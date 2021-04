Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Azután döntöttek így, hogy az amerikai hatóságok vérrögképződéses esetek miatt felfüggesztették vele az oltást az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Azután döntöttek így, hogy az amerikai hatóságok vérrögképződéses esetek miatt felfüggesztették vele az oltást...","id":"20210413_Elhalasztja_europai_vakcinaszallitmany_Johnson_Johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e8ff61-ad2e-4fdd-a44a-d4170dcec2d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_Elhalasztja_europai_vakcinaszallitmany_Johnson_Johnson","timestamp":"2021. április. 13. 16:34","title":"A Johnson & Johnson elhalasztja vakcinája európai szállításait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az orosz főügyészség „nemkívánatos” kategóriába sorolta az Európa Tanács (ET) Politikai Tanulmányok Iskoláinak Szövetségét, ezért a strasbourgi székhelyű testület az ügyben illetékes orosz kerületi bírósághoz fordult panasszal.\r

Az egyetem várja az önként jelentkezőket. ","shortLead":"A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Kognitív Tudományi Tanszéke felmérést készít arról...","id":"20210413_Ha_kivancsi_hogyan_hat_a_mentalis_allapotara_a_jarvanyhelyzet_most_kideritheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d83ca7-d9a8-4218-92b0-b3987ae198b1","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Ha_kivancsi_hogyan_hat_a_mentalis_allapotara_a_jarvanyhelyzet_most_kideritheti","timestamp":"2021. április. 13. 13:04","title":"Ha kíváncsi, hogyan hat a mentális állapotára a járványhelyzet, most kiderítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 60 évnél idősebbek továbbra is elsőbbséget élveznek az oltási sorrendben.","shortLead":"A 60 évnél idősebbek továbbra is elsőbbséget élveznek az oltási sorrendben.","id":"20210413_Korhatar_nelkul_AstraZeneca_oltoanyag_Szlovenia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13797cbd-9a3f-45a3-832e-53ddd3d8571a","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_Korhatar_nelkul_AstraZeneca_oltoanyag_Szlovenia","timestamp":"2021. április. 13. 17:53","title":"Mégis korhatár nélkül alkalmazzák az AstraZeneca oltóanyagát Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk többször, több helyen hangoztatta, milyen reményeket fűz Neuralink nevű vállalkozásához, ami egy agy-számítógép interfészen dolgozik. A jelek szerint nem hiába.","shortLead":"Elon Musk többször, több helyen hangoztatta, milyen reményeket fűz Neuralink nevű vállalkozásához, ami...","id":"20210412_elon_musk_neuralink_majom_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74999be0-7c6c-40e0-ac90-75da9319acc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_elon_musk_neuralink_majom_videojatek","timestamp":"2021. április. 12. 08:03","title":"Videót mutattak be Elon Muskék majmáról, amelyik gondolatokkal videojátékozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]