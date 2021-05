A rendőrök 139 millió forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat, ezen túl több ingatlant is zár alá vettek.

A nyomozók mintegy 250 millió forint feketepiaci értékű kábítószert találtak egy bandánál még április közepén, akkor 80 kilogramm marihuánát, 3 kilogramm amfetamint és 0,6 kilogramm kokaint foglaltak le.

A police.hu most arról számolt be, hogy a három gyanúsított elfogása után után most a bűncselekményekből szerzett és felhalmozott vagyon lefoglalása volt soron.

A rendőrök 139 millió forint értékben koboztak el műszaki cikkeket, ékszereket, személygépkocsikat és quadot, valamint kondigépeket. A nyomozók ezen túl zár alá vettek több ingatlant is.

A police.hu több fotón is megörökítette az akciót:

© police.hu

© police.hu

© police.hu