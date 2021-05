Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Fel tudná rázni a szavazóikat, ha az ellenzéki jelöltek valódi versenyt vívnának támogatásukért az előválasztásokon. Tudja ezt a Fidesz is, akadályozza, ahol éri. De az ellenzéki oldalon sem erőltetik az országos selejtezőt, inkább beállnának a bakival induló Karácsony Gergely mögé.","shortLead":"Fel tudná rázni a szavazóikat, ha az ellenzéki jelöltek valódi versenyt vívnának támogatásukért az előválasztásokon...","id":"202119__karacsonyra_varva__harom_nagy_es_harom_kicsi__megrendezett_elovalasztas__jobban_allnak_mint_4_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436be56-63ac-463a-9c4d-34ea6ad62dfe","keywords":null,"link":"/360/202119__karacsonyra_varva__harom_nagy_es_harom_kicsi__megrendezett_elovalasztas__jobban_allnak_mint_4_eve","timestamp":"2021. május. 13. 06:30","title":"Előválasztásból show-mérkőzés: mindenki indul, de Karácsony nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ca518f-4e62-41a9-9c40-96ae0c9c0266","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 65 grammos csokoládés chia magos termékről van szó.","shortLead":"A 65 grammos csokoládés chia magos termékről van szó.","id":"20210512_termekvisszahivas_spar_zabkasa_elelmiszerbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08ca518f-4e62-41a9-9c40-96ae0c9c0266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41c4717-15be-4d56-bade-91687b7b0c46","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_termekvisszahivas_spar_zabkasa_elelmiszerbiztonsag","timestamp":"2021. május. 12. 10:58","title":"Rosszul sikerült zabkását hív vissza a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május 10–20. között a rendes üzemidőn túl is elérhető a NAV információs vonala, hogy segítsék a személyijövedelemadó-bevallásukat készítőket.



Az eset akkora hullámokat vert, hogy a település polgármesterének közleményben kellett cáfolnia azt. Miközben Izrael bombázással válaszol a Gázai övezetből induló rakétatámadásokra, az izraeli hadsereg parancsnokai csütörtök este vitatják meg a készülőben lévő gázai szárazföldi hadművelet részleteit és azt, hogy javasolják-e annak végrehajtását a politikai vezetésnek. A hadsereg mindenesetre megkezdte az egységek mozgatását és a fegyverzetek összevonását. 