[{"available":true,"c_guid":"a860ed76-fc6c-4905-a006-efcbe878e1b2","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Rántott húsos szendvics Rákosrendezőn és bécsi szelet a bécsi gyorson. Az Utasellátó szocialista óriásvállalat e két állomás között kitöltött mindent, földön, vízen és levegőn. Retróvilág, retrókereskedelem.","shortLead":"Rántott húsos szendvics Rákosrendezőn és bécsi szelet a bécsi gyorson. Az Utasellátó szocialista óriásvállalat e két...","id":"20210407_utasellato_tortenete_mav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a860ed76-fc6c-4905-a006-efcbe878e1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90856e7c-6dbe-4cbb-a37e-57dae6a5d513","keywords":null,"link":"/360/20210407_utasellato_tortenete_mav","timestamp":"2021. április. 12. 11:05","title":"Hullámvasút a nosztalgiavonalon – Az Utasellátó története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfef87f-bb36-4971-8dfc-025371a74eec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szokványos, hogy a Samsung az egyik legnagyobb riválisától rendeljen kijelzőket, ám a jobb televíziók érdekében ezt hamarosan megteheti.","shortLead":"Nem szokványos, hogy a Samsung az egyik legnagyobb riválisától rendeljen kijelzőket, ám a jobb televíziók érdekében ezt...","id":"20210412_samsung_televizio_lg_oled_kijelzo_oled_panel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dfef87f-bb36-4971-8dfc-025371a74eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc940ea-1be0-41c6-9a32-3d0d93e6e11c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_samsung_televizio_lg_oled_kijelzo_oled_panel","timestamp":"2021. április. 12. 17:03","title":"Jobb tévéket akar a Samsung, az LG-től rendelnének kijelzőt hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53314cbd-0ab5-442c-9783-333a7080e4e2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rióinál is nagyobb, a talapzattal együtt 43 méter magas Krisztus-szobrot építenek a brazíliai Encantadóban, ez öt méterrel magasabb, mint a Rio de Janeiro fölé magasodó világhírű Megváltó Krisztus-szobor.

","shortLead":"A rióinál is nagyobb, a talapzattal együtt 43 méter magas Krisztus-szobrot építenek a brazíliai Encantadóban, ez öt...","id":"20210412_A_rioinal_is_hatalmasabb_Krisztusszobrot_epitenek_egy_brazil_kisvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53314cbd-0ab5-442c-9783-333a7080e4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2538c2d1-375b-4385-ab1d-95ca61051473","keywords":null,"link":"/elet/20210412_A_rioinal_is_hatalmasabb_Krisztusszobrot_epitenek_egy_brazil_kisvarosban","timestamp":"2021. április. 12. 10:23","title":"A rióinál is hatalmasabb Krisztus-szobor épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem lesz közös oltásvideója a pártoknak, idén sem lesz olcsó a balatoni nyaralás, sokkal kevesebben nyelvvizsgáztak a korábbi évekhez képest. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem lesz közös oltásvideója a pártoknak, idén sem lesz olcsó a balatoni nyaralás, sokkal kevesebben nyelvvizsgáztak...","id":"20210412_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9828d10-b288-404d-a45c-a8544fa6912d","keywords":null,"link":"/360/20210412_Radar360","timestamp":"2021. április. 12. 08:00","title":"Radar360: Kedvezőtlen járványügyi előrejelzés itthon, a britek már kocsmázhatnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hertha BSC menesztett kapusedzője szerint a kormányközeli lap több mondatot is kihagyott a vele készített interjúból. A Magyar Nemzet szerint a Petry-interjú szövege hangfelvételen is megvan, de azt a szakember érdekében nem hozzák nyilvánosságra.","shortLead":"A Hertha BSC menesztett kapusedzője szerint a kormányközeli lap több mondatot is kihagyott a vele készített interjúból...","id":"20210412_petry_zsolt_magyar_nemzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f49fd4-cb6f-4329-bd5c-53fb8f38f3db","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_petry_zsolt_magyar_nemzet","timestamp":"2021. április. 12. 13:55","title":"Petry szerint a Magyar Nemzet egyeztetés nélkül változtatott interjúja tartalmán, a lap „Petry érdekében” nem közli a hangfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32cf83f-d124-41fd-839c-5527359d3c37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évvel az emberölés után, N. T. kiadatása folyamatban van.","shortLead":"Két évvel az emberölés után, N. T. kiadatása folyamatban van.","id":"20210413_emberoles_kiadatas_kaposvar_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c32cf83f-d124-41fd-839c-5527359d3c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc99d081-00bb-4a2a-9985-2dd86bc92329","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_emberoles_kiadatas_kaposvar_izrael","timestamp":"2021. április. 13. 07:58","title":"Ketten haltak meg egy felgyújtott kaposvári lakásban, Izraelben fogták el a gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs garancia arra, hogy az általános iskolák és az óvodák április 19-ei nyitása biztonságos, a szülőknek viszont van arra jogi lehetősége, hogy otthon tartsák a gyerekeket.



","shortLead":"Nincs garancia arra, hogy az általános iskolák és az óvodák április 19-ei nyitása biztonságos, a szülőknek viszont van...","id":"20210412_Szuloi_Hang_Varjuk_a_nyitast_de_nem_barmilyen_aron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c542ce81-75e3-4ea3-939f-9e7fa46c7b30","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Szuloi_Hang_Varjuk_a_nyitast_de_nem_barmilyen_aron","timestamp":"2021. április. 12. 08:53","title":"Szülői Hang: „Várjuk a nyitást, de nem bármilyen áron”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Zágráb minden áron szeretné megmenteni az idei turisztikai szezont.","shortLead":"Zágráb minden áron szeretné megmenteni az idei turisztikai szezont.","id":"20210411_horvatorszag_covid_teszt_turista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694660dd-02c3-4358-b1bf-14dd8511804d","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_horvatorszag_covid_teszt_turista","timestamp":"2021. április. 11. 14:45","title":"Horvátország részben fedezné a hazatérő turisták Covid-tesztjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]