oka a szerény hatótávnak.","shortLead":"Természetesen van oka a szerény hatótávnak.","id":"20210412_Alig_150_kilometeres_hatotavu_Model_3ast_is_arul_a_Tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5897b709-0803-43bb-a852-40c1505f71f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_Alig_150_kilometeres_hatotavu_Model_3ast_is_arul_a_Tesla","timestamp":"2021. április. 12. 09:54","title":"Alig 150 kilométeres hatótávú Model 3-ast is árul a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Mert ez most a legnagyobb, közös nemzeti ügyünk” – mondta a Momentum miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"“Mert ez most a legnagyobb, közös nemzeti ügyünk” – mondta a Momentum miniszterelnök-jelöltje.","id":"20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_video_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5b680d-2c2c-471f-97bf-993c5dff65b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_video_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 11. 12:39","title":"Fekete-Győr arra kéri Orbánt, hogy közös videóban biztassák oltásra a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e755b731-501e-4c20-848b-2c4e36748329","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy globális kezdeményezés szerint nem csak a hulladékon és a kibocsátáson, de a költségeken is sokat spórolhatnak a kórházak a fenntarthatóbb gyakorlatokkal. A kórházakban és a klinikákon keletkezik ugyanis a legtöbb egyszer használatos műanyaghulladék. ","shortLead":"Egy globális kezdeményezés szerint nem csak a hulladékon és a kibocsátáson, de a költségeken is sokat spórolhatnak...","id":"20210412_A_vilagjarvany_okozta_kihivasok_ellenere_is_probal_az_egeszsegugy_csokkenteni_a_kibocsatasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e755b731-501e-4c20-848b-2c4e36748329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c965d-94f0-4599-9935-3eb1c161bdd0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_A_vilagjarvany_okozta_kihivasok_ellenere_is_probal_az_egeszsegugy_csokkenteni_a_kibocsatasan","timestamp":"2021. április. 12. 18:20","title":"Azzal is csökkenne a károsanyag-kibocsátás, ha megkérdeznék a kórházakban, mit kér enni a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfef87f-bb36-4971-8dfc-025371a74eec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szokványos, hogy a Samsung az egyik legnagyobb riválisától rendeljen kijelzőket, ám a jobb televíziók érdekében ezt hamarosan megteheti.","shortLead":"Nem szokványos, hogy a Samsung az egyik legnagyobb riválisától rendeljen kijelzőket, ám a jobb televíziók érdekében ezt...","id":"20210412_samsung_televizio_lg_oled_kijelzo_oled_panel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dfef87f-bb36-4971-8dfc-025371a74eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc940ea-1be0-41c6-9a32-3d0d93e6e11c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_samsung_televizio_lg_oled_kijelzo_oled_panel","timestamp":"2021. április. 12. 17:03","title":"Jobb tévéket akar a Samsung, az LG-től rendelnének kijelzőt hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efef58a-99e4-49a8-9bbb-927943e9c420","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az ember magától értetődően felismeri, mi van egy-egy képen, de elmagyarázni egy gépnek, hogyan csináljuk, egyszerűen elképzelhetetlen feladatnak látszott. A feladatban a neurális hálózatok segíthetnek, amelyek működését Hannah Fry matematikus mutatja be közérthető módon az Emberek és gépek című könyvében. Részlet.","shortLead":"Az ember magától értetődően felismeri, mi van egy-egy képen, de elmagyarázni egy gépnek, hogyan csináljuk, egyszerűen...","id":"20210411_Hogyan_ismernek_fel_dolgokat_az_algoritmusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7efef58a-99e4-49a8-9bbb-927943e9c420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974e2258-be25-428c-9c15-e0f2852edbce","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210411_Hogyan_ismernek_fel_dolgokat_az_algoritmusok","timestamp":"2021. április. 11. 19:15","title":"Hogyan ismernek fel dolgokat az algoritmusok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f88738-e4e4-4b3c-b447-d9cc0eec5a55","c_author":"HVG","category":"360","description":"Múltját meghazudtolva, mára - pártállástól függetlenül - egyik legnépszerűbb ünnepünk a költészet napja. Szobormustra a vers ünnepén az elmúlt öt évből. ","shortLead":"Múltját meghazudtolva, mára - pártállástól függetlenül - egyik legnépszerűbb ünnepünk a költészet napja. Szobormustra...","id":"202114_koltok_uj_szobrai_vers_mindenkinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2f88738-e4e4-4b3c-b447-d9cc0eec5a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1735e8ba-d431-47e3-b8f8-010de06d1fcb","keywords":null,"link":"/360/202114_koltok_uj_szobrai_vers_mindenkinek","timestamp":"2021. április. 11. 11:00","title":"Vers mindenkinek: összegyűjtöttük, mely költők kaptak szobrot mostanában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f2f573-7ba3-4a8b-940a-745eb3073405","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ismeretlen férfi a Henry-Dunant magánkórháznál lőtt meg két embert, egyikük a helyszínen meghalt.","shortLead":"Az ismeretlen férfi a Henry-Dunant magánkórháznál lőtt meg két embert, egyikük a helyszínen meghalt.","id":"20210412_franciaorszag_oltopont_magankorhaz_lovoldozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09f2f573-7ba3-4a8b-940a-745eb3073405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adec5e42-0f75-40b0-900c-82b6f521ae09","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_franciaorszag_oltopont_magankorhaz_lovoldozes","timestamp":"2021. április. 12. 15:34","title":"Lövöldözés volt egy francia oltópontnál, a támadó motorra pattanva elmenekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az urándúsítót árammal ellátó hálózat hibásodott meg, de sérülés vagy szennyezés nem történt. A létesítmény hivatalosan egy napja működik.","shortLead":"Az urándúsítót árammal ellátó hálózat hibásodott meg, de sérülés vagy szennyezés nem történt. A létesítmény hivatalosan...","id":"20210411_urandusitas_uran_uzemzavar_iran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da2912a-8265-47af-bf99-51d68a924a12","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_urandusitas_uran_uzemzavar_iran","timestamp":"2021. április. 11. 09:20","title":"Alig, hogy üzembe helyezték, máris üzemzavar történt az új iráni urándúsítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]