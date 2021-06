Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Orbán Viktor nem számít úttörőnek, amikor az új törvényben egyenlőségjelet tesz a melegek és a pedofília közé – állapítja meg a legnépszerűbb brit politikai napilap kommentárja. Igaz, a The Guardian szerint a politikus ehhez egy olyan kacsát vetett be, amit a világ már jó rég megcáfolt, de ami mostanában reneszánszát éli a „genderideológia" elleni globális küzdelemben. Ez pedig az, hogy milyen veszélyt jelentenek a homoszexuálisok és a transzneműek a gyerekekre nézve.



Orbán Viktor nem számít úttörőnek, amikor az új törvényben egyenlőségjelet tesz a melegek és a pedofília közé – állapítja meg a legnépszerűbb brit politikai napilap kommentárja. 2021. június. 23. 07:21 Guardian: már a magyar osztálytermekben folyik a harc az „LMBTQ-ideológia" ellen A Fidesz politikai hasznot remél abból, hogy a melegellenes törvényt széles körben elítélik itthon és külföldön. Sőt mintha a törvénynek más célja már nem is volna, mint ez a haszonszerzés. 2021. június. 21. 15:15 Kórusban szidják a melegellenes törvényt? A kormány éppen ezt akarja Bár évek óta a másság elfogadásáért kampányol a európai fociszövetség, azt nem engedheti meg magának, hogy belpolitikai döntéseket kommentáljon. Messzire vezetne, aligha vállalják be. 2021. június. 21. 19:58 Miért nem valószínű, hogy az UEFA belemegy a müncheni stadion szivárványos kivilágításába? Az E-csoportban és az F-csoportban is továbbjuthat még mindenki, a magyar válogatottnak ehhez Münchenben kellene vernie Németországot. Szerdán lezárul a labdarúgó Európa-bajnokság első szakasza, véget ér a csoportkör. Az E-csoportban és az F-csoportban is továbbjuthat még mindenki, a magyar válogatottnak ehhez Münchenben kellene vernie Németországot. 2021. június. 23. 07:01 Véget ér a csoportkör, Münchenben tehetnek csodát a magyarok - élőben a foci-Eb tizenharmadik napjáról A cikk a nyugalom megzavarására alkalmas képeket tartalmaz.\r

Hivatalosan már nem lehetne megtartani a jülini kutyahúsfesztivált Kínában, mégis várhatóan több ezer állatot fognak lemészárolni a napokban az árusok. 2021. június. 22. 10:25 Elkezdődött a kutyahúsfesztivál Kínában – dacára a koronavírusnak és a tiltásnak

Sztanó Tamás földjei mind a korábban számos belvárosi önkormányzati ingatlanhoz kedvezményes áron hozzájutó Fintha-Nagy Ádámhoz kerülő Serényi-kastélyhoz kapcsolódnak. 2021. június. 22. 12:40 A kastély után a környező földek is az V. kerületi vállalkozóhoz kerültek Rogán feleségnek falujában

Zivatarokkal érkezik majd a lehűlés. 2021. június. 21. 21:51 Pénteken érhet véget a kánikula

A miniszterelnök lánya a BDPST Konceptben tölt be vezető tisztséget. 2021. június. 21. 12:50 Orbán Ráhel férje cégében lett ügyvezető