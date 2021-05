Nem bánja Mirkóczki Ádám polgármester, hogy kihátrált mögüle az ellenzéki összefogás Egerben. Arra számít, hogy a helyi Fidesz-frakció tagjai kisegítik majd. Még akkor is, ha a polgármester nem csak a saját egykori szövetségesei, hanem a Fidesz frakcióvezetője szerint is áruló. A polgármester és az ellenzéki összefogás viszonya már a 2019-es választási kampányban sem volt felhőtlen, azóta pedig végleg megromlott: Mirkóczki szerint a pártpolitika és az őszinteség hiánya miatt, kritikusai szerint viszont az ő autokrata stílusa és vitatható szakmai döntései miatt.

Semennyire nem fogyott el körülöttem a levegő, sőt sokkal jobban érzem magam most, mint az elmúlt másfél évben bármikor, úgyhogy előbb kellett volna ezt megtennem

- mondta Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere a hvg.hu-nak arra a kérdésre, mennyire került politikailag légüres térbe azzal, hogy kilépett a helyi ellenzéki frakcióból. Döntését megelőzte, hogy a helyi ellenzéki szerveződés, az Egységben a Városért Egyesület elnökségéből saját frakciótársai zárták ki, erre ő az egyesületből is kilépett.

Egységben a Városért Egyesület 2019-ben © Facebook / Egységben A Városért

A pártpolitika méregként hatott

Ezzel gyakorlatilag szétesett az ellenzéki összefogás Egerben. Pedig 2019 márciusában az országban Eger volt az első megyeszékhely, ahol a teljes ellenzék – Jobbik, MSZP, LMP, DK, Momentum – beállt egy országosan ismert jelölt, a végül 2019 őszén polgármesterré is választott Mirkóczki Ádám mögé. A polgármester kapcsolata egy, a Magyar Hangnak adott idén márciusi interjú miatt romlott meg végleg a vele közös frakcióban ülő képviselőkkel. Ebben azt állította: már nem tekinti magát az ellenzék részének. A hvg.hu információi szerint azonban már a 2019-es kampány óta voltak köztük kisebb-nagyobb súrlódások. Akkoriban például amiatt, mert Mirkóczki nem akart pártlogókat látni a plakátjain, amit végül némi vita után úgy oldottak meg, hogy utólag matricázták rájuk őket.

Mirkóczki úgy emlékszik vissza, hogy “a viszonyt szinte kezdettől megmérgezte a pártpolitika, az őszintétlenség és az egyéni ambíciók”. Mint mondta, tudomására jutott, hogy már 2019 decemberében vagy 2020 januárjában volt egy “megbeszélés” a helyi MSZP-irodán, amire őt persze nem hívták meg, és “itt arról ment a diskurzus, hogyan puccsoljanak meg”. Azt az egyik résztvevő, Berecz Mátyás – januárban lemondott alpolgármester – sem tagadja, hogy volt ilyen megbeszélés, de szerinte szó sem volt puccsról: “Az akkoriban tárgyalt költségvetésről nem kaptunk információkat és számokat, ezért leültünk összeírni, nekünk mik az elképzeléseink. Ezen a polgármester úr nem vett részt, csak az irodavezetők. A javaslatok közül semmit nem fogadtak el, tehát csak egy egyeztetésről volt szó” - emlékezett vissza.

Berecz Mátyás © MTI / Komka Péter

Autokra vezetés vs. csapatmunka

Akárhogy is, az biztos, már ekkoriban érzékelhető volt, hogy mást gondol Mirkóczki és az ellenzéki összefogás az ideális városvezetésről: utóbbi tagjai egyenesen autoktratának írták le Mirkóczki vezetési stílusát. “A frakció nagy része az ellenzéki normákhoz jobban igazodó elvek szerint képzelte el a város működését, ahol a civileket és a frakciót jobban bevonják a döntésekbe. Mirkóczki Ádám felfogása viszont az, hogy ő egyszemélyben felelős a város vezetéséért. Ez, ha a jogi hátteret nézzük, igaz is, de mivel ez az egyesület tulajdonképpen egy koalíció, mi csapatmunkában szeretnénk dolgozni. Ez súlyos törésekhez vezetett” - vázolta az okokat Berecz.

A polgármester viszont azt mondta, “tiszta a lelkiismerete”, mert ő csak azt teszi, amit jelölti kampányában ígért: pártpolitikától mentesen vezeti a várost. “Ha mindenki így gondolkodott volna, nem lett volna semmi baj, de jöttek mindenféle megkeresésekkel, igényekkel, hogy ezt vagy azt szeretnének. Ha az ötlet jó volt, és Eger érdekét szolgálta, akkor közösen találtunk rá forrást, de aki ész nélkül próbálkozott, az valóban falakba ütközött nálam” - magyarázta. Mirkóczki megjegyezte: most azzal támadják, hogy nem ellenzéki, de “ha ez az ellenzékiség, akkor büszkén vállalom, hogy nem vagyok az”. Hozzátette: ő fordított “evolúciós utat járt be”, mert 10 év pártpolitika után most helyi szinten dolgozik, és azt látja, távol tartható a pártpolitika egy önkormányzattól.

© Facebook / Mirkoóczki Ádám

Ügyek, amelyek törést okoztak

A Berecz által emlegetett törések már korán megmutatkoztak Mirkóczki és a frakciója között, és főleg akkor váltak látványossá, amikor a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt hozott speciális szabályok miatt megszűntek a közgyűlések Egerben is. Ezt követően még az addiginál is kevésbé vonta be a polgármester a frakcióját a várossal kapcsolatos döntéseibe. “Volt olyan személyi változás, amiről a sajtóból értesültünk” - mondta Berecz. Mirkóczki kritikusai szerint szakmai kérdésekben sem hallgatja meg a többieket. Berecz jelentős problémaként hozta fel például az előző ciklusban létrejött városfejlesztési iroda kiüresítését, ami jelenleg “csak papíron létezik” két fővel. “Közben vannak még uniós projektek, amiket le kellene zárni, vagy el kellene indítani, itt milliárdos összegekről van szó. Nem tudjuk, ki vette át ezeket a feladatokat, ha átvette valaki egyáltalán” - mondta.

A feszültségek feloldása érdekében tavaly nyáron a frakciószabályzatot is írtak, aminek végül semmilyen hatása nem lett. Annyira semmi, hogy a polgármester képviselőtársai egy részének heves ellenkezését figyelmen kívül hagyva nevezett ki új aljegyzőt, ami két képviselőnél az utolsó csepp volt: 2020 októberében, alig egy évvel a megnyert választás után a független Komlósi Csaba és a momentumos Keresztes Zoltán is kilépett az Egységben a Városért Egyesület frakciójából. Indokként a polgármester vezetési stílusát, döntéseit említették. Komlósi például kiemelte, hogy sok döntésről nem volt tudomása, Keresztes pedig konkrétumokat is említett. Nehezményezte, hogy Mirkóczki kezdeményezésére elkezdték “kiszervezni” az önkormányzat cégeit, illetve az egyeztetés nélkül a hivatalba kinevezett emberek megjelenése sem tetszett neki. Lemondásakor “fideszes városvezetést idéző trükköket” emlegetett.

Mirkóczki Ádám 2019-ben © Facebook / Mirkóczki Ádám

Kettőből két alpolgármester távozott

A frakcióban maradt képviselőkkel ezek után sem javult Mirkóczki viszonya, sőt: a polgármester még a frakció nevében is adott ki úgy közleményeket, hogy az az aláírók szerint nem volt egyeztetve abban a formában. Emlékezetes eset egy májusi videó utóélete: az Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselő érdekeltségébe tartozó Egri Ügyek a helyi telekeladások hátteréről forgatott anyagot, amire az Egységben a Városért Egyesület nevében úgy jelent meg reagáló közlemény, hogy annak pontos tartalmáról a frakció tagjai nem tudtak. A közlemény az önkormányzattal szembeni provokációként írta le a videót, amiért nem kérdezték benne a “másik felet”. Csakhogy az aláírók közt ott volt az a Berecz Mátyás, aki épp a frakció tagjaként nyilatkozott benne. Mint kiderült, se Berecz, sem a frakcióvezető Mirkóczki Zita nem látta a végleges szöveget annak ellenére, hogy ők kifejezetten szerették volna elkerülni a durva minősítő jelzőket.

Berecz Mátyás és Mirkóczki Zita alpolgármesterek voltak Egerben, de ma már egyikük sincs ebben a pozícióban. A polgármester kérdésünkre kitért az ő elmozdításukra is. Mirkóczki Zitát – aki a polgármester másod-unokatestvére –, a polgármester leváltotta, mert állítása szerint elégedetlen volt a munkájával, míg Berecz Mátyás – akit Mirkóczki szerint ő beszélt rá erre a posztra – szerinte maga kérte a felmentését. Berecz egyébként nemrég bejelentette, hogy a DK jelöltjeként elindul az ellenzéki előválasztáson. Mirkóczki úgy véli, a történtek eszkalálódásában az előválasztásnak is volt szerepe, bár szerinte nem ellene kellene harcolni, hanem a Fidesz ellen.

Mirkóczki Zita © Facebook / Mirkóczki Zita

Nem akarnak előrehozott választást

Miközben Egerben már sokan előrehozott választást emlegetnek, a jelenleg négytagúra zsugorodott Egységben a Városért Egyesület csütörtöki frakcióértekezletén arról döntött, hogy semmiképp sem szeretnének új választást, sem pedig megbuktatni Mirkóczkit, hanem továbbra is nyitottak az eggyüttműködésre, ígéretük szerint konstruktívan támogatják majd a városvezetést. Ettől függetlenül biztosan lesznek vitáik, Mirkóczkinak pedig a jövőben nemcsak egykori frakciótársaival és persze a hatfős Fidesz-frakcióval kell megküzdenie, hanem azzal az ilyenkor mindig előkerülő pletykával is, miszerint őt megvette a kormánypárt, és már át is állt hozzájuk, erre való utalások már a helyi sajtóban is megjelentek.

“Ő maga mondta, hogy nem része az ellenzéknek, tehát politikailag velünk már nem egy közösség” - mondta Berecz Mátyás. Mirkóczki és a Fidesz egymásra találásának teóriáját a legsértőbbnek úgy tűnik, maga a kormánypárt érzi: az egri Fidesz frakcióvezetője, Oroján Sándor azt emelte ki a hvg.hu-nak, hogy bár ő érez némi közeledést feléjük Mirkóczki részéről, ameddig ő ott van, nem lesz összeborulás. “Egy áruló típust nem kell megvásárolni, hiszen önmagától árulja el a közösségeit, ez történt a radikális jobboldallal, ez történt a Jobbikkal és ez történt most a baloldallal is. Ezerrel udvarol a Fidesznek, de ez nem az a közösség, ahol szükség van árulókra” - mondta Oroján.

Oroján Sándor © Facebook / Oroján sándor

Eger érdeke vajon Mirkóczki érdeke is?

Leárulózására Mirkóczki úgy reagált: ez azért nem a Fidesz-frakció véleménye, legfeljebb Orojáné. Úgy vélte, a veszélyhelyzet elmúltával, amikor már nem hozhat egymaga döntéseket, “ha az ellenzék bosszúból majd nem is szavazza meg” a pártpolitika-mentes előterjesztéseit, a fideszesek talán igen. “Kíváncsi leszek erre a helyzetre, de nem egy polgármester van, akinek nincs többsége a testületben és így is működik egy város. Hozzátette:

ha pedig majd valaki nem szavaz meg egy Eger érdekét szolgáló döntést, akkor nem velem lesz vitája miatta, hanem a saját választóival.

Az eltávolított másik alpolgármester, Mirkóczki Zita erre a hvg.hu-nak úgy reagált: minden képviselőnek Eger érdeke a legfontosabb, pártpolitikától mentesen, csak éppen “nem biztos, hogy Eger érdeke egybeesik a polgármester érdekével”. Ezért is kellene szerinte a jövőben pláne egyeztetnie a polgármesternek a képviselőtestület tagjaival, “nem pedig azt a diktatórikus vezetési stílust folytatni, amit eddig”. Mirkóczki Zita ugyanis úgy véli, a mostani helyzethez az értékrendi és demokráciafelfogásbeli különbségek vezettek, no és persze az, hogy “a polgármester szembeköpte, elárulta a saját politikai közösségét”.