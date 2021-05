Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állítólagos affér ügyében vizsgálatot is indított a vállalat igazgatótanácsa tavaly.","shortLead":"Az állítólagos affér ügyében vizsgálatot is indított a vállalat igazgatótanácsa tavaly.","id":"20210517_Bill_Gatesnek_viszonya_lehetett_egy_Microsoftalkalmazottal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d889bc-f848-41d1-b052-d21ac4f5455e","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Bill_Gatesnek_viszonya_lehetett_egy_Microsoftalkalmazottal","timestamp":"2021. május. 17. 09:11","title":"Bill Gatesnek viszonya lehetett egy Microsoft-alkalmazottal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Cotton Club Singers, a Concerto Budapest és az LGT slágereket játszó Zenevonat is fellép az augusztus 17. és 21. között megrendezendő fesztiválon.","shortLead":"A Cotton Club Singers, a Concerto Budapest és az LGT slágereket játszó Zenevonat is fellép az augusztus 17. és 21...","id":"20210517_Osszeallt_a_VeszpremFest_idei_programja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff71a28-99a7-431c-9623-06d953bdfb37","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Osszeallt_a_VeszpremFest_idei_programja","timestamp":"2021. május. 17. 09:26","title":"Összeállt a VeszprémFest idei programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte a Ferencvárost az elődöntőben, a veszprémi négyes döntő első játéknapján.","shortLead":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte...","id":"20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530d4d2a-809f-4fb4-a97b-65449122a7e8","keywords":null,"link":"/sport/20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","timestamp":"2021. május. 15. 19:01","title":"Győzelemmel tért vissza a Győrhöz Ambros Martín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c1b496-4850-4c0d-a72e-075844092e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Üzent rajongóinak a Giro d'Italiát három napon át vezető Valter Attila.","shortLead":"Üzent rajongóinak a Giro d'Italiát három napon át vezető Valter Attila.","id":"20210517_valter_attila_rozsaszin_triko_giro_d_italia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c1b496-4850-4c0d-a72e-075844092e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3363267-9f5b-49e8-84be-d59e49ecd9b9","keywords":null,"link":"/sport/20210517_valter_attila_rozsaszin_triko_giro_d_italia","timestamp":"2021. május. 17. 07:23","title":"Valter Attila: Álmomban sem gondoltam, hogy a Puskás is rózsaszínben fog díszelegni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jobb oldalt feldobott Wikipédia-szócikknél rejtettek el egy kis kedvességet a Jóbarátok-rajongóknak. ","shortLead":"A jobb oldalt feldobott Wikipédia-szócikknél rejtettek el egy kis kedvességet a Jóbarátok-rajongóknak. ","id":"20210516_Usse_be_a_Google_keresojebe_kedvenc_karakterenek_nevet_a_Jobaratokbol_es_nezze_meg_mi_tortenik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0ec7b6-6a79-4f7e-ad29-ef7f26542556","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Usse_be_a_Google_keresojebe_kedvenc_karakterenek_nevet_a_Jobaratokbol_es_nezze_meg_mi_tortenik","timestamp":"2021. május. 16. 18:05","title":"Üsse be a Google keresőjébe kedvenc karakterének nevét a Jóbarátokból, és nézze meg mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64686b2-9ba1-496d-ac69-708a52e32ce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendőrök kimentettek a Dunából az Erzsébet hídról leesett egyetemistát is.","shortLead":"A vízirendőrök kimentettek a Dunából az Erzsébet hídról leesett egyetemistát is.","id":"20210516_Osszeveszett_az_anyukajaval_a_rendorok_talaltak_meg_a_Dunanal_a_specialis_nevelesi_igenyu_kamaszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b64686b2-9ba1-496d-ac69-708a52e32ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8ac5d4-6b1c-487f-8595-982c37a74602","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Osszeveszett_az_anyukajaval_a_rendorok_talaltak_meg_a_Dunanal_a_specialis_nevelesi_igenyu_kamaszt","timestamp":"2021. május. 16. 10:10","title":"Összeveszett az anyukájával, a rendőrök találták meg a Dunánál a speciális nevelési igényű kamaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381a99a7-a3e2-4c12-9290-7c37db3683c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hajlandó több pénzt adni egy élelmiszerért, ha az környezetbarát? Luxus a zöld életmód, vagy csak egy kis odafigyelést igényel? Most néhány kattintással tizenegy kérdésben mondhatja el véleményét.","shortLead":"Hajlandó több pénzt adni egy élelmiszerért, ha az környezetbarát? Luxus a zöld életmód, vagy csak egy kis odafigyelést...","id":"20210517_kornyezettudatossag_a_mindennapokban_zold_szokasok_kerdoiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=381a99a7-a3e2-4c12-9290-7c37db3683c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2210adcb-a775-4268-a49c-f8def8297eb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_kornyezettudatossag_a_mindennapokban_zold_szokasok_kerdoiv","timestamp":"2021. május. 17. 12:48","title":"A műanyag szatyorról mond le vagy a repülésről? Töltse ki a zöld kérdőívet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4057ec-65da-43ed-badf-92be4d5458f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég megjelent iOS 14.5.1-es frissítés kellemetlenül érinthetett jó pár felhasználót a teljesítménnyel és az akkumulátorral kapcsolatos problémák miatt. Jó hír viszont, hogy hamarosan érkezik a javítás.","shortLead":"A nemrég megjelent iOS 14.5.1-es frissítés kellemetlenül érinthetett jó pár felhasználót a teljesítménnyel és...","id":"20210517_ios_1451_teljesitmeny_es_akkujavitasa_ios_146","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef4057ec-65da-43ed-badf-92be4d5458f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c221a2a4-9796-47e5-9305-8fc3252aae7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_ios_1451_teljesitmeny_es_akkujavitasa_ios_146","timestamp":"2021. május. 17. 10:03","title":"Ön is szenved az iPhone-frissítés mellékhatásaitól? Hamarosan jön a javítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]