[{"available":true,"c_guid":"f2645745-b76f-41d0-891d-f3f94142c342","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy bukás miatt az élbolyban mindenki a győztesével azonos időt kapott.","shortLead":"Egy bukás miatt az élbolyban mindenki a győztesével azonos időt kapott.","id":"20210517_Peter_Sagan_nyerte_a_Giro_10_szakaszat_Valter_Attila_meg_mindig_otodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2645745-b76f-41d0-891d-f3f94142c342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea9cf77-24e1-4d9a-9625-4c8185aaa413","keywords":null,"link":"/sport/20210517_Peter_Sagan_nyerte_a_Giro_10_szakaszat_Valter_Attila_meg_mindig_otodik","timestamp":"2021. május. 17. 19:09","title":"Peter Sagan nyerte a Giro 10. szakaszát, Valter Attila még mindig ötödik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d78c495-94fe-4b9e-a0c5-0acf16b96b14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mészöly Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából öt novelláját gyűjtik kötetbe és adják át a diákoknak.



","shortLead":"Mészöly Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából öt novelláját gyűjtik kötetbe és adják át a diákoknak.



","id":"20210517_Diakigazolvanyert_konyvet_kapnak_a_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d78c495-94fe-4b9e-a0c5-0acf16b96b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbacb106-4f05-4f35-8042-5a6bd0df2cd6","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Diakigazolvanyert_konyvet_kapnak_a_fiatalok","timestamp":"2021. május. 17. 11:30","title":"Diákigazolványért könyvet kapnak a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79958dd4-7cde-4a0f-97e0-4ccbcdabde18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május eleje óta egy tizenhét méter hosszú acélbálna látható a bécsi MuseumsQuartier udvarán. Az öttonnás tengeri óriás arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberiségnek ma kell cselekednie, ha meg akarja őrizni a Földet a következő nemzedékeknek.","shortLead":"Május eleje óta egy tizenhét méter hosszú acélbálna látható a bécsi MuseumsQuartier udvarán. Az öttonnás tengeri óriás...","id":"20210517_Ottonnas_acelbalna_vetodott_partra_Becsben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79958dd4-7cde-4a0f-97e0-4ccbcdabde18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17473698-7ab4-4669-8633-ed7d81abe199","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Ottonnas_acelbalna_vetodott_partra_Becsben","timestamp":"2021. május. 17. 14:59","title":"Öttonnás acélbálna vetődött partra Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az még nem dőlt el, hogy az első csapattal vagy az utánpótlással dolgozik majd.","shortLead":"Az még nem dőlt el, hogy az első csapattal vagy az utánpótlással dolgozik majd.","id":"20210517_dardai_pal_hertha_bsc_szerzodes_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2397df10-fb48-420d-a555-63359bf8250c","keywords":null,"link":"/sport/20210517_dardai_pal_hertha_bsc_szerzodes_foci","timestamp":"2021. május. 17. 11:31","title":"Dárdai a következő szezonra is marad a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d08bcfd-c581-4ff8-a26f-68d79a7c87e4","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Itt maradt nekünk a múltból egy rakás ikonikus, de nem egyszer zsigeri ellenszenvet kiváltó épület. Mint a Magyar Szocialista Munkáspárt egykori pártháza a XIII. kerületben vagy a sötétséget fekete lyukként magába nyelő, évek óta ürességtől kongó Domus Áruház. Ezeket az épületeket azonban meg lehet kedvelni, ha ismerjük a történetüket és új életet lehelünk beléjük. Erről szól az idei Velencei Építészeti Biennálén bemutatkozó magyar projekt.","shortLead":"Itt maradt nekünk a múltból egy rakás ikonikus, de nem egyszer zsigeri ellenszenvet kiváltó épület. Mint a Magyar...","id":"20210517_velencei_biennale_modernizmus_epiteszet_othernity","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d08bcfd-c581-4ff8-a26f-68d79a7c87e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0425be98-2c2a-400a-8eab-7b91c2682d01","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_velencei_biennale_modernizmus_epiteszet_othernity","timestamp":"2021. május. 17. 20:00","title":"Mi lenne, ha megpróbálnánk nem utálni a szocializmus vasbeton monstrumjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából akkora autó lesz, mint egy Volkswagen Tiguan. ","shortLead":"Nagyjából akkora autó lesz, mint egy Volkswagen Tiguan. ","id":"20210517_2022ben_jon_a_Dacia_Bigster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730bbbc7-6f1d-457f-a436-c23fbee570ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_2022ben_jon_a_Dacia_Bigster","timestamp":"2021. május. 17. 12:43","title":"2022-ben jöhet a Dusternél is nagyobb SUV, a Dacia Bigster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány enyhültével ismét egyre többen vesznek autót. Áprilisban összesen 10 521 személygépjármű talált gazdára a Datahouse adatai szerint, ami bár valamivel elmarad a korábbi évektől, jóval meghaladja a tavaly áprilisban bezuhanó autópiac mindössze 6 183 darabos értékesítését.","shortLead":"A járvány enyhültével ismét egyre többen vesznek autót. Áprilisban összesen 10 521 személygépjármű talált gazdára...","id":"20210518_kgfb_ar_2021_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e56af4-ed51-414d-a111-5a331722db66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_kgfb_ar_2021_bank360","timestamp":"2021. május. 18. 08:40","title":"Mennyibe kerül a legnépszerűbb autók kötelező biztosítása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az össznézőszám még így is döbbenetesen alacsony. 173-an ültek be az Oscar-díjas film premierjére, ezren az új magyar filmre.","shortLead":"Az össznézőszám még így is döbbenetesen alacsony. 173-an ültek be az Oscar-díjas film premierjére, ezren az új magyar...","id":"20210517_Tizenotszor_annyian_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon_mint_ket_hete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75d2c16-7024-4be0-b172-a7bfe9f3f8de","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Tizenotszor_annyian_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon_mint_ket_hete","timestamp":"2021. május. 17. 15:42","title":"Tizenötször annyian moziztak a hétvégén Magyarországon, mint két hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]