[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte az egész országra figyelmeztető előrejelzést adtak ki a meteorológusok.","shortLead":"Szinte az egész országra figyelmeztető előrejelzést adtak ki a meteorológusok.","id":"20210531_idojaras_hetfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c8039e-8bf2-480b-b379-f3dcb5a87917","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. május. 31. 05:15","title":"Zivatarokkal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy francia teniszezőt győzött le a magyar sportoló.","shortLead":"Egy francia teniszezőt győzött le a magyar sportoló.","id":"20210530_Tovabbjutott_a_Roland_Garroson_Fucsovics_Marton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1052c7a-966c-4375-943b-1ee8d3b8ff70","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Tovabbjutott_a_Roland_Garroson_Fucsovics_Marton","timestamp":"2021. május. 30. 17:28","title":"Továbbjutott a Roland Garroson Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46a1e1f-18ab-4e10-8c2e-61f828a426c5","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Több ütemben, környezetvédelmi hatástanulmány nélkül újulhat meg a szebb napokat látott lepencei strand. Az állami milliárdokkal megtámogatott beruházó szerint nincs is ilyesmire szükség.","shortLead":"Több ütemben, környezetvédelmi hatástanulmány nélkül újulhat meg a szebb napokat látott lepencei strand. Az állami...","id":"202121__lepencei_strand__kornyezetvedelem__dunakanyarfejlesztes__elpancsolt_milliardok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f46a1e1f-18ab-4e10-8c2e-61f828a426c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d14809e-46cc-4330-ba80-91242c0e234c","keywords":null,"link":"/360/202121__lepencei_strand__kornyezetvedelem__dunakanyarfejlesztes__elpancsolt_milliardok","timestamp":"2021. május. 31. 11:00","title":"A NER nyitja újra a Dunakanyar emblematikus fürdőhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","shortLead":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","id":"20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14846ff4-7c35-41d8-abbf-47fa2ca54940","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 31. 11:53","title":"Index: Nem adnak be második oltásokat a Kútvölgyi úti oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa Tatár Csilla \"Mondd el Tatár Csillának\" című ATV-s műsorban fog szerepelni - vette észre az Index. Egyelőre az előzetes jött ki, ebben mondja el a riporternek a főorvos, hogy gondolkodott a kivándorláson.

","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa Tatár Csilla \"Mondd el Tatár Csillának\" című ATV-s műsorban fog...","id":"20210530_Szlavik_Janos_el_akarta_hagyni_az_orszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e759404-c550-46af-b371-bf23c9dda4e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Szlavik_Janos_el_akarta_hagyni_az_orszagot","timestamp":"2021. május. 30. 12:57","title":"Szlávik János el akarta hagyni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy holttestet találtak a tűzoltók egy kigyulladt szigetszentmiklósi házban.","shortLead":"Egy holttestet találtak a tűzoltók egy kigyulladt szigetszentmiklósi házban.","id":"20210601_haz_tuz_szigetszentmiklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bcb1bc-df91-4986-abe5-b565a5c0ee9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_haz_tuz_szigetszentmiklos","timestamp":"2021. június. 01. 08:22","title":"Leégett egy ház Szigetszentmiklóson, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e272d28c-456a-42ba-9b1d-e86b6b77f7df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2010-ben az országgyűlés és a kormányzat működtetése 640 milliárd forintba került az adófizetőknek, ugyanez 2022-ben már 1116 milliárd forint lehet.","shortLead":"2010-ben az országgyűlés és a kormányzat működtetése 640 milliárd forintba került az adófizetőknek, ugyanez 2022-ben...","id":"20210531_miniszteriumok_miniszterelnokseg_kormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e272d28c-456a-42ba-9b1d-e86b6b77f7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06822dd9-f1a8-4f5f-a5a3-6814e939b1f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_miniszteriumok_miniszterelnokseg_kormanyzat","timestamp":"2021. május. 31. 07:27","title":"Közel 12 ezren dolgozhatnak a minisztériumoknál jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d73a624-399d-4155-9d90-e3d64eda7df9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ha Lionel Messi és Cristiano Ronaldo vetélkedéséből nem csinálnak szappanoperát, már rég Aranylabdás lehetne a lengyel Robert Lewandowski, aki a német labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában a legendás Gerd Müller csaknem fél évszázados, megdönthetetlennek tartott gólrekordját adta át a múltnak.","shortLead":"Ha Lionel Messi és Cristiano Ronaldo vetélkedéséből nem csinálnak szappanoperát, már rég Aranylabdás lehetne a lengyel...","id":"202121_robert_lewandowski_lengyel_csodacsatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d73a624-399d-4155-9d90-e3d64eda7df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34459c21-4d5a-4ed7-8b81-b06c3c0bcc55","keywords":null,"link":"/360/202121_robert_lewandowski_lengyel_csodacsatar","timestamp":"2021. május. 30. 13:45","title":"Pálcikalábú kisfiúból lett csodacsatár a Gerd Müllert felülmúló Robert Lewandowski","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]