[{"available":true,"c_guid":"9d297473-2ac5-4511-afc6-c874083ed781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is megírták, hogy mit reggelizett.","shortLead":"Azt is megírták, hogy mit reggelizett.","id":"20250108_orban-viktor-levai-aniko-ajurvedikus-kezeles-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d297473-2ac5-4511-afc6-c874083ed781.jpg","index":0,"item":"8440415b-42e6-4fac-bc6d-8c98e8c7b92c","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_orban-viktor-levai-aniko-ajurvedikus-kezeles-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 12:48","title":"Egy indiai lap szerint nem Orbán, hanem Lévai Anikó kap ájurvédikus kezelést Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7cd78-36a0-4526-a63e-34e9c61e3a55","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Első próbálkozásra is elég tetszetős autót hoztak össze a japánok. ","shortLead":"Első próbálkozásra is elég tetszetős autót hoztak össze a japánok. ","id":"20250107_Negyvenmillio-forintos-araval-nem-lesz-nepauto-a-Sony-elso-kocsija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b7cd78-36a0-4526-a63e-34e9c61e3a55.jpg","index":0,"item":"2af62bc0-3598-42d7-9b94-b95dde81a657","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Negyvenmillio-forintos-araval-nem-lesz-nepauto-a-Sony-elso-kocsija","timestamp":"2025. január. 07. 20:20","title":"Itt a Sony első autója, kár, hogy 40 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető feljelentést tett az ügyben, szerinte az állam előnytelen részvénycseréket hajtott végre. ","shortLead":"Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető feljelentést tett az ügyben, szerinte az állam előnytelen részvénycseréket...","id":"20250107_Az-MSZP-feljelentest-tesz-a-Vodafone-adasvetele-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d.jpg","index":0,"item":"b24fdaf5-e37c-424d-8fb5-4099901ecbcf","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Az-MSZP-feljelentest-tesz-a-Vodafone-adasvetele-ugyeben","timestamp":"2025. január. 07. 14:56","title":"Az MSZP szerint 13 milliárd forintos veszteség keletkezett a Vodafone-adásvételkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59aee6ad-8c05-4882-bd80-d630399149be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A svájci Nutrix AG nevű cég segítségével a jövőben sokkal pontosabb képet kaphat az ember a stressz-szintjéről, ezzel együtt pedig a kezelés és a kiégés megelőzése is könnyebbé válhat.","shortLead":"A svájci Nutrix AG nevű cég segítségével a jövőben sokkal pontosabb képet kaphat az ember a stressz-szintjéről, ezzel...","id":"20250108_nutrix-ag-cortisense-nyalminta-vizsgalat-kortizolszint-stressz-kieges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59aee6ad-8c05-4882-bd80-d630399149be.jpg","index":0,"item":"4e3e4232-ecec-4a10-9112-cdc99f2a17b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_nutrix-ag-cortisense-nyalminta-vizsgalat-kortizolszint-stressz-kieges","timestamp":"2025. január. 08. 18:03","title":"Elég csak egy kis nyálmintát adnia, 3-5 percen belül megmondja egy kütyü, hogy ki van-e égve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4be6e0c-092b-4ed5-bb8b-b73e69a8231b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A japán férfit amerikai fedett ügynök csalta lépre.","shortLead":"A japán férfit amerikai fedett ügynök csalta lépre.","id":"20250109_jakuzavezer-uran-plutonium-csempeszet-bunos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4be6e0c-092b-4ed5-bb8b-b73e69a8231b.jpg","index":0,"item":"7f21e268-2c97-4b07-be10-7b7005d1391c","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_jakuzavezer-uran-plutonium-csempeszet-bunos","timestamp":"2025. január. 09. 11:18","title":"Bűnösnek vallotta magát a jakuzavezér, aki mianmari plutóniumot akart eladni egy iráni tábornoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a12779-18ad-4b8d-a2e7-37f6f6f01090","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Viszonylag sokan még a 300 ezres futásteljesítmény feletti autókat is bevállalják. ","shortLead":"Viszonylag sokan még a 300 ezres futásteljesítmény feletti autókat is bevállalják. ","id":"20250107_Tizenket-eves-auto-a-slager-a-magyar-hasznaltauto-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67a12779-18ad-4b8d-a2e7-37f6f6f01090.jpg","index":0,"item":"fc3c68d1-3fe5-4cd1-b743-8e726feca70d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Tizenket-eves-auto-a-slager-a-magyar-hasznaltauto-piacon","timestamp":"2025. január. 08. 07:43","title":"Tizenkét éves kocsi a sláger a magyar használtautó-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd630642-e838-43d0-8c3a-b12cbb2f1595","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A transzplantációs műtéte sikeres volt, azonban hónapokkal később a férfinél a rák egy agresszív és előrehaladott formája alakult ki. Az eset annyira ritka, hogy nem is állnak rendelkezésre statisztikák a témában.","shortLead":"A transzplantációs műtéte sikeres volt, azonban hónapokkal később a férfinél a rák egy agresszív és előrehaladott...","id":"20250107_majrak-majatultetes-donor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd630642-e838-43d0-8c3a-b12cbb2f1595.jpg","index":0,"item":"45171f2a-83a4-40f5-acb9-4233acaa7ff5","keywords":null,"link":"/elet/20250107_majrak-majatultetes-donor","timestamp":"2025. január. 07. 14:20","title":"Májátültetéssel lett rákos, és meghalt egy arizonai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef87c0d0-8b4d-4f2c-b171-f693e70b763a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciára épülő feladatok gyorsabbak lehetnek, a játékok pedig szebbek és gördülékenyebbek – ígéri az AMD. A vállalat Las Vegasban mutatta meg, milyen újdonságokból tudnak választani a felhasználók 2025-ben.","shortLead":"A mesterséges intelligenciára épülő feladatok gyorsabbak lehetnek, a játékok pedig szebbek és gördülékenyebbek – ígéri...","id":"20250108_amd-ryzen-processzorok-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef87c0d0-8b4d-4f2c-b171-f693e70b763a.jpg","index":0,"item":"725a11ee-e48d-406c-899f-9524e1efbd4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_amd-ryzen-processzorok-ces-2025","timestamp":"2025. január. 08. 11:03","title":"Mindenkire gondolt az AMD: csúcsgépekbe és játékkonzolokba is kerülhet az új processzorokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]