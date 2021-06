Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"374e24d0-28ce-4d5e-b465-a2480e47ffb0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországi székhelyű vállalatok egy koalíciója szerint az üzleti életben is rontaná Magyarország hírnevét az LMBT+ embereket támadó módosító törvényjavaslat, amely összemossa a szexuális irányultságot és a nemi identitást a pedofíliával.","shortLead":"Magyarországi székhelyű vállalatok egy koalíciója szerint az üzleti életben is rontaná Magyarország hírnevét az LMBT...","id":"20210614_El_fogja_riasztani_a_multikat_a_kormany_LMBTQellenes_modositoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=374e24d0-28ce-4d5e-b465-a2480e47ffb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceb3031-c3c3-4a63-aeef-edc1e11c88a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210614_El_fogja_riasztani_a_multikat_a_kormany_LMBTQellenes_modositoja","timestamp":"2021. június. 14. 16:17","title":"El fogja riasztani a multikat a kormány LMBTQ-ellenes módosítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7c1bcc-9f7c-4159-acc6-3b50f535df5b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az amerikai elnök számolt be a NATO-csúcs és számos kétoldalú találkozót követő sajtókonferenciáján beszélt Brüsszelben.","shortLead":"Az amerikai elnök számolt be a NATO-csúcs és számos kétoldalú találkozót követő sajtókonferenciáján beszélt Brüsszelben.","id":"20210614_Amerika_visszatert__mondta_Biden_Brusszelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d7c1bcc-9f7c-4159-acc6-3b50f535df5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52e223e-898e-4197-bc56-00b583c0b3b3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210614_Amerika_visszatert__mondta_Biden_Brusszelben","timestamp":"2021. június. 14. 22:57","title":"Amerika visszatért - mondta Joe Biden Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8663446f-6d47-49af-9a47-e3f8ada593c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portugál csatár ötödik Európa-bajnokságán vesz részt, azonban a koronavírus miatt most a legszigorúbbak a szabályok.","shortLead":"A portugál csatár ötödik Európa-bajnokságán vesz részt, azonban a koronavírus miatt most a legszigorúbbak a szabályok.","id":"20210616_Ronaldo_Puskas_rohanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8663446f-6d47-49af-9a47-e3f8ada593c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e8310f-50ef-40da-9e1f-67339a298dba","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Ronaldo_Puskas_rohanas","timestamp":"2021. június. 16. 10:40","title":"Ronaldo is megtapasztalhatta, hogy milyen keményen ellenőrzik a Puskásba belépőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438b57fc-7552-45dc-8455-dd8cb3fe8e60","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A személygépjármű-forgalom visszaállt a járvány előtti szintre, és ahogy a járvány előtt, dugók vannak a fővárosban. A kerékpáros forgalom nőtt, azonban a tömegközlekedés kihasználtsága csak a 2019-es szint kétharmadán áll.","shortLead":"A személygépjármű-forgalom visszaállt a járvány előtti szintre, és ahogy a járvány előtt, dugók vannak a fővárosban...","id":"20210615_A_BKK_szerint_ugyanaz_csinalja_a_fovarosi_dugoka_mint_a_jarvany_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=438b57fc-7552-45dc-8455-dd8cb3fe8e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb53635-9142-4975-9e16-fff17bd7d241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_A_BKK_szerint_ugyanaz_csinalja_a_fovarosi_dugoka_mint_a_jarvany_elott","timestamp":"2021. június. 15. 12:05","title":"A BKK szerint ugyanaz okozza a fővárosi dugókat, mint ami a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedofiltörvény homofób és transzellenes módosításai ellen hétfőn tüntettek is. Másnap simán átment a törvénycsomag, a Fidesz–KDNP mellett jobbikos képviselők is igennel szavaztak. ","shortLead":"A pedofiltörvény homofób és transzellenes módosításai ellen hétfőn tüntettek is. Másnap simán átment a törvénycsomag...","id":"20210615_karacsony_gergely_marki_zay_peter_fekete_gyor_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c42c1f-a2b2-4d34-9ee3-ab9985236602","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_karacsony_gergely_marki_zay_peter_fekete_gyor_andras","timestamp":"2021. június. 15. 14:09","title":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek azt kérték a Jobbiktól, hogy ne szavazza meg a homofób törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a4170d-057c-4c38-a0eb-ff9a3da62d72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A céget 100 millió forintra bírságolta a versenyhivatal.","shortLead":"A céget 100 millió forintra bírságolta a versenyhivatal.","id":"20210616_fertotlenito_gvh_birsag_szloven_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61a4170d-057c-4c38-a0eb-ff9a3da62d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88400b0-0d22-4389-856e-f4ded150cff4","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_fertotlenito_gvh_birsag_szloven_ceg","timestamp":"2021. június. 16. 12:13","title":"Magyaroknak árult vírusölőnek mondott szereket egy szlovén cég, de a vevők sima vizet kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab424b0-72e3-4422-b7b5-d307f644bc48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4-es és a 6-os villamos a Széll Kálmán tér M és a Jászai Mari tér között nem közlekedik.","shortLead":"A 4-es és a 6-os villamos a Széll Kálmán tér M és a Jászai Mari tér között nem közlekedik.","id":"20210614_margit_hid_korlat_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ab424b0-72e3-4422-b7b5-d307f644bc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e4b3c0-9114-4eb6-8f90-7aec462fa466","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_margit_hid_korlat_baleset","timestamp":"2021. június. 14. 21:59","title":"Felakadt egy autó a Margit hídon a villamosmegálló korlátjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c55e42-6f50-4e34-ab27-80937c3ebe2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kisméretű eszköz fontos kutatás része: a szakemberek arra kíváncsiak, hogy ez az összeállítás kibírja-e az űrbéli körülményeket.","shortLead":"A kisméretű eszköz fontos kutatás része: a szakemberek arra kíváncsiak, hogy ez az összeállítás kibírja-e az űrbéli...","id":"20210615_wisa_woodsat_fabol_keszult_muhold_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63c55e42-6f50-4e34-ab27-80937c3ebe2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70dcb38-f5b1-4275-aa30-ffc7c8694cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_wisa_woodsat_fabol_keszult_muhold_urkutatas","timestamp":"2021. június. 15. 13:03","title":"Még idén útnak indul az első fából készült műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]