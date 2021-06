Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség túl szigorúnak tartja a brit beutazási szabályokat, ezért az újság információi szerint még az is lehet, hogy változtatnak az eredeti helyszínterveken. ","shortLead":"A szövetség túl szigorúnak tartja a brit beutazási szabályokat, ezért az újság információi szerint még az is lehet...","id":"20210618_budapest_Eb_donto_uefa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b42be5-18f1-44dd-84c7-f15fe4f276aa","keywords":null,"link":"/sport/20210618_budapest_Eb_donto_uefa","timestamp":"2021. június. 18. 09:01","title":"The Times: Budapestre hozhatja az UEFA az Eb-döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cf733e-89d1-4e74-ad58-51792e420cf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermek összeütközött egy másik, szemből érkező gyermekkel. Napokig küzdöttek érte, de nem tudták megmenteni.","shortLead":"A gyermek összeütközött egy másik, szemből érkező gyermekkel. Napokig küzdöttek érte, de nem tudták megmenteni.","id":"20210617_motocross_monor_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27cf733e-89d1-4e74-ad58-51792e420cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26848ad5-29c0-424c-8267-6bd12b163253","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_motocross_monor_baleset","timestamp":"2021. június. 17. 19:30","title":"Meghalt a 9 éves fiú, aki múlt hétvégén szenvedett balesetet a monori motocross-pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 289 beteget ápolnak, 43-an vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Kórházban 289 beteget ápolnak, 43-an vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210618_2_beteg_hunyt_el_106_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c763ebf-7c8f-4892-b9ff-59df130c5d80","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_2_beteg_hunyt_el_106_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. június. 18. 08:51","title":"2 beteg hunyt el, 106 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd7ca8-b83f-4895-9bb2-6c2ad1b90f21","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Többek között gyerekek szexuális kizsákmányolásával vádolják a Pornhub üzemeltetőjét.","shortLead":"Többek között gyerekek szexuális kizsákmányolásával vádolják a Pornhub üzemeltetőjét.","id":"20210618_Nok_pereltek_be_a_legismertebb_pornooldalt_az_eroszakos_videok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd7ca8-b83f-4895-9bb2-6c2ad1b90f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2e8ab7-050a-4a84-80f4-2182a9b83559","keywords":null,"link":"/kkv/20210618_Nok_pereltek_be_a_legismertebb_pornooldalt_az_eroszakos_videok_miatt","timestamp":"2021. június. 18. 18:29","title":"Nők perelték be a legismertebb pornóoldalt az erőszakos videók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AstraZenecával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy abból már egy is hatásos a Delta nevű variánssal szemben, de egy második adag még tovább növeli a védelmet.","shortLead":"Az AstraZenecával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy abból már egy is hatásos a Delta nevű variánssal...","id":"20210617_ema_vakcina_oltoanyag_mutans_varians_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f131f32-2a93-4841-aad9-774a6ea1a518","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_ema_vakcina_oltoanyag_mutans_varians_koronavirus","timestamp":"2021. június. 17. 20:33","title":"Az EMA szerint az engedélyezett vakcinák a mutánsok ellen is védenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ff3c03-3ec3-4eed-8baf-ce869fea475f","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A Carpathian Brigade továbbra is rengeteg embert képes megmozgatni, és bár sokaknak hihetetlen, a gyakran szalonképtelen megnyilvánulásaik ellenére is sokat javítottak a magyar lelátók mentális állapotán.","shortLead":"A Carpathian Brigade továbbra is rengeteg embert képes megmozgatni, és bár sokaknak hihetetlen, a gyakran...","id":"20210619_carpathian_brigade_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41ff3c03-3ec3-4eed-8baf-ce869fea475f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff9b3a5-1772-413c-8bed-a12863914c38","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_carpathian_brigade_eb","timestamp":"2021. június. 19. 12:50","title":"Mi ez a félelmetes csoport, amivel ezrek masíroznak az Eb-meccsek előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gulyás Gergely június 15-re ígérte, de csak 30-án vezetik be. Pedig a fejlesztés állítólag már kész.","shortLead":"Gulyás Gergely június 15-re ígérte, de csak 30-án vezetik be. Pedig a fejlesztés állítólag már kész.","id":"20210618_digitalis_vedettsegi_igazolvany_atadas_csuszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adddd906-a69d-4250-8a02-a5ab65f7a864","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_digitalis_vedettsegi_igazolvany_atadas_csuszik","timestamp":"2021. június. 18. 19:50","title":"Késésben van az uniós vakcinaútlevéllel a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e91dfe-e585-45ef-a872-0b08433d935a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő azután került Németországba, hogy nem írta alá az új egészségügyi jogviszony alapján készült munkaszerződését.","shortLead":"A nő azután került Németországba, hogy nem írta alá az új egészségügyi jogviszony alapján készült munkaszerződését.","id":"20210617_nemetorszag_apolono_egeszsegugy_jogviszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22e91dfe-e585-45ef-a872-0b08433d935a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f839c2ef-eda5-400b-abb2-99f4cad26ec9","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_nemetorszag_apolono_egeszsegugy_jogviszony","timestamp":"2021. június. 17. 20:22","title":"Egy Németországban dolgozó magyar ápolónő szerint odaát több időt jut a betegre és nincs eszközhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]