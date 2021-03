Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","shortLead":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","id":"20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00a5eb6-d2b2-4d3c-898d-fc9a2a3c0077","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","timestamp":"2021. március. 16. 09:10","title":"Magyar kutatók szerint úgy hordtuk szét a vírust március elején, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a kínai férfi már korábban is rátámadt egy betegre, akkor a biztonságiak közbeléptek.","shortLead":"A Blikk szerint a kínai férfi már korábban is rátámadt egy betegre, akkor a biztonságiak közbeléptek.","id":"20210317_Tanarno_tamadas_sebeszeti_ollo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af366541-f62a-4d93-9142-7bfd13b92422","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Tanarno_tamadas_sebeszeti_ollo","timestamp":"2021. március. 17. 08:28","title":"Gépek tartják életben azt a tanárnőt, akit sebészeti ollóval támadott meg egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az előállítás az után kezdődhet meg, hogy az EU-ban is jóváhagyják a szert.","shortLead":"Az előállítás az után kezdődhet meg, hogy az EU-ban is jóváhagyják a szert.","id":"20210316_Negy_unios_allam_is_gyarthat_Szputnyik_vakcinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a028fe7-5e1d-4544-9b14-df875a962218","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_Negy_unios_allam_is_gyarthat_Szputnyik_vakcinat","timestamp":"2021. március. 16. 17:45","title":"Négy uniós állam is gyárthat Szputnyik vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfcf041-1185-4129-aa8c-a5f507016816","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"John Keynes még azt remélte, hogy a XXI. század elején 15 óra munka elég lesz hetente a tisztességes megélhetéshez – és valóban vannak kutatások, amelyek szerint sok szellemi dolgozó ennyi időt sem tölt el hatékony munkával a heti 40 óra alatt. De mennyit dolgozunk valójában, és mennyi lenne az ideális munkaidő?","shortLead":"John Keynes még azt remélte, hogy a XXI. század elején 15 óra munka elég lesz hetente a tisztességes megélhetéshez – és...","id":"20210317_egy_masik_kozgazdasag_munkaido_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecfcf041-1185-4129-aa8c-a5f507016816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116e2d3b-1db7-407a-bbbd-3a33c5be0118","keywords":null,"link":"/360/20210317_egy_masik_kozgazdasag_munkaido_munka","timestamp":"2021. március. 17. 07:00","title":"Miért nem csak 15 óra az átlagos heti munkaidő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8698d3ba-7905-4e16-b4d6-8a83ef66388e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk egyik politikusa szerint rendőrök bántalmazták, de ha nem tudja bizonyítani, akkor ellene indítanak eljárást hamis vád miatt, ezért nem tesz feljelentést. A rendőrség szerint azonnal kivizsgálták az ügyet, a politikus állítását nem támasztja alá semmi.","shortLead":"A Mi Hazánk egyik politikusa szerint rendőrök bántalmazták, de ha nem tudja bizonyítani, akkor ellene indítanak...","id":"20210315_Egy_politikus_azt_allitja_rendorok_gumibotoztak_Budapesten_de_nem_tesz_feljelentest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8698d3ba-7905-4e16-b4d6-8a83ef66388e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b108b2af-3879-488d-85b5-fb50a2f82d7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Egy_politikus_azt_allitja_rendorok_gumibotoztak_Budapesten_de_nem_tesz_feljelentest","timestamp":"2021. március. 15. 17:42","title":"Egy politikus azt állítja, rendőrök gumibotozták Budapesten, de nem tesz feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ami itt folyik a nemzet nevében már egy évtizede, az valójában a kisebbség önkényuralma. Ha tényleg többségben lennének, nem kellett volna elhallgattatniuk a Klubrádiót, írja szerzőnk.","shortLead":"Ami itt folyik a nemzet nevében már egy évtizede, az valójában a kisebbség önkényuralma. Ha tényleg többségben...","id":"20210317_Tota_W_Udvoz_legy_Bolgar_ur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c1e0f-a4d3-49f8-9ca2-70cb8ef062c7","keywords":null,"link":"/360/20210317_Tota_W_Udvoz_legy_Bolgar_ur","timestamp":"2021. március. 17. 15:00","title":"Tóta W.: Üdvöz légy, Bolgár úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cb9faf-b1d4-4828-b4fb-5ece4b760916","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a jelentés a metrókocsi-felújításról, Gy. Németh Erzsébet a feljelentéssel együtt átadta a rendőrségnek.","shortLead":"Elkészült a jelentés a metrókocsi-felújításról, Gy. Németh Erzsébet a feljelentéssel együtt átadta a rendőrségnek.","id":"20210317_feljelentest_fovarosi_frakcio_3_as_metro_kocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3cb9faf-b1d4-4828-b4fb-5ece4b760916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e0f6f0-d2aa-4e94-b9a1-247e2c304b45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_feljelentest_fovarosi_frakcio_3_as_metro_kocsi","timestamp":"2021. március. 17. 15:17","title":"Feljelentést tett négy fővárosi frakció vezetője a 3-as metró kocsijai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53648977-28d7-4985-9069-697974b342e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság közlése szerint a csúszdák használata nagyban függ a gyerekek ügyességétől is.","shortLead":"A hatóság közlése szerint a csúszdák használata nagyban függ a gyerekek ügyességétől is.","id":"20210316_eljaras_rendorseg_XVI_kerulet_csuszda_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53648977-28d7-4985-9069-697974b342e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13e7281-99e4-4ab5-a6b5-83245a142038","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_eljaras_rendorseg_XVI_kerulet_csuszda_baleset","timestamp":"2021. március. 16. 10:35","title":"Megszüntették az eljárást a XVI. kerületi csúszdák ügyében, amelyeken a szülők szerint több gyerek is megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]