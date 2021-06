Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális klímaváltozás miatt nemcsak a szárazföldeken gyarapodnak a rekord magas hőmérsékletek és szokatlanul meleg időszakok, de ugyanez megfigyelhető az óceánokban is. A nagy intenzitású tengeri hőhullámok gyakorisága 20-szorosára nőtt az iparosodás előtti időkhöz képest, amihez az ember okozta éghajlatváltozás jelentős mértékben hozzájárult – összegezte Lehoczky Annamária, meteorológus, éghajlatkutató az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos tényeket érthető formában közlő Másfélfok oldalon közzétett cikkében.","shortLead":"A globális klímaváltozás miatt nemcsak a szárazföldeken gyarapodnak a rekord magas hőmérsékletek és szokatlanul meleg...","id":"20210613_oceani_hohullamok_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70defe2-e8f7-4a07-9701-102395d0f2c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_oceani_hohullamok_klimavaltozas","timestamp":"2021. június. 13. 10:03","title":"Meteorológus figyelmeztet: jönnek a pusztító hőhullámok, egyre gyakrabban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0470d82f-9258-4e1d-b073-cd023aa02c8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik laptopszerviz egy olyan kérdőívet tett közzé a weboldalán, amely segít felmérni, hogy mi lehet a baja a számítógépünknek, és tanácsot is ad, hogy miként lehet azt házilag orvosolni, ha valójában nem is igazán hiba a hiba.","shortLead":"Az egyik laptopszerviz egy olyan kérdőívet tett közzé a weboldalán, amely segít felmérni, hogy mi lehet a baja...","id":"20210614_szamitogep_lapop_laptopszerviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0470d82f-9258-4e1d-b073-cd023aa02c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1cdcf0-de22-4970-bda7-b958da8428d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_szamitogep_lapop_laptopszerviz","timestamp":"2021. június. 14. 08:03","title":"Valami gond van a számítógépével? Ezen az oldalon megtudhatja, mi lehet a baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ungár Péter kérte ki az adatokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.","shortLead":"Ungár Péter kérte ki az adatokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.","id":"20210614_tajszam_ervenytelen_torvenymodositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860ccec9-5238-482d-b77c-39599942c393","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_tajszam_ervenytelen_torvenymodositas","timestamp":"2021. június. 14. 19:22","title":"Több mint 76 ezer ember tajszáma vált érvénytelenné a tb-törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ac8264-7029-4740-ac63-38f8a2cb72d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp néhány történetet a konyhából.\r

