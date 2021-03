Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b7cb93d-715a-4276-b875-3cd1be2afa66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eredetileg meghatározott összeghez képest már közel 9 milliárd forinttal magasabb a beruházás összege.","shortLead":"Az eredetileg meghatározott összeghez képest már közel 9 milliárd forinttal magasabb a beruházás összege.","id":"20210316_Varosliget_dragult_Neprajzi_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b7cb93d-715a-4276-b875-3cd1be2afa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1683274-b703-4c3c-9c04-91c6739c7a72","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_Varosliget_dragult_Neprajzi_Muzeum","timestamp":"2021. március. 16. 17:56","title":"Megint milliárdokkal drágult az új Néprajzi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3025a8a3-5ff4-4b2e-9b95-a37388aa28b8","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Veszélyezteti-e a német állam rendjét a szélsőjobbra tolódott Alternatíva Németországnak (AfD) nevű párt, ezt kívánja megfigyelni az alkotmányvédelmi hivatal – ha a bíróság is úgy akarja.","shortLead":"Veszélyezteti-e a német állam rendjét a szélsőjobbra tolódott Alternatíva Németországnak (AfD) nevű párt, ezt kívánja...","id":"202110__nemet_szelsojobb__alkotmanyvedok__birosag_elott__nyilt_titok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3025a8a3-5ff4-4b2e-9b95-a37388aa28b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8ad417-d702-411c-927c-9f704409b253","keywords":null,"link":"/360/202110__nemet_szelsojobb__alkotmanyvedok__birosag_elott__nyilt_titok","timestamp":"2021. március. 16. 17:00","title":"A német titkosszolgálat ügynököket építene be a szélsőjobbos ellenzéki pártba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség szerint az AstraZeneca-oltás előnyei meghaladják a kockázatokat. Nem sérti az uniós jogot a reklámadó. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség szerint az AstraZeneca-oltás előnyei meghaladják a kockázatokat. Nem sérti az uniós jogot...","id":"20210317_Radar360_Nehez_hetek_jonnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bc4391-d491-49bd-a7a3-73ccb984af92","keywords":null,"link":"/360/20210317_Radar360_Nehez_hetek_jonnek","timestamp":"2021. március. 17. 07:56","title":"Radar360: Nehéz hetek jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ahogy kezdett visszatérni az élet a rendes kerékvágásba, elkezdett emelkedni a nitrogén-dioxid szintje a levegőben.","shortLead":"Ahogy kezdett visszatérni az élet a rendes kerékvágásba, elkezdett emelkedni a nitrogén-dioxid szintje a levegőben.","id":"20210317_Leszennyezes_koronavirusjarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41d57a4-68aa-4d39-9833-368ec515d8ee","keywords":null,"link":"/zhvg/20210317_Leszennyezes_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. március. 17. 12:11","title":"Lassan olyan szennyezett a levegő Kínában, mint a koronavírus-járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes Ferenc pápának is üzent.","shortLead":"Az énekes Ferenc pápának is üzent.","id":"20210316_Kepmutatassal_vadolja_a_Vatikant_Elton_John","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b038e9b-449b-4cc5-b084-3c1598f5fadf","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Kepmutatassal_vadolja_a_Vatikant_Elton_John","timestamp":"2021. március. 16. 16:47","title":"Képmutatással vádolja a Vatikánt Elton John","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Schanda Tamás államtitkár a Parlamentben adott válaszában ismertette az adatot.","shortLead":"Schanda Tamás államtitkár a Parlamentben adott válaszában ismertette az adatot.","id":"20210316_munkanelkuliseg_koronavirus_schanda_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0254cf7b-e773-44bb-917e-9312db08b24e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_munkanelkuliseg_koronavirus_schanda_tamas","timestamp":"2021. március. 16. 17:35","title":"55 ezerrel kevesebb magyarnak van munkája, mint egy évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beszámolók szerint a kórház két bejáratánál két különböző sor áll: az egyikben a Pfizer-, a másikban a Szputnyik-vakcináért érkezettek várakoznak.","shortLead":"A beszámolók szerint a kórház két bejáratánál két különböző sor áll: az egyikben a Pfizer-, a másikban...","id":"20210316_varosmajori_klinika_oltas_szputnyik_v_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ddb400-94cb-46c0-875c-82849e303b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_varosmajori_klinika_oltas_szputnyik_v_pfizer","timestamp":"2021. március. 16. 16:29","title":"Nagy tömeg alakult ki a Városmajori Szívklinika előtt, oltásra várnak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb67a157-0d7f-48ec-a537-451ba9a40fc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Kramnyik, a sakkozás 14. világbajnoka több olyan módosítást is kitalált és kipróbált a Google mesterséges intelligenciája ellen, ami felrázhatja az unalmas partikat.","shortLead":"Vlagyimir Kramnyik, a sakkozás 14. világbajnoka több olyan módosítást is kitalált és kipróbált a Google mesterséges...","id":"20210317_sakk_uj_szabalyok_vlagyimir_kramnyik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb67a157-0d7f-48ec-a537-451ba9a40fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb9fd2-3283-4b48-bc17-3d8fbd3ca156","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_sakk_uj_szabalyok_vlagyimir_kramnyik","timestamp":"2021. március. 17. 16:33","title":"Új szabályokkal reformálná meg az unalomba fulladó sakkpartikat Kramnyik nagymester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]