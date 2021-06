Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"77f82f9e-08ad-4326-9d82-f5f2a8be51cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram hírfolyama felhasználó által követett fiókok tartalmaiból áll össze, de ez hamarosan megváltozik. Az üzemeltetőnek kísérletezni támadt kedve.","shortLead":"Az Instagram hírfolyama felhasználó által követett fiókok tartalmaiból áll össze, de ez hamarosan megváltozik...","id":"20210629_instagram_ajanlott_bejegyzes_poszt_kepek_kepmegosztas_kepmegoszto_hirfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77f82f9e-08ad-4326-9d82-f5f2a8be51cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662aaafa-8352-4694-86e0-01e23e21b4e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_instagram_ajanlott_bejegyzes_poszt_kepek_kepmegosztas_kepmegoszto_hirfolyam","timestamp":"2021. június. 29. 09:03","title":"Ne lepődjön meg, hamarosan idegenek fotóit is látni fogja az Instagram hírfolyamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nemzetközi összehasonlításban sorra érik be és hagyják le más országok a magyar oltottsági arányt, hanem azt is, hogy nagyon lassan haladunk a lazítás következő lépcsőfokaként megjelölt 5,5 milliós határ felé.","shortLead":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt...","id":"20210628_oltas_lazitas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b976f6-6f71-4072-8640-e5848bf46789","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_oltas_lazitas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 28. 10:44","title":"Csak a hét vége felé jöhet az újabb lazítás, ha ennyire lassan halad tovább az oltási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c563049d-ff47-4aee-a66e-00d1838fecea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzines és dízel meghajtású személyautók napjai a jelek szerint meg vannak számlálva.","shortLead":"A benzines és dízel meghajtású személyautók napjai a jelek szerint meg vannak számlálva.","id":"20210628_a_vw_2035_utan_nem_arul_tobb_belsoegesu_motoros_autot_europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c563049d-ff47-4aee-a66e-00d1838fecea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53de383c-2e83-47c9-82aa-df1bf34f72f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_a_vw_2035_utan_nem_arul_tobb_belsoegesu_motoros_autot_europaban","timestamp":"2021. június. 28. 07:59","title":"A VW 2035 után nem árul több belsőégésű motoros autót Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aee6b35-4090-478f-9744-fa43bdc5f700","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Walt Disney, a Netflix és a Marvel érdeklődik a filmstúdió iránt.","shortLead":"A Walt Disney, a Netflix és a Marvel érdeklődik a filmstúdió iránt.","id":"20210629_filmstudio_komplexum_budakalasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aee6b35-4090-478f-9744-fa43bdc5f700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d89378-299b-4cab-b04c-f52578dc2700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_filmstudio_komplexum_budakalasz","timestamp":"2021. június. 29. 07:33","title":"Filmstúdió-komplexumot építenének Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kancellár nagyon tart a delta variánstól, amely a szigetországban is terjed. Közben az Egyesült Királyságban öt hónapos csúcson van az új fertőzöttek száma.","shortLead":"A kancellár nagyon tart a delta variánstól, amely a szigetországban is terjed. Közben az Egyesült Királyságban öt...","id":"20210628_angela_merkel_delta_varians_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc4055-fb26-4e87-aa13-e64b98ece801","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_angela_merkel_delta_varians_europai_unio","timestamp":"2021. június. 28. 17:26","title":"Merkel kitiltaná az EU-ból a brit turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pennsylvaniai Egyetem két kutatója egy, az átlagosnál 10-szer nagyobb méretű és 1000-szer nagyobb tömegű üstököst szúrt ki.","shortLead":"A Pennsylvaniai Egyetem két kutatója egy, az átlagosnál 10-szer nagyobb méretű és 1000-szer nagyobb tömegű üstököst...","id":"20210628_ustokos_naprendszer_bernardinelli_bernstein_ustokos_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe5d84e-60f0-4b8c-baf4-b95c54966462","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_ustokos_naprendszer_bernardinelli_bernstein_ustokos_csillagaszat","timestamp":"2021. június. 28. 08:33","title":"Felfedezték az eddigi legnagyobb üstököst, a Naprendszer belseje felé tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Több uniós és nemzetközi szerv, intézmény, illetve civil szervezetek is készítenek jelentést azzal kapcsolatban, hogy a Coviddal kapcsolatos lezárások hogyan érintették a börtönöket. Kiderült, egyrészt a fogvatartási intézmények digitálisan sokat fejlődtek, másrészt lázadásokat is levertek.","shortLead":"Több uniós és nemzetközi szerv, intézmény, illetve civil szervezetek is készítenek jelentést azzal kapcsolatban...","id":"20210629_Borton_a_jarvany_idejen_lazadasok_es_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe048cb-12e7-4ba1-ba91-c0b3182be847","keywords":null,"link":"/eurologus/20210629_Borton_a_jarvany_idejen_lazadasok_es_eroszak","timestamp":"2021. június. 29. 13:37","title":"Börtön a járvány idején: lázadások és erőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német–magyar meccs előtt előállított 18 szurkolóból 17-et már elengedett a német rendőrség.","shortLead":"A német–magyar meccs előtt előállított 18 szurkolóból 17-et már elengedett a német rendőrség.","id":"20210628_szijjarto_elozetes_letartoztatas_szurkolo_munchen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd45a5dd-efd5-47ad-b09c-adcb06732046","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_szijjarto_elozetes_letartoztatas_szurkolo_munchen","timestamp":"2021. június. 28. 10:50","title":"Szijjártó: Továbbra is előzetes letartóztatásban van egy magyar szurkoló Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]