Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A meghatározó lengyel kormánypárt elfogadta a baloldali frakció feltételeit az uniós pénzek felhasználásáról, így meglesz a parlamenti többség a brüsszeli megállapodás jóváhagyásáról.","shortLead":"A meghatározó lengyel kormánypárt elfogadta a baloldali frakció feltételeit az uniós pénzek felhasználásáról...","id":"20210428_lengyelorszag_helyreallitasi_alap_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7c0ba5-92f7-4040-8f11-11d49f8a1bed","keywords":null,"link":"/360/20210428_lengyelorszag_helyreallitasi_alap_eu","timestamp":"2021. április. 28. 13:00","title":"Nem Varsó buktatja meg az EU-s helyreállítási alapot, a baloldal megalkudott Kaczynskiékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még elkezdik a hatáserősítő oltási programot.","shortLead":"Még elkezdik a hatáserősítő oltási programot.","id":"20210428_vakcina_harmadik_oltasnak_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e51f6e8-490d-46c2-bae4-f4099fab6653","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_vakcina_harmadik_oltasnak_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. április. 28. 21:07","title":"A brit kormány 60 millió adag vakcinát rendelt harmadik oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A végső szót a sportszakmai vezető mondja ki, de Werner Gegenbauer marasztalná a magyar szakembert.","shortLead":"A végső szót a sportszakmai vezető mondja ki, de Werner Gegenbauer marasztalná a magyar szakembert.","id":"20210428_hertha_bsc_dardai_pal_klubelnok_hosszabbitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667152ba-1f15-46cc-a07d-1cc0fd0a8939","keywords":null,"link":"/sport/20210428_hertha_bsc_dardai_pal_klubelnok_hosszabbitas","timestamp":"2021. április. 28. 16:07","title":"Megtartaná Dárdai Pált a Hertha elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa91803-91b7-4319-8eee-5ede8958d8d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A meteorológusok szerint a XXI. század eddigi leghűvösebb áprilisa lehet a mostani.","shortLead":"A meteorológusok szerint a XXI. század eddigi leghűvösebb áprilisa lehet a mostani.","id":"20210427_hidegrekord_zabar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aa91803-91b7-4319-8eee-5ede8958d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c29b322-4521-4967-b4de-1778f8655c17","keywords":null,"link":"/elet/20210427_hidegrekord_zabar","timestamp":"2021. április. 27. 17:59","title":"Több évtizedes hidegrekord dőlt meg hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"D. Csabát egy horvát és egy magyar férfi megöléséért ítélték el.","shortLead":"D. Csabát egy horvát és egy magyar férfi megöléséért ítélték el.","id":"20210429_csantaveri_gyilkos_d_csaba_fellebbezes_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dbd521-0fc0-443c-90ed-6594523d86cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_csantaveri_gyilkos_d_csaba_fellebbezes_ugyeszseg","timestamp":"2021. április. 29. 11:25","title":"Tényleges életfogytiglant kérnek a csantavéri gyilkosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek közt Volner János is amellett volt, hogy a közvagyon alapítványi kézbe kerüljön.","shortLead":"Többek közt Volner János is amellett volt, hogy a közvagyon alapítványi kézbe kerüljön.","id":"20210427_fidesz_parlament_szavazas_alapitvany_kozvagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee652327-7b3d-497c-90f6-fda3f5bc5686","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_fidesz_parlament_szavazas_alapitvany_kozvagyon","timestamp":"2021. április. 27. 18:35","title":"Az ellenzék soraiban ülő képviselők segítettek be a Fidesznek a keddi szavazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9a6290-1847-444b-bbb0-9d763a7819a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csillapodik a NER-barát befektetők beruházási láza az északi parton.","shortLead":"Nem csillapodik a NER-barát befektetők beruházási láza az északi parton.","id":"202117_fured_homes_residence_nagyagyuk_abalatonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d9a6290-1847-444b-bbb0-9d763a7819a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9447197f-fbcc-4430-ae34-c2d33acab1f4","keywords":null,"link":"/360/202117_fured_homes_residence_nagyagyuk_abalatonnal","timestamp":"2021. április. 29. 12:00","title":"Balatonfüred újabb lakóparkokat köszönhet NER-közeli nagyágyúknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4b9020-a54d-4c0f-90b6-6ace8c858f29","c_author":"HVG","category":"360","description":"Negyed óra alatt bárkiről készít olyan digitális avatárt az Hour One nevű startup, amely aztán bármilyen helyzetben bevethető, szerepeltethető. Akár több helyen is lehetünk egyszerre, persze virtuálisan.","shortLead":"Negyed óra alatt bárkiről készít olyan digitális avatárt az Hour One nevű startup, amely aztán bármilyen helyzetben...","id":"202114_egyre_tobben_vagyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f4b9020-a54d-4c0f-90b6-6ace8c858f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39781e4-1f55-4455-a0e4-64144d30b633","keywords":null,"link":"/360/202114_egyre_tobben_vagyok","timestamp":"2021. április. 28. 19:00","title":"Tiszta sci-fi: mesterséges alteregókat kínál egy startup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]