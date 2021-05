Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kapcsolatukról a rapper beszélt, „élete szerelmének” nevezte az énekesnőt egy interjúban.","shortLead":"A kapcsolatukról a rapper beszélt, „élete szerelmének” nevezte az énekesnőt egy interjúban.","id":"20210520_Hivatalos_Rihanna_es_ASAP_Rocky_egy_par","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969454aa-590c-4163-8d6d-81cb363e8f75","keywords":null,"link":"/elet/20210520_Hivatalos_Rihanna_es_ASAP_Rocky_egy_par","timestamp":"2021. május. 20. 09:48","title":"Hivatalos: Rihanna és ASAP Rocky egy pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb169251-bc9d-4209-9873-95b2f6d7455d","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Nehéz mutatvány előtt állnak az előválasztáson induló ellenzéki képviselőjelöltek: egyszerre kell markáns kampánnyal legyőzniük a többieket, és megőrizni az esélyét, hogy aztán összefogva nyerjenek a Fidesz ellen. Budapest 6-os – Józsefvárosból és Ferencvárosból álló – választókerületében is ezzel próbálkozik az ellenzék.","shortLead":"Nehéz mutatvány előtt állnak az előválasztáson induló ellenzéki képviselőjelöltek: egyszerre kell markáns kampánnyal...","id":"202120_fair_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb169251-bc9d-4209-9873-95b2f6d7455d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff97978-b07d-47fc-81e3-f836094f217e","keywords":null,"link":"/360/202120_fair_kampany","timestamp":"2021. május. 20. 13:00","title":"Ellenzéki előválasztás: \"Vetélkedni lehet, de bántalmazni egymást nem\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19fc6dc-f74e-44a4-bb4c-7963d5ec223c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csupán elemzés készült az aluljáró megépítésére, tervek még nem. A TEK továbbra sem javasolja a létrehozását.","shortLead":"Csupán elemzés készült az aluljáró megépítésére, tervek még nem. A TEK továbbra sem javasolja a létrehozását.","id":"20210520_tek_puskas_arena_alagut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a19fc6dc-f74e-44a4-bb4c-7963d5ec223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae7f1d6-b01e-4fa3-b472-dd9f35474df7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_tek_puskas_arena_alagut","timestamp":"2021. május. 20. 16:09","title":"A TEK sem támogatta a Puskás Arénába tervezett VIP-alagút ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd41e37-1fd1-466c-a1b2-9f960a22c314","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltók feszítővágóval kezdtek kiszabadítani két utast, mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.","shortLead":"A tűzoltók feszítővágóval kezdtek kiszabadítani két utast, mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.","id":"20210520_Baleset_M5os_Ujhartyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dd41e37-1fd1-466c-a1b2-9f960a22c314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31962752-9b0f-455a-a156-46d04ae985cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_Baleset_M5os_Ujhartyan","timestamp":"2021. május. 20. 12:31","title":"Egy ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek egy balesetben az M5-ös autópályán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nagy-Britanniába való beutazáskor koronavírustesztet kell csináltatniuk, és tíz napra karanténba kell vonulniuk azoknak, akik az érintett kategóriába tartozó országból érkeznek.","shortLead":"A Nagy-Britanniába való beutazáskor koronavírustesztet kell csináltatniuk, és tíz napra karanténba kell vonulniuk...","id":"20210519_Boris_Johnson_sarga_kategoria_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811e18a9-0a53-4942-9a7e-271c16bde9b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_Boris_Johnson_sarga_kategoria_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 19. 18:23","title":"Boris Johnson nem ajánlja a briteknek, hogy a sárga kategóriába sorolt országokban, köztük Magyarországon nyaraljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A forint 0,23 százalékot gyengült az euróval szemben csütörtök reggelre.","shortLead":"A forint 0,23 százalékot gyengült az euróval szemben csütörtök reggelre.","id":"20210520_Forint_euro_arfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d4b16c-5f66-4a32-9f9b-a99674287e9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_Forint_euro_arfolyam","timestamp":"2021. május. 20. 08:28","title":"Visszakúszott 350 forint fölé az euró árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e88170-d1a2-4b4f-8b26-36546cdf3744","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A konkrét verseibe az aktuálpolitika kevéssé szűrődik be, de a hangulatára rányomja a bélyegét – mondja Závada Péter a HVG-nek adott interjúban.","shortLead":"A konkrét verseibe az aktuálpolitika kevéssé szűrődik be, de a hangulatára rányomja a bélyegét – mondja Závada Péter...","id":"20210519_Zavada_Peter_Ugy_tunik_Magyarorszagon_ismet_az_ero_szult_jogot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8e88170-d1a2-4b4f-8b26-36546cdf3744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3454b47-5cbd-4a7a-89f3-9c1345e9af0a","keywords":null,"link":"/kultura/20210519_Zavada_Peter_Ugy_tunik_Magyarorszagon_ismet_az_ero_szult_jogot","timestamp":"2021. május. 19. 13:45","title":"Závada Péter: Úgy tűnik, Magyarországon ismét az erő szült jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61e82a8-f12b-40cb-a779-da2a51377ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem nagyon hangoztatta, most viszont egy új könyvből kiderül, mit gondolt valójában az utódjáról.","shortLead":"Nem nagyon hangoztatta, most viszont egy új könyvből kiderül, mit gondolt valójában az utódjáról.","id":"20210520_Orult_rasszista_szexista_diszno__Barack_Obamanak_megvolt_a_velemenye_Donald_Trumprol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a61e82a8-f12b-40cb-a779-da2a51377ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defe355e-4400-4408-b7c1-946f993d6698","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Orult_rasszista_szexista_diszno__Barack_Obamanak_megvolt_a_velemenye_Donald_Trumprol","timestamp":"2021. május. 20. 11:02","title":"„Őrült, rasszista, szexista disznó” – Barack Obamának megvolt a véleménye Donald Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]