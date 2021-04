Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A békési bíróságokon jogerősen pereket nyertek Mészáros Lőrinc fiának vadásztársasága ellen a helyi gazdák, de a felsőbb szintű fórumokon a milliárdosnak adtak igazat. A békési bíróságokon jogerősen pereket nyertek Mészáros Lőrinc fiának vadásztásága ellen a helyi gazdák, de a felsőbb szintű fórumokon a milliárdosnak adtak igazat. A békési vadászok ügyvédje szerint önkényesen válogattak a jogszabályok között. 2021. április. 21. 11:04 Már csak Strasbourgban bíznak a Mészáros Lőrinc fiával hadakozó bélmegyeri vadászok

A szén-dioxid elektrokémiai hasznosítására dolgoztak ki a korábbinál hatékonyabb, skálázható megoldást a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói, felfedezésüket szabadalmaztatták. 2021. április. 22. 10:03 Szegeden kitaláltak valamit a szén-dioxid hasznosítására

Kitartanak az Európai Szuperliga vezetői amellett, hogy elindítják az új sorozatot, még akkor is, ha mostanra csak néhány spanyol és olasz klub maradt, és közülük is többen tervezik a hírek szerint, hogy kiszállnak. 2021. április. 21. 08:32 Reagált a Szuperliga a kilépésekre: átalakítják a terveket Nem mindegy azonban, hogy milyen kölcsönt veszünk igénybe, hiszen a lakossági hitelek folyamatosan változnak, a választék pedig egyre nagyobb. A Bank360.hu elemzői az aktuálisan elérhető piaci ajánlatok között segítenek eligazodni azoknak, akik szabad felhasználású hitel igénylése előtt állnak. Életünk során többször is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy külső pénzügyi forrásra van szükségünk egy kitűzött cél megvalósításához – ilyenkor önerő híján a hiteligénylés jöhet szóba megoldásként. 2021. április. 20. 13:08 Milyen feltételek mellett lehet most hitelt felvenni?

A fiatal lány késsel támadt két emberre. 2021. április. 21. 09:34 Egy rendőr lelőtt egy 16 éves afroamerikai lányt Columbusban

Nem szerették volna a közvetítők lebuktatni a szurkolókat, akik a tiltás ellenére feltehetően fent voltak a lelátón a Zalaegerszeg és a Budafok keddi meccsén. Csakhogy az erről szóló megjegyzést az adásban is hallani lehetett. 2021. április. 21. 10:48 Behallatszott az M4 közvetítésébe, hogy inkább nem mutatják a szurkolókat, hogy ne bukjanak le

András yorki herceg fel akarta vidítani édesanyját, amikor Fülöp herceg kórházban volt. 2021. április. 21. 14:29 Korábban megfogadta, hogy nem lesz több corgija, most mégis két kutyakölyköt kapott fiától II. Erzsébet királynő

Nyilvánvalóvá vált, hogy nem indulhat el a Szuperliga – mondta Andrea Agnelli. 2021. április. 21. 12:22 A Szuperliga alelnöke elismerte, nem indulhat el a sorozat