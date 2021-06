Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5dfa421a-5c95-4213-a622-bfa2423c9b71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egyelőre nem tudni, hogy az eset összefüggésbe hozható-e az idei tokiói olimpia körül kialakult bonyodalmakkal.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy az eset összefüggésbe hozható-e az idei tokiói olimpia körül kialakult bonyodalmakkal.","id":"20210607_metro_japan_olimpiai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfa421a-5c95-4213-a622-bfa2423c9b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59445cb8-4984-4ab6-a6fb-1f7580715f73","keywords":null,"link":"/sport/20210607_metro_japan_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2021. június. 07. 11:03","title":"Metró elé ugrott, és meghalt a japán olimpiai bizottság egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilencvennyolc éves korában elhunyt David Dushman, az auschwitzi koncentrációs tábor még életben lévő utolsó felszabadítója, egykori sikeres vívó.","shortLead":"Kilencvennyolc éves korában elhunyt David Dushman, az auschwitzi koncentrációs tábor még életben lévő utolsó...","id":"20210606_Elhunyt_David_Dushman_az_auschwitzi_koncentracios_tabor_utolso_elo_felszabaditoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e5d5a8-d04c-4489-afde-4744c0aafbc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210606_Elhunyt_David_Dushman_az_auschwitzi_koncentracios_tabor_utolso_elo_felszabaditoja","timestamp":"2021. június. 06. 19:16","title":"Elhunyt David Dushman, az auschwitzi koncentrációs tábor utolsó élő felszabadítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b67a2b-84bf-4a27-9521-889fed081dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem 4 millió ember megkapta a második oltását is.","shortLead":"Majdnem 4 millió ember megkapta a második oltását is.","id":"20210606_137_az_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_12_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b67a2b-84bf-4a27-9521-889fed081dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c623f813-91db-4cde-a9f0-eeb3563fb245","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_137_az_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_12_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. június. 06. 08:34","title":"137 új fertőzöttet találtak, elhunyt 12 koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d4b1bb-004a-42fc-91aa-7e2e431fe3e5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az elektromosbusz-technológia készen áll a városi közösségi közlekedési feladatok ellátására, az infrastruktúra és az üzemeltetők már kevésbé – véli Kossa György, a debreceni ITK Holding elnök-vezérigazgatója. Interjú.","shortLead":"Az elektromosbusz-technológia készen áll a városi közösségi közlekedési feladatok ellátására, az infrastruktúra és...","id":"20210606_Kossa_Gyorgy_itk_ebusz_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d4b1bb-004a-42fc-91aa-7e2e431fe3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22798ef4-5f84-416b-8629-5cc7163ebcfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210606_Kossa_Gyorgy_itk_ebusz_interju","timestamp":"2021. június. 06. 14:00","title":"Az elektromos buszok elterjedésével a sofőröket is újra kell képezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235794fa-0a35-4c27-9add-a7aefa561d60","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Amilyen elánnal ment neki a kormány a fóti gyermekváros felszámolásának, olyan csendesen zajlik a megvalósítás. A gyerekeket – a tervekkel ellentétben – még nem szórták szét az ország különböző részeire. A kiürítés egyelőre ott tart, hogy az ingatlanon működő más, főleg oktatási intézmények távozóban vannak.","shortLead":"Amilyen elánnal ment neki a kormány a fóti gyermekváros felszámolásának, olyan csendesen zajlik a megvalósítás...","id":"202122__foti_gyermekvaros__einstand_utan__meszaros__bujocska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=235794fa-0a35-4c27-9add-a7aefa561d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be701cbf-2403-4eeb-b2e5-31a5b00d6b4c","keywords":null,"link":"/360/202122__foti_gyermekvaros__einstand_utan__meszaros__bujocska","timestamp":"2021. június. 07. 07:00","title":"Hétpecsétes titok, mit akar a kormány a két éve kiürítésre ítélt fóti gyermekvárossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A járvány csendesülése ellenére is szükség lehet még a maszkokra.","shortLead":"A járvány csendesülése ellenére is szükség lehet még a maszkokra.","id":"202122__bucsu_amaszktol__fodrasz_es_horcsog__tudobaj__kijonni_atakarasbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88edf408-edad-4917-94a2-0b933e472c4c","keywords":null,"link":"/360/202122__bucsu_amaszktol__fodrasz_es_horcsog__tudobaj__kijonni_atakarasbol","timestamp":"2021. június. 06. 08:15","title":"Mit mond a tudomány, eldobhatjuk-e már a maszkot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két állami megrendelésekkel kitömött családi vállalkozás részvényesei közül tűnt el Kelemen Beatrix tavaly ősz óta, a körülményekről szinte semmit sem tudni.","shortLead":"Két állami megrendelésekkel kitömött családi vállalkozás részvényesei közül tűnt el Kelemen Beatrix tavaly ősz óta...","id":"20210607_meszarosne_kelemen_beatrix_szazmilliardos_cegvagyon_eltunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e749c85c-3083-497e-85c7-3cb1dd6fa712","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_meszarosne_kelemen_beatrix_szazmilliardos_cegvagyon_eltunt","timestamp":"2021. június. 07. 20:29","title":"Mészáros volt felesége 130 milliárdos cégvagyontól válhatott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ed9637-fc7a-4fce-878b-d40b2ddabbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn, magyar idő szerint este kezdődik az Apple idei fejlesztői konferenciája, a WWDC21. Az online eseményt többféle módon és eszközzel is figyelemmel kísérhetjük.","shortLead":"Hétfőn, magyar idő szerint este kezdődik az Apple idei fejlesztői konferenciája, a WWDC21. Az online eseményt többféle...","id":"20210607_apple_wwdc21_streamelesi_lehetosegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5ed9637-fc7a-4fce-878b-d40b2ddabbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454ced1b-02e5-4074-b731-2c452790d52c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_apple_wwdc21_streamelesi_lehetosegek","timestamp":"2021. június. 07. 10:03","title":"Így követheti élőben az Apple mai bejelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]