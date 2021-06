Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c3998b4b-9362-4f31-8118-928e59682820","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az első világhírűvé lett afroamerikai revüsztár hányatott körülmények között nőtt fel Amerikában, amely mindig mostohán bánt vele. Új hazájának Franciaországot választotta. A fél világot meghódította, a másik felét felháborította. Budapesten hódolók tömege várta, de szereplése ellen tiltakoztak a parlamentben és az utcán. A világháború idején a nyugati szövetségeseknek segített, kitüntetésekkel árasztották el, tizenegy különféle származású gyereket fogadott örökbe. Martin Luther King harcostársa volt, ki is tiltották a szülőhazájából. ","shortLead":"Az első világhírűvé lett afroamerikai revüsztár hányatott körülmények között nőtt fel Amerikában, amely mindig mostohán...","id":"20210603_Josephine_Baker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3998b4b-9362-4f31-8118-928e59682820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558bf10e-cb9c-4d08-a65f-3c690979ec38","keywords":null,"link":"/360/20210603_Josephine_Baker","timestamp":"2021. június. 03. 19:00","title":"Szexszimbólumból lett kém és polgárjogi harcos – 115 éve született Josephine Baker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e8467-de6d-40dc-ac43-a76a48f61529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki az az épeszű, aki fellök egy medvét? – tette fel a költői kérdést. ","shortLead":"Ki az az épeszű, aki fellök egy medvét? – tette fel a költői kérdést. ","id":"20210603_Megszolalt_a_17_eves_lany_aki_puszta_kezzel_ment_neki_egy_medvenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e08e8467-de6d-40dc-ac43-a76a48f61529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0411f689-d014-4040-a6d8-2dacb8d1814a","keywords":null,"link":"/elet/20210603_Megszolalt_a_17_eves_lany_aki_puszta_kezzel_ment_neki_egy_medvenek","timestamp":"2021. június. 03. 09:05","title":"Megszólalt a 17 éves lány, aki puszta kézzel ment neki egy medvének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06369fd3-be25-4bd0-b943-4cde1219c199","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemes Jeles László új alkotása mellett a 2010-es évek fiataljairól szóló generációs mozifilmet és a Csongor és Tünde animáció feldolgozását is támogatja a Nemzeti Filmintézet. A mozik újraindulásához is akadt 610 millió forint.\r

