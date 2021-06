Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ideiglenes tiltást a koronavírus-járványra hivatkozva rendelték el, de más lehet a háttérben.","shortLead":"Az ideiglenes tiltást a koronavírus-járványra hivatkozva rendelték el, de más lehet a háttérben.","id":"20210601_belarusz_feheroroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6594e1f8-00ad-4680-bb61-eb1b4d1aff71","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_belarusz_feheroroszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 16:23","title":"Fehéroroszország megtiltotta lakóinak, hogy elhagyják az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc1ff0e-4098-4a47-8a41-2c48a2276808","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A basenji kutyafajta genetikája elárulhatja, miként formálta a háziasított kutyákat az ember az elmúlt néhány ezer évben.","shortLead":"A basenji kutyafajta genetikája elárulhatja, miként formálta a háziasított kutyákat az ember az elmúlt néhány ezer...","id":"20210602_basenji_kutya_genetikai_terkep_evolucio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc1ff0e-4098-4a47-8a41-2c48a2276808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9304fcf-afc2-4ac8-890a-6b4eb77417d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_basenji_kutya_genetikai_terkep_evolucio","timestamp":"2021. június. 02. 19:03","title":"Feltérképezték egy ősi kutyafajta genomját, segíthet megérteni a kutyák fejlődését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Olyan ütemben emelkednek az alapanyagárak, hogy a kivitelezők jó esetben csak két hétre garantálják a szerződésekben azokat. Felvásárlási láz még nincs, de már az ÉVOSZ is kongatja a vészharangot. A GVH is melléjük állt.","shortLead":"Olyan ütemben emelkednek az alapanyagárak, hogy a kivitelezők jó esetben csak két hétre garantálják a szerződésekben...","id":"20210602_epitkezes_aremelkedes_epitoipar_evosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6cff92-23c8-4789-a622-a5622f45cb16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_epitkezes_aremelkedes_epitoipar_evosz","timestamp":"2021. június. 02. 11:11","title":"„Év végéig meg is duplázódhat egyes építőanyagok ára, ha nem találunk ki valamit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e26567-2ff0-400a-a151-0a52c5240e61","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hiába álmodott Kovács Gábor és Zelnik István magánmúzeumot az Andrássy útra, kudarcot vallottak. Zelnikről kiderült, hogy szélhámos, Kovács gyűjteménye szétesőfélben, a Kogart Galériának otthont adó ottani villájába a minap Mészáros Lőrinc egyik cége fészkelte be magát.\r

","shortLead":"Hiába álmodott Kovács Gábor és Zelnik István magánmúzeumot az Andrássy útra, kudarcot vallottak. Zelnikről kiderült...","id":"202121__a_kogart_bukasa__aranyember_rezbol__amikor_aner_segit__minek_nevezzelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e26567-2ff0-400a-a151-0a52c5240e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74791b5c-c54e-4e7c-a96d-efae4d4117c9","keywords":null,"link":"/360/202121__a_kogart_bukasa__aranyember_rezbol__amikor_aner_segit__minek_nevezzelek","timestamp":"2021. június. 01. 07:00","title":"A műgyűjtők buknak, Mészáros hasít az Andrássy úton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, akit zavar, mást kifejezetten vonz a Starlink-féle műholdsereg. Az alábbi weboldal segít kitalálni, mikor találkozhat eggyel az égbolton.","shortLead":"Van, akit zavar, mást kifejezetten vonz a Starlink-féle műholdsereg. Az alábbi weboldal segít kitalálni, mikor...","id":"20210602_elon_musk_starlink_muhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895dfdf8-d785-45f7-8d7c-6db4902d6f4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_elon_musk_starlink_muhold","timestamp":"2021. június. 02. 11:33","title":"Ezen a weboldalon megnézheti, hol járnak Elon Musk műholdjai, és mikor érnek ön fölé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bányai Gábor korábban a Facebookon jelezte, hogy visszatért.","shortLead":"Bányai Gábor korábban a Facebookon jelezte, hogy visszatért.","id":"20210603_orban_viktor_banyai_gabor_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7326a1-a0f1-4428-8a55-6d0f2c2121b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_orban_viktor_banyai_gabor_koronavirus","timestamp":"2021. június. 03. 05:40","title":"Orbán Viktor a koronavírusból felépült Bányai Gábornak: „Visszavárunk, Barátom!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2765d573-4045-4ee4-afb2-b71d953269b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok és a Szovejtunió közti hidegháborús versengés minden bizonnyal legfurcsább eleme a Kola-félszigeten fúrt hatalmas lyuk volt.","shortLead":"Az Egyesült Államok és a Szovejtunió közti hidegháborús versengés minden bizonnyal legfurcsább eleme a Kola-félszigeten...","id":"20210602_szovjetunio_oroszorszag_hideghaboru_kola_felsziget_lyuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2765d573-4045-4ee4-afb2-b71d953269b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b247120c-d41d-4caa-809c-71c09ff1dc14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_szovjetunio_oroszorszag_hideghaboru_kola_felsziget_lyuk","timestamp":"2021. június. 02. 20:03","title":"A szovjetek megfúrták a világ legnagyobb lyukát, izgalmas dolgokat találtak a mélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9882c83d-64bc-4c2c-989d-1242f3840824","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakmai lektor, Falus András immunológusprofesszor méltatása sokat elmond az angol szerző, Mark Honigsbaum Világjárványok száz esztendeje című magyarul most megjelent könyvéről. ","shortLead":"A szakmai lektor, Falus András immunológusprofesszor méltatása sokat elmond az angol szerző, Mark Honigsbaum...","id":"202121_konyv__hosszu_farku_deneverek_mark_honigsbaum_vilagjarvanyok_szaz_esztendeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9882c83d-64bc-4c2c-989d-1242f3840824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29739a29-ea9f-48de-8e00-05154897f85c","keywords":null,"link":"/360/202121_konyv__hosszu_farku_deneverek_mark_honigsbaum_vilagjarvanyok_szaz_esztendeje","timestamp":"2021. június. 02. 14:00","title":"„Izgalmas, mint egy krimi, de ebben senki nem drukkol a gyilkosnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]