Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cd38714c-c440-4105-a61a-f6f0cb340258","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az i4 alapváltozatait nem tartják elég erősnek.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az i4 alapváltozatait nem tartják elég erősnek.","id":"20210421_ime_az_530_loeros_bmw_i4_m_sport_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd38714c-c440-4105-a61a-f6f0cb340258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edaf7919-8331-41cf-a758-dbd123e98fed","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_ime_az_530_loeros_bmw_i4_m_sport_villanyauto","timestamp":"2021. április. 21. 07:59","title":"Íme az 530 lóerős BMW i4 M Sport villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többség az oltási sorrenden is változtatott volna.","shortLead":"A többség az oltási sorrenden is változtatott volna.","id":"20210421_Median_A_fideszesek_tobbsege_is_adott_volna_bertamogatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c86829b-0187-43fb-a6f7-3b9f8fb5f257","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Median_A_fideszesek_tobbsege_is_adott_volna_bertamogatast","timestamp":"2021. április. 21. 06:10","title":"Medián: A fideszesek többsége is adott volna bértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban volt belőle problémája, hogy a sógornője férje nyert megbízást.","shortLead":"Korábban volt belőle problémája, hogy a sógornője férje nyert megbízást.","id":"20210420_marki_zay_peter_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21219b5a-a57b-4202-b7e5-d60dbbc8723f","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_marki_zay_peter_kozbeszerzes","timestamp":"2021. április. 20. 18:19","title":"Kizárja a rokonait a közbeszerzésekből Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg 90 nap alatt kellett volna döntést hoznia a Facebook külsős szervezetének az előző amerikai elnök, Donald Trump tiltásáról, de a testület haladékot kért.","shortLead":"Eredetileg 90 nap alatt kellett volna döntést hoznia a Facebook külsős szervezetének az előző amerikai elnök, Donald...","id":"20210419_facebook_birosag_donald_trump_tiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab32b419-8446-45ac-91d8-6b7b42021383","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_facebook_birosag_donald_trump_tiltas","timestamp":"2021. április. 19. 17:03","title":"A Facebook legfelsőbb bírósága 90 nap alatt nem hozott döntést Trump tiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b17763-4509-47d0-ab23-c232c1b3e1f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Saját nevükön érkeztek diplomáciai útlevéllel. Feltehetően a robbantás előkészítésében vettek részt négy további társukkal.","shortLead":"Saját nevükön érkeztek diplomáciai útlevéllel. Feltehetően a robbantás előkészítésében vettek részt négy további...","id":"20210421_orosz_ugynokok_gru_praga_budapest_becs_vrbetice_robbantas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3b17763-4509-47d0-ab23-c232c1b3e1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb7e0ad-ad85-4761-a872-badffc3a96c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_orosz_ugynokok_gru_praga_budapest_becs_vrbetice_robbantas","timestamp":"2021. április. 21. 08:11","title":"Budapesten át utazhatott két orosz ügynök a csehországi robbantáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ae935-c2bb-472b-9b74-9516330a80fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült az előzetes a filmhez, amely elvileg megnyitja az idei cannes-i filmfesztivált, már ha tényleg meg tudják rendezni júliusban.","shortLead":"Elkészült az előzetes a filmhez, amely elvileg megnyitja az idei cannes-i filmfesztivált, már ha tényleg meg tudják...","id":"20210419_leos_carax_annette_elozetes_trailer_cannes_nyitofilm_adam_driver_marion_cotillard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ae935-c2bb-472b-9b74-9516330a80fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e10c85f-ab6f-4ee9-90ff-5b11fb3abe06","keywords":null,"link":"/kultura/20210419_leos_carax_annette_elozetes_trailer_cannes_nyitofilm_adam_driver_marion_cotillard","timestamp":"2021. április. 19. 15:58","title":"Ez lehet a következő nagy filmes szenzáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a105700-1697-4dc3-8dbb-b3c6ed5b7fd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több példa is van arra, hogy miután az Apple elkezdett egy technológiát használni, az egyfajta iparági szabvánnyá nőtte ki magát. Hasonlóan alakulhat a helyzet az LTPO megjelenítési technológiánál is.","shortLead":"Több példa is van arra, hogy miután az Apple elkezdett egy technológiát használni, az egyfajta iparági szabvánnyá nőtte...","id":"20210420_apple_iphone13_ltpo_kijelzo_technologiavaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a105700-1697-4dc3-8dbb-b3c6ed5b7fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24a48e4-3384-4596-82ad-988a8cbafe37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_apple_iphone13_ltpo_kijelzo_technologiavaltas","timestamp":"2021. április. 20. 12:03","title":"Az Apple lecseréli az iPhone-ok képernyőjét – és jó eséllyel mindenki más megy majd utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7554b460-0f27-41bd-a004-1d33b5a9418f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délelőtt alakult ki a felhőtölcsér a város határában.","shortLead":"Hétfő délelőtt alakult ki a felhőtölcsér a város határában.","id":"20210419_tubat_kiskunfelegyhaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7554b460-0f27-41bd-a004-1d33b5a9418f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f47a5a4-c1ff-4ea0-9279-2da8c523a91a","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_tubat_kiskunfelegyhaza","timestamp":"2021. április. 19. 17:33","title":"Tubát fotóztak Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]