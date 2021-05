Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a1c598fd-80e7-45cd-9e0c-b98e8819d11a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy leszbikus házaspár vezeti egy német falu protestáns gyülekezetét, közben a karantén alatt a Youtube-on is népszerűek lettek. Ellen és Stefanie tabuk nélkül beszél a műsorban a párkapcsolatukról, amire több ezren kíváncsiak a neten. A helyiek elfogadják őket, sokan járnak templomba miattuk. A Deutsche Welle riportja.\r

","shortLead":"Egy leszbikus házaspár vezeti egy német falu protestáns gyülekezetét, közben a karantén alatt a Youtube-on is...","id":"20210501_YouTubesztar_lett_a_nemet_leszbikus_lelkeszhazasparbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1c598fd-80e7-45cd-9e0c-b98e8819d11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404ae7dd-3cf0-4a9d-afcd-55b4bf15cdc9","keywords":null,"link":"/elet/20210501_YouTubesztar_lett_a_nemet_leszbikus_lelkeszhazasparbol","timestamp":"2021. május. 01. 18:49","title":"Telt házas istentiszteleteket tart a német falu leszbikus lelkészházaspárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos...","id":"20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2fcfce-73b5-4f53-841e-d09d80c7a756","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. május. 02. 16:11","title":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de ismét érkezik egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff08a95-19be-40e0-99cb-1483711cfc6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ csaknem összes gleccsere veszít tömegéből, méghozzá gyorsuló ütemben – állapította meg egy frissen közzétett, minden korábbinál átfogóbb nemzetközi tudományos kutatás. ","shortLead":"A világ csaknem összes gleccsere veszít tömegéből, méghozzá gyorsuló ütemben – állapította meg egy frissen közzétett...","id":"20210503_gleccserolvadas_nasa_terra_muhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ff08a95-19be-40e0-99cb-1483711cfc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd6f120-4802-43a5-8fb6-99b3f628e1f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_gleccserolvadas_nasa_terra_muhold","timestamp":"2021. május. 03. 09:03","title":"Feloldották a titkosítást a képekről: minden korábbinál gyorsabban olvad a világ csaknem összes gleccsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad69cfb-5b68-410f-8c06-0e252dc1653c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Példaértékűnek nevezte a magyarországi oltási kampányt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója, aki múlt heti budapesti látogatásán Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott. A látogatás után Hans Kluge a hvg.hu-nak adott írásos interjújában ennél részletesebben beszélt a magyar járvány elleni védekezésről. Úgy vélte, bármilyen lazításba epidemiológiai és egészségügyi szempontok, illetve a lakosságnak beadott oltások száma alapján együttesen lehet belekezdeni, az esetleges kételyeket pedig világos és nyílt kommunikációval kell kezelni. ","shortLead":"Példaértékűnek nevezte a magyarországi oltási kampányt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális...","id":"20210503_Hans_Kluge_WHO_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad69cfb-5b68-410f-8c06-0e252dc1653c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9727d658-ab87-4f85-adba-ebd368bcf8ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Hans_Kluge_WHO_interju","timestamp":"2021. május. 03. 06:30","title":"A WHO európai vezetője: A tömegesemények egyelőre nagy kockázatot jelenthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab41fcf-53c8-4bb8-b49b-2fa561f93d88","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Rengeteg hazai cég érett meg a generációváltásra, de vagy nincs kinek átadni a stafétát, vagy az alapítók ragaszkodnak a vállalathoz, és féltik a vagyont.","shortLead":"Rengeteg hazai cég érett meg a generációváltásra, de vagy nincs kinek átadni a stafétát, vagy az alapítók ragaszkodnak...","id":"202117__csaladi_cegek__generaciovaltas__bizalmi_vagyonkezeles__aparol_fiura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ab41fcf-53c8-4bb8-b49b-2fa561f93d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7871dd28-ad1f-4499-9a63-adc5dbe74dd1","keywords":null,"link":"/360/202117__csaladi_cegek__generaciovaltas__bizalmi_vagyonkezeles__aparol_fiura","timestamp":"2021. május. 03. 07:00","title":"Mi legyen a családi vállalkozással, ha kiöregedett az alapító?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","shortLead":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","id":"20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d88082f-b5e3-4b15-bf85-50389c6e5e41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","timestamp":"2021. május. 01. 16:27","title":"Kilencven éves New York ikonikus épülete, az Empire State Building","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03571505-1673-4ed7-adee-49ba4de485d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár jó eséllyel még hónapokra vagyunk attól, hogy a Samsung bemutassa idei összecsukható okostelefonjait, a Galaxy Z Fold3-at és a Galaxy Z Flip 2-t, egy komoly szivárogtatás már most leleplezi, hogyan nézhetnek ki a készülékek, és milyen újdonságokat tartalmazhatnak.","shortLead":"Bár jó eséllyel még hónapokra vagyunk attól, hogy a Samsung bemutassa idei összecsukható okostelefonjait, a Galaxy Z...","id":"20210503_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_kiszivargott_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03571505-1673-4ed7-adee-49ba4de485d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d89c0b-82d8-4621-ad55-48c7352ab5a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_kiszivargott_kepek","timestamp":"2021. május. 03. 09:33","title":"Kiszivárgott képeken láthatók a Samsung új összecsukható mobiljai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt kulcsszót, ezeknek fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Krusovszky Dénesnek most ezekből kellett ihletet merítenie: oltáskáosz, kormányinfluenszer, potyázás, nagyvonalúság, b-közép.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt...","id":"20210430_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48862cff-de4d-4f2b-8b82-1a8de15cd8a3","keywords":null,"link":"/360/20210430_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2021. május. 02. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes szerint engedjük el ezt a sorbanállós, Fradi-meccses hetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]