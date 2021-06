Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8879711d-92b6-45cd-b380-4ab9d816a14b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi azt mondta, megöli a polgármestert és az egész városvezetést, és magával is végez.","shortLead":"A férfi azt mondta, megöli a polgármestert és az egész városvezetést, és magával is végez.","id":"20210616_Fegyver_fenyegetozes_gyongyosi_polgarmesteri_hivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8879711d-92b6-45cd-b380-4ab9d816a14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc4aefe-a3d7-45ed-9d80-3c6096d40cce","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Fegyver_fenyegetozes_gyongyosi_polgarmesteri_hivatal","timestamp":"2021. június. 16. 20:37","title":"Fegyverrel fenyegetőzött egy volt alkalmazott a gyöngyösi polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai ügyekért felelős államminiszter szerint a törvény újabb súlyos állami diszkriminációt jelent az LMBTQ emberekkel szemben Magyarországon, és nem egyeztethető össze az Európai Unió alapvető értékeivel.\r

","shortLead":"Az európai ügyekért felelős államminiszter szerint a törvény újabb súlyos állami diszkriminációt jelent az LMBTQ...","id":"20210617_nemet_kormany_pedofilellenes_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470ec60b-dc59-4b89-b7f0-c6595d95865d","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_nemet_kormany_pedofilellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 17. 14:57","title":"A német szövetségi kormány is elítéli a magyar melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvényjavaslat külön kitér a katolikus egyházra, a párt szerint a pedofília nem lehet gyónási titok.","shortLead":"A törvényjavaslat külön kitér a katolikus egyházra, a párt szerint a pedofília nem lehet gyónási titok.","id":"20210616_dk_pedofilellenes_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e361849-5527-4459-a976-f809b3e24502","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_dk_pedofilellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 16. 14:30","title":"A DK is pedofilellenes törvényjavaslatot nyújt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érkezik az egykori Palace szellemiségét idéző Palace nyitóbuli, de jön még a Neoton, a Rakonczai Piano est, a Wannabe Beach és a Next Level Balaton Special is.



","shortLead":"Érkezik az egykori Palace szellemiségét idéző Palace nyitóbuli, de jön még a Neoton, a Rakonczai Piano est, a Wannabe...","id":"20210616_Tiszta_erobol_nyar__indul_a_siofoki_Plazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee9106f-e99d-4efa-ac47-fa9dea62d83c","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Tiszta_erobol_nyar__indul_a_siofoki_Plazs","timestamp":"2021. június. 16. 10:47","title":"„Tiszta erőből nyár” – indul a siófoki Plázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben három új – már korábban is feltételezett – jelölt, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Pálinkás József szállt be az előválasztási versenybe, és ezzel hatfős lett a mezőny. A közvélemény-kutatási szavazatok az esélyesebbek mögött koncentrálódnak.","shortLead":"Az elmúlt hetekben három új – már korábban is feltételezett – jelölt, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Pálinkás...","id":"20210616_Miniszterelnokjelolti_verseny_tisztulo_kep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53d0d10-1b94-4f61-b0a6-b134f1e5c7d1","keywords":null,"link":"/360/20210616_Miniszterelnokjelolti_verseny_tisztulo_kep","timestamp":"2021. június. 16. 13:00","title":"Medián: Az esélyesebb ellenzéki miniszterelnök-jelöltek még esélyesebbek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze, mindennek ára van. Mármint nemcsak szó szerint. A Story magazin szerint Várkonyi Andreát „aranykalitkába” zárja majd a házassága Mészáros Lőrinccel.","shortLead":"Persze, mindennek ára van. Mármint nemcsak szó szerint. A Story magazin szerint Várkonyi Andreát „aranykalitkába” zárja...","id":"20210617_Igy_nez_ki_Varkonyi_Andrea_uj_elete_a_bulvar_szerint_magangepek_draga_ruhak_testorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43d1837-7513-4b09-890d-a6d624e5e334","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Igy_nez_ki_Varkonyi_Andrea_uj_elete_a_bulvar_szerint_magangepek_draga_ruhak_testorok","timestamp":"2021. június. 17. 14:48","title":"Így néz ki Várkonyi Andrea új élete a bulvár szerint: magángépek, drága ruhák, testőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eszközt szívmegállás után szokták beültetni, hogy szabályozza, vagy vészhelyzet esetén újraindítsa a szívműködést.","shortLead":"Az eszközt szívmegállás után szokták beültetni, hogy szabályozza, vagy vészhelyzet esetén újraindítsa a szívműködést.","id":"20210617_defibrillator_christian_eriksen_foci_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7491957c-9a5c-4382-a42a-18476a8a6a6d","keywords":null,"link":"/sport/20210617_defibrillator_christian_eriksen_foci_eb","timestamp":"2021. június. 17. 11:16","title":"Beültetett defibrillátort kap Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hónap sem telt el a tűzszünet megkötése után az újabb konfliktusig.","shortLead":"Egy hónap sem telt el a tűzszünet megkötése után az újabb konfliktusig.","id":"20210616_Izrael_Hamasz_gyujtoleggomb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e40661-f2b5-4433-9c90-f2b25a7489bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_Izrael_Hamasz_gyujtoleggomb","timestamp":"2021. június. 16. 06:19","title":"Légi csapásokkal válaszolt Izrael a Hamász gyújtóléggömbjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]