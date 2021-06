Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rájuk nincs hatással a homofóbtörvény – üzenték.","shortLead":"Rájuk nincs hatással a homofóbtörvény – üzenték.","id":"20210617_elte_szociologia_homofobtorveny_homoszexualitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744ca9fc-8356-4231-92e6-c50caf96590e","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_elte_szociologia_homofobtorveny_homoszexualitas","timestamp":"2021. június. 17. 16:18","title":"Az ELTE-s szociológusok ezután is várják az LMBTQI-közösséghez tartozó hallgatókat és kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook az amerikai Michigani Egyetemmel közösen készített olyan rendszert, amely az eddiginél nagyobb eséllyel kaphatja el a deepfake-videókat.","shortLead":"A Facebook az amerikai Michigani Egyetemmel közösen készített olyan rendszert, amely az eddiginél nagyobb eséllyel...","id":"20210617_facebook_algoritmus_deepfake_video_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdd96f1-ec1d-4403-ad97-310a3cd56f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_facebook_algoritmus_deepfake_video_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. június. 17. 11:33","title":"Olyan algoritmust fejlesztett a Facebook, amely a kamuvideók eredetét is kinyomozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem kell sem oltási igazolás, sem negatív teszt.","shortLead":"Nem kell sem oltási igazolás, sem negatív teszt.","id":"20210618_horvatorszag_beutazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ab43c3-388a-4994-b4c3-86bb60a7e13f","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_horvatorszag_beutazas","timestamp":"2021. június. 18. 17:07","title":"Most már ugyanúgy utazhatunk Horvátországba, mint a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b54d307-3883-4dfa-b0b5-21cf842067f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Erősen tartó, sűrű szövésű kötelék kontra puzzle-szerű töredezettség – a családi múlt valamilyen formában, előbb vagy utóbb mindenkinek az életében „megjelenik”. Hogy mennyire különböző irányokba vihet, erről is mesél Závada Pál író és fia, Závada Péter költő, drámaíró.","shortLead":"Erősen tartó, sűrű szövésű kötelék kontra puzzle-szerű töredezettség – a családi múlt valamilyen formában, előbb vagy...","id":"20210617_Az_ember_magat_probalja_minel_inkabb_megerteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b54d307-3883-4dfa-b0b5-21cf842067f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7b3def-8dac-4e53-aee3-2c912964d7fd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210617_Az_ember_magat_probalja_minel_inkabb_megerteni","timestamp":"2021. június. 17. 13:30","title":"Az ember magát próbálja minél inkább megérteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","shortLead":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","id":"20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e10872a-0ba0-4ecb-b2ea-4b804b63bb1e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","timestamp":"2021. június. 19. 07:30","title":"Lehet még a korábbinál is gyorsabb a technológiai fejlődés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68dd88ad-03aa-406c-ac4f-6920d3eb0da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négyszeres olimpiai bajnok és Jónás Rita útjai korábban különváltak. Az úszónak és új párjának már gyereke is született. ","shortLead":"A négyszeres olimpiai bajnok és Jónás Rita útjai korábban különváltak. Az úszónak és új párjának már gyereke is...","id":"20210618_Volt_valogatott_sportolo_Darnyi_Tamas_uj_szerelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68dd88ad-03aa-406c-ac4f-6920d3eb0da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1a08a2-2776-41f8-a6f5-f28b79fef115","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Volt_valogatott_sportolo_Darnyi_Tamas_uj_szerelme","timestamp":"2021. június. 18. 09:29","title":"Volt válogatott sportoló Darnyi Tamás új szerelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Arra is figyelmeztet az Útinform, hogy rengetegen tartanak a Balaton felé, ezért az M7-esen is dugó van.","shortLead":"Arra is figyelmeztet az Útinform, hogy rengetegen tartanak a Balaton felé, ezért az M7-esen is dugó van.","id":"20210618_m0_torlodas_utinform","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8379b8-d5fb-4bb2-bb6c-4cb903e59d0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210618_m0_torlodas_utinform","timestamp":"2021. június. 18. 17:49","title":"Két baleset bénítja meg az M0-ást, több kilométeres a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagykovácsi mellett idén augusztus 11–14. között rendezik meg az egyik leghangulatosabb kisfesztivált, immár a program is összeállt.



","shortLead":"Nagykovácsi mellett idén augusztus 11–14. között rendezik meg az egyik leghangulatosabb kisfesztivált, immár a program...","id":"20210617_Osszeallt_a_Kolorado_fesztival_programja_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec43b84a-5c93-4a5d-a69f-63961421651f","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Osszeallt_a_Kolorado_fesztival_programja_is","timestamp":"2021. június. 17. 12:47","title":"Összeállt a Kolorádó fesztivál programja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]