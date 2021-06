Térítésmentesen vizsgálja meg a koronavírus-ellenanyagszintjét a Semmelweis Egyetem azoknak, akik megkapták mindkét oltásadagot, de a védettség kialakulásához szükséges időt követő ellenanyag-vizsgálat eredménye negatív lett – olvasható az egyetem honlapján.

A lépésről Merkely Béla rektor döntött, aki a honlapon megjelentek szerint közölte, az antitest és a védettség szintje között nem egyértelmű az összefüggés, az ellenanyag-vizsgálat eredménye ezért csak tájékoztató jellegű, ami alapján nem lehet eldönteni, hogy szükséges-e az érintettnek harmadik oltás vagy sem.

Az ellenanyagszintet vérvétel után tudják megvizsgálni. Aki ilyenre szeretne menni, annak magával kell vinni az oltásokról szóló igazolást, illetve az ellenanyagszint-mérés eredményét. A vizsgálatra e-mailben kell jelentkezni az egyetemnél – írják. A lehetőség nem vonatkozik azokra, akik részesültek már térítésmentes ellenanyag-vizsgálatban az egyetemen, valamint ellenanyagszintjük korábban magas volt.

Belemegy Orbán a harmadik Sinopharm-oltásba? Mi van akkor, ha valakinél két oltás után sem detektálható ellenanyag, hogyan és milyen újabb oltást kaphat? Már csaknem hárommillióan firtathatják e kérdést, míg mások már a második adagból sem kérnek.

A kínai Sinopharm koronavírus elleni oltás hatásosságával kapcsolatban a sok esetben negatív eredményű antitestvizsgálatok nyomán merültek fel komoly kétségek, főként a 60 év felettiek esetében, amit részben erősített az, hogy a WHO szakértői munkacsoportja is jelezte, csupán „alacsony mértékben” vannak meggyőződve arról, hogy a Sinopharm két dózisa hatásos az idősebbek esetében. A kételyeket csak fokozta, hogy több ország is úgy döntött, harmadik adag vakcinát is adnak a Sinopharmmal oltottaknak.