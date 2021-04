Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a69b350-7c08-4981-b4d8-240c38e6d096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók június közepéig még áthajthatnak a hídon, addig a BKK ingyenes nappali és éjszakai autóbuszokat is indít a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között.

","shortLead":"Az autók június közepéig még áthajthatnak a hídon, addig a BKK ingyenes nappali és éjszakai autóbuszokat is indít...","id":"20210415_Lezarjak_a_Lanchid_pesti_gyalogosaluljarojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a69b350-7c08-4981-b4d8-240c38e6d096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc116d83-51bd-4aeb-b51e-ae6c43f4848c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Lezarjak_a_Lanchid_pesti_gyalogosaluljarojat","timestamp":"2021. április. 15. 10:17","title":"Pénteken lezárják a Lánchíd pesti gyalogos-aluljáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"„Beadassam-e az AstraZeneca oltást?” – Kemenesi Gábor virológus szerint erre a jelen járványhelyzetben csak igennel lehet válaszolni.","shortLead":"„Beadassam-e az AstraZeneca oltást?” – Kemenesi Gábor virológus szerint erre a jelen járványhelyzetben csak igennel...","id":"20210415_kemenesi_gabor_astrazeneca_kockazatelemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53cee47-c871-4d40-8985-323a21213b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_kemenesi_gabor_astrazeneca_kockazatelemzes","timestamp":"2021. április. 15. 10:57","title":"Kemenesi: Százezerszer inkább okoz trombózist a koronavírus, mint az AstraZeneca vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1951bb32-3a46-4aae-a4d9-c4f2fdd7328c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd dolláros kínai kölcsön törlesztéséhez kérte Brüsszel támogatását az uniós tagságra pályázó balkáni állam, de nem kapta meg. Egy történet, két olvasat: a brüsszeli Politico és a pekingi Global Times másképp tálalja Montenegro kínai kölcsönét.","shortLead":"Egymilliárd dolláros kínai kölcsön törlesztéséhez kérte Brüsszel támogatását az uniós tagságra pályázó balkáni állam...","id":"20210414_Peking_es_az_EU_kozott_esett_a_padlora_Montenegro_egy_oriashitel_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1951bb32-3a46-4aae-a4d9-c4f2fdd7328c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638977c0-78ad-43f4-a746-a2332140a5ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Peking_es_az_EU_kozott_esett_a_padlora_Montenegro_egy_oriashitel_miatt","timestamp":"2021. április. 14. 17:22","title":"Peking és az EU között esett a padlóra Montenegro egy óriáshitel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb115e1-bf06-4b48-9cbf-fb4fde69ff70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál nemcsak a moderátorok dolgoznak azon, hogy a közösségi oldalról lekerüljenek a káros, a felhasználói feltételeket sértő tartalmak. Ezen ügyködik a cég által létrehozott algoritmus is, ám időről-időre kiderül, hogy azért volna még mit tanulnia.","shortLead":"A Facebooknál nemcsak a moderátorok dolgoznak azon, hogy a közösségi oldalról lekerüljenek a káros, a felhasználói...","id":"20210415_facebook_ville_de_bitche_moderalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebb115e1-bf06-4b48-9cbf-fb4fde69ff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5b30c9-a69d-4c0a-be59-33906f34d0ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_facebook_ville_de_bitche_moderalas","timestamp":"2021. április. 15. 09:33","title":"Letiltotta a francia Bitche város oldalát a Facebook, mert káromkodásnak hitte a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Globálisan 19,7 százalékot esett a profit, a közép-európai részleg nyeresége még ennél is sokkal nagyobbat zuhant.","shortLead":"Globálisan 19,7 százalékot esett a profit, a közép-európai részleg nyeresége még ennél is sokkal nagyobbat zuhant.","id":"20210414_tesco_profit_beszamolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6211b8-7f98-455a-ae7f-9186f1855c43","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_tesco_profit_beszamolo","timestamp":"2021. április. 14. 15:51","title":"Közel tízmilliárd forint kiskereskedelmi adót fizetett be a Tesco Magyarországon egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 23-án fedi majd fel a Szkeptikus Társaság, kinek ítéli oda az idei évben a Laposföld-díjat. Plot twist: a Magyar Laposföld Társaság elnöke nincs a finalisták között.","shortLead":"Április 23-án fedi majd fel a Szkeptikus Társaság, kinek ítéli oda az idei évben a Laposföld-díjat. Plot twist...","id":"20210415_laposfold_dij_szkeptikus_tarsasag_schobert_norbert_godeny_gyorgy_szendi_gabor_lenkei_gabor_kasler_miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a29fbf-f9f0-4a00-b6a1-d32a8c470d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_laposfold_dij_szkeptikus_tarsasag_schobert_norbert_godeny_gyorgy_szendi_gabor_lenkei_gabor_kasler_miklos","timestamp":"2021. április. 15. 12:03","title":"Az áltudományok nagyágyúi: Schobert Norbi, Gődény és Kásler is a Laposföld-díj idei finalistái között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt elnöke a Twitteren üzent.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke a Twitteren üzent.","id":"20210415_Donald_Tusk_illiberalis_valsagkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3847d66c-55ff-46c6-bb5d-922b45c58c3f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210415_Donald_Tusk_illiberalis_valsagkezeles","timestamp":"2021. április. 15. 12:32","title":"Donald Tusk odamondott az illiberális válságkezelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"2020-ban összesen 12,5 milliárd forint értékben kötött tervezési keretmegállapodásokat a paksi bővítés kiegészítő beruházásaiért felelős állami cég, az egyikben a Mészáros gyerekek tervezőcége is benne van. ","shortLead":"2020-ban összesen 12,5 milliárd forint értékben kötött tervezési keretmegállapodásokat a paksi bővítés kiegészítő...","id":"20210414_A_Meszaros_gyerekek_es_tarsaik_500_millio_forint_megrendelest_kaptak_a_Paks_2_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350224f6-1154-47da-b377-4595d55a8b49","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_A_Meszaros_gyerekek_es_tarsaik_500_millio_forint_megrendelest_kaptak_a_Paks_2_korul","timestamp":"2021. április. 14. 11:09","title":"Felpörögtek a Paks II. körüli munkálatok, Mészáros gyerekei is lecsípik a részüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]