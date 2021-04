Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gao Fu a kínai párt által felügyelt lapban nyilatkozott újra. Állítja: a szavait félreértették.","shortLead":"Gao Fu a kínai párt által felügyelt lapban nyilatkozott újra. Állítja: a szavait félreértették.","id":"20210412_kinai_vakcina_sinopharm_gao_fu_jarvanyugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28c2572-d159-45f5-b802-859629249824","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_kinai_vakcina_sinopharm_gao_fu_jarvanyugy","timestamp":"2021. április. 12. 09:03","title":"A kínai járványügy vezetője most már azt mondja, nem úgy értette, amit a kínai vakcinák hatékonyságáról mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f19299b-2185-4134-aab2-ba86239da084","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pieces of a Woman főszereplője Instagramon mutatta meg, mit viselt volna a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vörös szőnyegén, ha a járvány miatt a fotósok kedvenc eseményét, a bevonulást nem törölték volna el. ","shortLead":"A Pieces of a Woman főszereplője Instagramon mutatta meg, mit viselt volna a Brit Film- és Televíziós Művészeti...","id":"20210412_Vanessa_Kirby_BAFTA_gala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f19299b-2185-4134-aab2-ba86239da084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead56209-1744-4576-9d9e-3dff92ddd1a8","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Vanessa_Kirby_BAFTA_gala","timestamp":"2021. április. 12. 10:38","title":"Bár vörös szőnyeg nem volt, Vanessa Kirby így is ragyogott a BAFTA-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b5ae94-0e10-408d-8771-f087b3e90ce0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ázsiában már több ország is betiltotta a diklofenák használatát az állatgyógyászatban, mert a szerrel kezelt haszonállatok tetemeiből táplálkozó keselyűk elhullottak.","shortLead":"Ázsiában már több ország is betiltotta a diklofenák használatát az állatgyógyászatban, mert a szerrel kezelt...","id":"20210412_europa_keselyu_gyulladascsokkento_szer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0b5ae94-0e10-408d-8771-f087b3e90ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ff76b1-56a7-48de-9a3c-220877d86c8d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_europa_keselyu_gyulladascsokkento_szer","timestamp":"2021. április. 12. 21:56","title":"Kiirthatja Európa keselyűinek nagy részét egy gyulladáscsökkentő szer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lélegeztetőgéppel kezelt betegek több mint 80 százaléka meghal, továbbra is vitatott a jövő heti iskolanyitás, a rendőrök elől menekülő magyarok haltak meg Németországban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A lélegeztetőgéppel kezelt betegek több mint 80 százaléka meghal, továbbra is vitatott a jövő heti iskolanyitás...","id":"20210413_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca6a41d-1d49-4c17-afe7-293d8b142305","keywords":null,"link":"/360/20210413_Radar360","timestamp":"2021. április. 13. 08:00","title":"Radar360: Orbán üzen a nyugdíjasoknak, Karácsony meg neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d30f0a7-639f-4a03-bc52-b4b8cf4cb703","c_author":"Rajki Diána","category":"360","description":"Mégsem vezették be az új lakóépületeket érintő energiafelhasználás jelentős csökkentésére vonatkozó előírást, és enyhült a megújulók kötelezően 25 százalékos részesedésére vonatkozó szabály is. Nem csoda, hogy nem csökken a hazai lakások energiafogyasztása.","shortLead":"Mégsem vezették be az új lakóépületeket érintő energiafelhasználás jelentős csökkentésére vonatkozó előírást, és...","id":"202114__epuletek_energiaigenye__halasztas__buvos_25_szazalek__kozel_sem_nulla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d30f0a7-639f-4a03-bc52-b4b8cf4cb703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3d44d1-cecf-464b-90fe-82b87101265c","keywords":null,"link":"/360/202114__epuletek_energiaigenye__halasztas__buvos_25_szazalek__kozel_sem_nulla","timestamp":"2021. április. 13. 16:15","title":"Megtorpant a lakások \"zöldítése\", ez meg is látszik az energiafogyasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1facb88-923b-4013-9c32-2c2a1e85ebe1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta téma a magyar sajtószabadság az osztrák lapban, miután a munkatársukat támadta a magyar kormánypropaganda.","shortLead":"Napok óta téma a magyar sajtószabadság az osztrák lapban, miután a munkatársukat támadta a magyar kormánypropaganda.","id":"20210412_Szolitson_mein_Fuhrernek__szatirikus_kepzelt_interjuval_szall_bele_Orban_Viktorba_a_Profil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1facb88-923b-4013-9c32-2c2a1e85ebe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0744f26f-3335-4824-a5a7-b3c730e887d6","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Szolitson_mein_Fuhrernek__szatirikus_kepzelt_interjuval_szall_bele_Orban_Viktorba_a_Profil","timestamp":"2021. április. 12. 12:04","title":"„Szólítson mein Führernek” – szatirikus képzelt interjúval száll bele Orbán Viktorba a Profil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ce7d48-193e-4675-b1c5-c4dad5659ab2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy festették tele a szürke betontömböket, mintha mindegyik egy-egy ismert gyerekkönyv lenne egy hatalmas könyvespolcon.","shortLead":"Úgy festették tele a szürke betontömböket, mintha mindegyik egy-egy ismert gyerekkönyv lenne egy hatalmas könyvespolcon.","id":"20210412_Bajos_festest_kapott_a_Bethesda_Gyermekkorhaz_betonkeritese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ce7d48-193e-4675-b1c5-c4dad5659ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd697abf-acbe-4b67-8bcf-3a88c10b46b8","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Bajos_festest_kapott_a_Bethesda_Gyermekkorhaz_betonkeritese","timestamp":"2021. április. 12. 12:38","title":"Bájos festést kapott a Bethesda Gyermekkórház betonkerítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A körtéért, a cseresznyéért és a szilváért még izgulhatunk.","shortLead":"A körtéért, a cseresznyéért és a szilváért még izgulhatunk.","id":"20210414_fagy_kajszitermes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c4ffa1-b62c-45d2-8129-8472b8d47e3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_fagy_kajszitermes","timestamp":"2021. április. 14. 06:25","title":"Odaveszett a fagy miatt a kajszitermés nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]