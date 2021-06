Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7fddf926-923e-41e7-84d4-aaf0e9316970","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210623_Marabu_Feknyuz_Allj_elobb_egy_Karacsonyvideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fddf926-923e-41e7-84d4-aaf0e9316970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e69bc5f-dac4-41a9-814e-49080afe4a35","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Marabu_Feknyuz_Allj_elobb_egy_Karacsonyvideo","timestamp":"2021. június. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Állj, előbb egy Karácsony-videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor nem számít úttörőnek, amikor az új törvényben egyenlőségjelet tesz a melegek és a pedofília közé – állapítja meg a legnépszerűbb brit politikai napilap kommentárja. Igaz, a The Guardian szerint a politikus ehhez egy olyan kacsát vetett be, amit a világ már jó rég megcáfolt, de ami mostanában reneszánszát éli a „genderideológia” elleni globális küzdelemben. Ez pedig az, hogy milyen veszélyt jelentenek a homoszexuálisok és a transzneműek a gyerekekre nézve.



","shortLead":"Orbán Viktor nem számít úttörőnek, amikor az új törvényben egyenlőségjelet tesz a melegek és a pedofília közé –...","id":"20210623_Guardian_mar_a_magyar_osztalytermekben_folyik_a_harc_az_LMBTQideologia_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4724a133-c408-408e-8e5a-b79d00cc189f","keywords":null,"link":"/360/20210623_Guardian_mar_a_magyar_osztalytermekben_folyik_a_harc_az_LMBTQideologia_ellen","timestamp":"2021. június. 23. 07:21","title":"Guardian: már a magyar osztálytermekben folyik a harc az „LMBTQ-ideológia\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Warren Higgs nagyon várja már a műtétet.","shortLead":"Warren Higgs nagyon várja már a műtétet.","id":"20210621_40_kilosra_nottek_egy_brit_ferfi_vesei_mar_lelegezni_is_alig_tud_miattuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e83c7c5-4c49-4e5a-a9e3-49d9655b9beb","keywords":null,"link":"/elet/20210621_40_kilosra_nottek_egy_brit_ferfi_vesei_mar_lelegezni_is_alig_tud_miattuk","timestamp":"2021. június. 21. 11:34","title":"40 kilósra nőttek egy brit férfi veséi, már lélegezni is alig tud miattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b078249-1f3b-4083-b04a-63831b598344","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétségtelenül eredeti járványtervre egy új könyvből derült fény.","shortLead":"A kétségtelenül eredeti járványtervre egy új könyvből derült fény.","id":"20210622_Donald_Trump_Guantanamora_kuldte_volna_a_koronavirusos_amerikaiakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b078249-1f3b-4083-b04a-63831b598344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5381932f-4af4-444f-9337-3190e0040093","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Donald_Trump_Guantanamora_kuldte_volna_a_koronavirusos_amerikaiakat","timestamp":"2021. június. 22. 10:07","title":"Donald Trump Guantánamóra küldte volna a koronavírusos amerikaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295bdf14-b128-4261-885b-41b76da3ae4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgynevezett örkényi abszurditás. Az évadzárón az is kiderült, hogy új tagot nem szerződtetett a színház, de Epres Attila nem marad társulati tag. ","shortLead":"Úgynevezett örkényi abszurditás. Az évadzárón az is kiderült, hogy új tagot nem szerződtetett a színház, de Epres...","id":"20210621_Orkeny_Szinhaz_evadzaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=295bdf14-b128-4261-885b-41b76da3ae4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ee9ad3-55d2-47d8-b25a-ad4dce62ebc3","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Orkeny_Szinhaz_evadzaro","timestamp":"2021. június. 21. 13:47","title":"Az az örkényes színész kapta meg a Pünkösti-díjat, aki a legtöbb ellenanyagot termelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb58fcb-078c-4e8f-9f67-995f1206db59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megnéztük: a Széchenyi a legdrágább, Pünkösdfürdő a legolcsóbb Budapesten.","shortLead":"Megnéztük: a Széchenyi a legdrágább, Pünkösdfürdő a legolcsóbb Budapesten.","id":"20210621_Akar_negyezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_fovarosi_strandok_belepoarai_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fb58fcb-078c-4e8f-9f67-995f1206db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688a0f0a-913f-449a-afbd-99761ea16c53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Akar_negyezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_fovarosi_strandok_belepoarai_kozott","timestamp":"2021. június. 21. 15:23","title":"Akár négyezer forint különbség is lehet a fővárosi strandok belépőárai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ceed29d-7b3b-40e9-9142-0dedded24f3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt próbálják a kutatók megérteni, hogy vándorolnak a rovarok és miként terjeszthetik az általuk hordozott betegségeket.","shortLead":"Azt próbálják a kutatók megérteni, hogy vándorolnak a rovarok és miként terjeszthetik az általuk hordozott betegségeket.","id":"20210622_bogancslepke_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ceed29d-7b3b-40e9-9142-0dedded24f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2054c712-7649-4de2-8dcb-10eb183867bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_bogancslepke_kutatas","timestamp":"2021. június. 22. 21:41","title":"Kiderült egy rovarról, hogy 12-14 ezer kilométert is képes megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf691180-c51a-442f-a87f-c56af2597970","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Húsz éve már, hogy a Mini márka újjászületett a BMW csoport keretein belül. A legismertebb modelljük harmadik generációja idén ismét megújult, amelyet még inkább letisztult irányába fejlesztettek tovább. Kipróbáltuk a három- és ötajtós és kabrió Coopereket.","shortLead":"Húsz éve már, hogy a Mini márka újjászületett a BMW csoport keretein belül. A legismertebb modelljük harmadik...","id":"20210621_Minimalista_facelift__menetproban_a_megujult_Mini_Cooper_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf691180-c51a-442f-a87f-c56af2597970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc31685-f8b0-4e3e-a86b-5f01ed105690","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Minimalista_facelift__menetproban_a_megujult_Mini_Cooper_csalad","timestamp":"2021. június. 22. 04:41","title":"Minimalista facelift – menetpróbán a megújult Mini Cooper család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]