[{"available":true,"c_guid":"c03b8c4b-5c68-4b0a-8e0f-b43e3337797f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nemcsak nevet, rendszert is vált a Vodafone. A következő három napban kapcsolja át rendszereit a 2025-ben már One néven működő szolgáltató. A technikai átállás ideje alatt az ügyfélkiszolgálás minden ügyfél számára minden csatornán szünetel, egy sor szolgáltatás és funkció elérhetetlen lesz.","shortLead":"Nemcsak nevet, rendszert is vált a Vodafone. A következő három napban kapcsolja át rendszereit a 2025-ben már One néven...","id":"20241231_vodafone-technikai-atallas-leallas-one-valtas-egyenlegfeltoltes-szamlabefizetes-adatkeret-roaming-elofizetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c03b8c4b-5c68-4b0a-8e0f-b43e3337797f.jpg","index":0,"item":"89a19d71-e67d-4826-9e53-58f847e2162b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_vodafone-technikai-atallas-leallas-one-valtas-egyenlegfeltoltes-szamlabefizetes-adatkeret-roaming-elofizetes-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 08:03","title":"Készüljön, ma indul a Vodafone 40 órás országos leállása, mutatjuk, mik nem fognak működni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint két lehetséges opció van, melyik klubot fogja irányítani Pascal Jansen.","shortLead":"Sajtóhírek szerint két lehetséges opció van, melyik klubot fogja irányítani Pascal Jansen.","id":"20241231_New-Yorkban-folytathatja-a-Fradi-tavozo-edzoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516.jpg","index":0,"item":"5c3f2110-7fa3-463a-a5ce-ec22b47e3f92","keywords":null,"link":"/sport/20241231_New-Yorkban-folytathatja-a-Fradi-tavozo-edzoje","timestamp":"2024. december. 31. 15:32","title":"New Yorkban folytathatja a Fradi távozó edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cad755b-541d-48d8-b020-c7df2b6cf747","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Pesticide Action Network Europe vegyszerellenes szervezet 19-ből 10 ásványvízben talált olyan mérgező anyagot, ami többek között a növényvédő szerekkel kerülhet ki a környezetbe. Rákot okozhat.","shortLead":"A Pesticide Action Network Europe vegyszerellenes szervezet 19-ből 10 ásványvízben talált olyan mérgező anyagot, ami...","id":"20250101_orok-vegyi-anyag-pfas-tfa-europai-asvanyvizek-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cad755b-541d-48d8-b020-c7df2b6cf747.jpg","index":0,"item":"4cba8a7b-6495-43de-ac3a-853d31acf53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_orok-vegyi-anyag-pfas-tfa-europai-asvanyvizek-vizsgalata","timestamp":"2025. január. 01. 20:03","title":"Durva eredményre jutott 19 ásványvíz vizsgálata, melyben egy magyar márkát is megnéztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b6b002-d66e-4a25-9680-a483b4fb85ae","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Fiat Brava korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A Fiat Brava korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","id":"20250101_hihetetlen-de-iden-mar-oldtimerek-lehet-az-elso-fiat-brava-bravo-stilo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96b6b002-d66e-4a25-9680-a483b4fb85ae.jpg","index":0,"item":"64ca9fa7-ade1-4399-bf66-3fc41df1ce1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250101_hihetetlen-de-iden-mar-oldtimerek-lehet-az-elso-fiat-brava-bravo-stilo","timestamp":"2025. január. 01. 07:21","title":"Hihetetlen, de idén már oldtimerek lehetnek az első Fiat Bravák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b8fcb0d-c4b1-4ce2-82b0-9c3685edb4f4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem feltétlenül kell odaadnunk a rendőrnek a személyi igazolványunkat. Eljött a digitális állam kora.","shortLead":"Nem feltétlenül kell odaadnunk a rendőrnek a személyi igazolványunkat. Eljött a digitális állam kora.","id":"20241231_Valtoznak-az-igazoltatas-szabalyai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b8fcb0d-c4b1-4ce2-82b0-9c3685edb4f4.jpg","index":0,"item":"76fd7d72-d032-41a3-ad47-9b32e54ff64c","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Valtoznak-az-igazoltatas-szabalyai","timestamp":"2024. december. 31. 11:21","title":"Változnak az igazoltatás szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de egyelőre még nem minden tekintetben, lesz ugyanis néhány eltérés. Az ügyfélszolgálat azonban közös lesz, és néhány DIGI üzlettől is búcsúzni kell. Mutatjuk, mire kell figyelnie az újévben.","shortLead":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de...","id":"20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab.jpg","index":0,"item":"e031211c-6f2d-44e5-b375-c5e8e2d409d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","timestamp":"2024. december. 31. 12:02","title":"Minden DIGI-ügyfél érintett: Mit hívjak, ha gond van? Hol intézhetem az ügyeimet? One lesz a DIGI-ből is, egy sor változás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d496755-56a5-468f-a64c-0f529e1dc8c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint, míg mások az EU-ban a túlélésre játszanak, addig a magyar kormány már az új stratégiájának térképét rajzolja.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint, míg mások az EU-ban a túlélésre játszanak, addig a magyar kormány már...","id":"20241231_orban-balazs-interju-haboru-usa-eu-magyar-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d496755-56a5-468f-a64c-0f529e1dc8c2.jpg","index":0,"item":"0a3a67e7-40ef-46ec-8c8e-f8b91d4fd51b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_orban-balazs-interju-haboru-usa-eu-magyar-gazdasag","timestamp":"2024. december. 31. 11:46","title":"Orbán Balázs: „Mi kinn vagyunk a vízből, más országok pedig éppen elsüllyednek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Barbalics Bence, Bessenyey Péter, Bódi Zoltán, Cseh Gábor, Csikós Zsolt, Eckhardt Balázs, Göbölyös Zsolt, Kiss Anna, Klug Lajos, Migleci Tanja, Pere László, Sallós-Kovács Péter, Vályi István és Véner Miklós is távozik.","shortLead":"Barbalics Bence, Bessenyey Péter, Bódi Zoltán, Cseh Gábor, Csikós Zsolt, Eckhardt Balázs, Göbölyös Zsolt, Kiss Anna...","id":"20241231_speedzone-tavozas-stab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73.jpg","index":0,"item":"f5863082-451e-4580-82bc-95379d8c8ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20241231_speedzone-tavozas-stab","timestamp":"2024. december. 31. 13:30","title":"Kiszáll a Speedzone-ból a jelenlegi stáb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]