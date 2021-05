Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint összefüggés lehet az oltóanyag és egy 47 éves nő halála között.","shortLead":"A hatóságok szerint összefüggés lehet az oltóanyag és egy 47 éves nő halála között.","id":"20210511_szlovakia_astrazeneca_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274f418c-0824-48c4-8b27-49074d7c63f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_szlovakia_astrazeneca_felfuggesztes","timestamp":"2021. május. 11. 17:45","title":"Felfüggesztették Szlovákiában az AstraZeneca vakcinával való első oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság arra keres bizonyítékot, hogy megalapozott-e a hivatali visszaélés gyanúja.","shortLead":"A hatóság arra keres bizonyítékot, hogy megalapozott-e a hivatali visszaélés gyanúja.","id":"20210511_Roman_korrupcioellenes_ugyeszseg_Szekelyfold_medve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d93f72-4988-4ef8-b554-82bc90bed627","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Roman_korrupcioellenes_ugyeszseg_Szekelyfold_medve","timestamp":"2021. május. 11. 16:59","title":"Már a román korrupcióellenes ügyészség is vizsgálja a Székelyföldön kilőtt hatalmas medve ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Irán 63 százalékos tisztaságúra is, azaz a bejelentett 60 százaléknál is magasabb fokon dúsított uránt a natanzi urándúsítóban – közölte a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) egy kedden közzétett jelentésében, amelynek egy példánya a Reuters brit hírügynökség birtokába került.","shortLead":"Irán 63 százalékos tisztaságúra is, azaz a bejelentett 60 százaléknál is magasabb fokon dúsított uránt a natanzi...","id":"20210511_Iran_63_szazalekos_tisztasagura_is_dusitott_urant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b95e10-615a-4fd7-986d-3ff325530b89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_Iran_63_szazalekos_tisztasagura_is_dusitott_urant","timestamp":"2021. május. 11. 22:06","title":"Irán 63% tisztaságúra is dúsított uránt, túllépve a bejelentett értéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A semlegesítő antitestek jelenléte kölcsönös összefüggésben van a vírus hatékonyabb kézbentartásával a kutatók szerint.



","shortLead":"A semlegesítő antitestek jelenléte kölcsönös összefüggésben van a vírus hatékonyabb kézbentartásával a kutatók...","id":"20210511_Koronavirus_antitest_szervezet_ver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8dee309-d378-49ef-a6bb-6a9ac922813b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_Koronavirus_antitest_szervezet_ver","timestamp":"2021. május. 11. 21:41","title":"Legalább nyolc hónapig maradnak meg az antitestek a szervezetben egy olasz tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f99966-42d0-4e31-9b6a-7e83342c2a72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú szabadidőautónak már javában zajlanak a közúti tesztjei. ","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú szabadidőautónak már javában zajlanak a közúti tesztjei. ","id":"20210512_a_porsche_most_eloszor_megmutatta_az_elektromos_macant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f99966-42d0-4e31-9b6a-7e83342c2a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ae1a20-474d-483f-9f22-433275559301","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_a_porsche_most_eloszor_megmutatta_az_elektromos_macant","timestamp":"2021. május. 12. 06:41","title":"A Porsche most először megmutatta az elektromos Macant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb az előválasztáson.","shortLead":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb...","id":"20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54034363-d011-4829-aac0-5f485df7baa8","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","timestamp":"2021. május. 11. 14:30","title":"Ha Ungár nyeri a szombathelyi előválasztást, Hendét is legyőzheti a Závech Research szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A herceg nemrég videóüzenetben beszélt arról, hogy a szíve szakad meg azokért, akik elveszítették a szeretteiket.","shortLead":"A herceg nemrég videóüzenetben beszélt arról, hogy a szíve szakad meg azokért, akik elveszítették a szeretteiket.","id":"20210512_Karoly_herceg_Fulop_herceg_beszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72b48a6-b75f-4ff6-931d-724f54ecd2eb","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Karoly_herceg_Fulop_herceg_beszed","timestamp":"2021. május. 12. 11:37","title":"Károly herceg: Idén sok családban, az enyémben is üresen marad egy szék az ünnepi asztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aac521-180b-4f49-beb8-5ebaea570f73","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"A jelek szerint a Fideszre nyit az ország. Komoly törésvonalak alakultak ki a városi és vidéki szavazók preferenciái között, de nagyon máshogy szavaznak az idősek és a fiatalok is. ","shortLead":"A jelek szerint a Fideszre nyit az ország. Komoly törésvonalak alakultak ki a városi és vidéki szavazók preferenciái...","id":"20210512_Median_Jarvanyban_eloz_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79aac521-180b-4f49-beb8-5ebaea570f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66266ca4-ce0b-4014-a72f-3d9933ca9afe","keywords":null,"link":"/360/20210512_Median_Jarvanyban_eloz_a_Fidesz","timestamp":"2021. május. 12. 11:00","title":"Medián: Járványban is előz a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]