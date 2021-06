Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d74bf696-874b-4e50-b780-210c8b8d895b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Butler videói a koronavírus-járvány alatt lettek igazán népszerűek, mert a nézői szerint a videói segítenek oldani a bennük lévő szorongást és feszültséget.","shortLead":"John Butler videói a koronavírus-járvány alatt lettek igazán népszerűek, mert a nézői szerint a videói segítenek oldani...","id":"20210614_john_butler_youtube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf696-874b-4e50-b780-210c8b8d895b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7d5976-fb4e-4e5a-bc78-b2e59e5d9405","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_john_butler_youtube","timestamp":"2021. június. 14. 17:23","title":"Egy 84 éves brit farmer a YouTube új sztárja, imádják a hangját a nézői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson bízik abban, hogy július 19-nél tovább nem kell húzni az enyhítéseket.","shortLead":"Boris Johnson bízik abban, hogy július 19-nél tovább nem kell húzni az enyhítéseket.","id":"20210614_halasztas_korlatozas_feloldas_brit_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7950c8f-205d-4fa3-b126-63d66566731c","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_halasztas_korlatozas_feloldas_brit_kormany","timestamp":"2021. június. 14. 20:51","title":"Négy héttel elhalasztotta a korlátozások teljes feloldását a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8384e6-11b3-421b-a201-20c7d94bc372","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Folyamatos tudósítással követtük egész hétfőn az Európa-bajnokság eseményeit, a nap minden történését itt olvashatják el.","shortLead":"Folyamatos tudósítással követtük egész hétfőn az Európa-bajnokság eseményeit, a nap minden történését itt olvashatják...","id":"20210614_foci_eb_euro_2020_junius_14_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8384e6-11b3-421b-a201-20c7d94bc372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78f6386-23c9-4127-b6c9-69594510e0d7","keywords":null,"link":"/sport/20210614_foci_eb_euro_2020_junius_14_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 14. 07:15","title":"Ez történt az Eb negyedik napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b92de05-72de-486c-956f-d068c4234de4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub Magyarország közleményben tiltakozik a kedden a parlament elé kerülő pedofíliaellenes jogszabály-tervezet ellen, amely a módosítókkal összemossa a nemi identitást a pedofíliával.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub Magyarország közleményben tiltakozik a kedden a parlament elé kerülő pedofíliaellenes jogszabály-tervezet...","id":"20210614_RTL_A_tervezett_szabalyozas_kirekeszti_a_szexualis_kisebbsegeket_a_tomegmediabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b92de05-72de-486c-956f-d068c4234de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4226049-4c7a-44bc-81f1-e8392d4e1a47","keywords":null,"link":"/elet/20210614_RTL_A_tervezett_szabalyozas_kirekeszti_a_szexualis_kisebbsegeket_a_tomegmediabol","timestamp":"2021. június. 14. 12:03","title":"RTL: Tiltólistára kerülhetnek a Bridget Jones- és a Harry Potter-filmek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadták a pedofilellenes törvénycsomagot, amely a Fidesz politikai szándékai szerint összemossa a homoszexuálisokat a pedofilokkal. A Fidesz–KDNP mellett jobbikos képviselők is igennel szavaztak, a többi ellenzéki párt bojkottálta a szavazást.","shortLead":"A jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadták a pedofilellenes törvénycsomagot, amely a Fidesz...","id":"20210615_Elfogadtak_a_homofobtorvenyt_157_kepviselo_kepviselo_szerint_a_homoszexualitas__pedofilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536191e1-630e-4f68-b73c-82d1ecc98812","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_Elfogadtak_a_homofobtorvenyt_157_kepviselo_kepviselo_szerint_a_homoszexualitas__pedofilia","timestamp":"2021. június. 15. 13:35","title":"Elfogadták a homofóbtörvényt: 157 képviselő szerint a homoszexualitás = pedofília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","shortLead":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","id":"20210614_izrael_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2e6119-b728-491a-a58e-4a0668c50a90","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_izrael_koronavirus","timestamp":"2021. június. 14. 05:05","title":"Izraelben az egy évvel ezelőtti szintre csökkent a súlyos koronavírus-betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c47584-3b9a-4aca-9252-91d2d7d18718","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Győzelmével tokiói kvótát is szerzett Marosi.","shortLead":"Győzelmével tokiói kvótát is szerzett Marosi.","id":"20210613_marosi_adam_ottusa_csapat_kairo_vilagbajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50c47584-3b9a-4aca-9252-91d2d7d18718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba70413-63dd-498d-88f3-24d3b568a913","keywords":null,"link":"/sport/20210613_marosi_adam_ottusa_csapat_kairo_vilagbajnoksag","timestamp":"2021. június. 13. 21:38","title":"Világbajnok Marosi Ádám és a férfi öttusa csapat is Kairóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányok kötelessége az emberi jogok és az LMBTQI+ közösség jogainak védelme lenne - írják.","shortLead":"A kormányok kötelessége az emberi jogok és az LMBTQI+ közösség jogainak védelme lenne - írják.","id":"20210615_amerikai_nagykovetseg_tiltakozas_homofobtorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7a2fc9-ea71-488e-a291-9186ea5bdd4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_amerikai_nagykovetseg_tiltakozas_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 15. 19:05","title":"A homofóbtörvény miatt aggódik az amerikai nagykövetség is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]