[{"available":true,"c_guid":"cb5566dc-a7c7-461c-aaa6-e76d61b2f687","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint kezdetben azt gondolták, hogy a koronavírus megjelenése nem okoz majd világjárványt. Az Onkológiai Intézet vezetője utólag már sejti, ki lehetett első covidos beteg Magyarországon.","shortLead":"Az infektológus szerint kezdetben azt gondolták, hogy a koronavírus megjelenése nem okoz majd világjárványt...","id":"20250125_Szlavik-Janos-termeszeti-csoda-hogy-megszelidult-a-koronavirus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5566dc-a7c7-461c-aaa6-e76d61b2f687.jpg","index":0,"item":"49d24ae4-5017-425e-8bb9-1b46d3ce625d","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Szlavik-Janos-termeszeti-csoda-hogy-megszelidult-a-koronavirus","timestamp":"2025. január. 25. 15:21","title":"Szlávik János: Természeti csoda, hogy megszelídült a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"És hogyan kellene megálljt parancsolni Donald Trumpnak, aki császári udvarrá változtatja a világ hatalmi központját? Mi lesz Ukrajnával és Kínával? Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"És hogyan kellene megálljt parancsolni Donald Trumpnak, aki császári udvarrá változtatja a világ hatalmi központját? Mi...","id":"20250126_nemzetkozi-lapszemle-trump-orban-merkel-kina-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe.jpg","index":0,"item":"205cccf1-1b18-460e-a6ca-df21d3178146","keywords":null,"link":"/360/20250126_nemzetkozi-lapszemle-trump-orban-merkel-kina-ukrajna","timestamp":"2025. január. 26. 10:00","title":"Merkel történelmi hibája: nem parancsolt megálljt Orbán Viktornak - nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is, de nem fogják hagyni, hogy az oroszok profitáljanak. Orbán viszont továbbra is a szankciók blokkolásával fenyeget, és garanciákat vár Kijevtől.","shortLead":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is...","id":"20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"88ced94a-4616-434a-9a1c-9f7aace42b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","timestamp":"2025. január. 25. 17:52","title":"Zelenszkij: Azerbajdzsánból is szállíthatunk gázt Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1267a2c-0188-4aec-8c05-ecf95c59f5c9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Konfettivel szórta meg a pályát egy aktivista a Dánia-Csehország meccsen.","shortLead":"Konfettivel szórta meg a pályát egy aktivista a Dánia-Csehország meccsen.","id":"20250126_dan-edzo-klimaaktivista-palya-konfetti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1267a2c-0188-4aec-8c05-ecf95c59f5c9.jpg","index":0,"item":"480d0ca4-64fc-473c-8ea7-974a2b16b64c","keywords":null,"link":"/sport/20250126_dan-edzo-klimaaktivista-palya-konfetti","timestamp":"2025. január. 26. 18:42","title":"„Lehetne kidobó egy szórakozóhelyen” – a dán edző lökdöste le a klímaaktivistát a pályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rekordközeli csúcsértékek várhatók, a húsz fok sem elképzelhetetlen.","shortLead":"Rekordközeli csúcsértékek várhatók, a húsz fok sem elképzelhetetlen.","id":"20250125_Kapunk-egy-kis-januari-tavaszt-a-kovetkezo-napokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"de281e81-63ae-4aa6-9f71-ed6edd81b2e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Kapunk-egy-kis-januari-tavaszt-a-kovetkezo-napokban","timestamp":"2025. január. 25. 21:37","title":"Kapunk egy kis januári tavaszt a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa62917b-6bad-4b34-a789-a799fe935349","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két hét múlva rendezik meg a döntőt.","shortLead":"Két hét múlva rendezik meg a döntőt.","id":"20250127_Eldolt-melyik-ket-csapat-merkozik-meg-a-Super-Bowlon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa62917b-6bad-4b34-a789-a799fe935349.jpg","index":0,"item":"778fde60-2066-42b3-bebe-d04d83eebd6d","keywords":null,"link":"/sport/20250127_Eldolt-melyik-ket-csapat-merkozik-meg-a-Super-Bowlon","timestamp":"2025. január. 27. 08:40","title":"NFL: Eldőlt, melyik két csapat mérkőzik meg a Super Bowlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198ca410-14d1-4a3b-a0be-3a562bd0490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő elérkezettnek látta az időt, hogy ismerkedési tippet adjon 10 éves gyermekének.","shortLead":"A színésznő elérkezettnek látta az időt, hogy ismerkedési tippet adjon 10 éves gyermekének.","id":"20250125_Scarlett-Johansson-felvilagositotta-10-eves-lanyat-a-ghosting","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/198ca410-14d1-4a3b-a0be-3a562bd0490a.jpg","index":0,"item":"af1db4ef-5ec1-4052-8b21-0fcf788a6050","keywords":null,"link":"/elet/20250125_Scarlett-Johansson-felvilagositotta-10-eves-lanyat-a-ghosting","timestamp":"2025. január. 25. 13:57","title":"Scarlett Johansson felvilágosította 10 éves lányát a ghostingról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af63bd9-d9e7-41f1-adf5-997157648cbd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csak egy győztese lehet a vasárnapi belorusz elnökválasztásnak: az 1994 óta hatalomban lévő államfő, Aljakszandr Lukasenka „ellenfelei” ugyanis leginkább a politikus hívei, valódi ellenzéki nem indulhatott. Legutóbb 2020-ban tartottak elnökválasztást az egykori szovjet tagköztársaságban, azt Lukasenkáék elcsalták, s ezt követően hónapokig tartó tiltakozási hullám indult.","shortLead":"Csak egy győztese lehet a vasárnapi belorusz elnökválasztásnak: az 1994 óta hatalomban lévő államfő, Aljakszandr...","id":"20250126_Elnokvalasztasi-szinjatekot-rendeznek-vasarnap-Belaruszban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3af63bd9-d9e7-41f1-adf5-997157648cbd.jpg","index":0,"item":"b70a6ca7-df87-4498-8a16-5afe3e80a19e","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Elnokvalasztasi-szinjatekot-rendeznek-vasarnap-Belaruszban","timestamp":"2025. január. 26. 08:58","title":"Elnökválasztási színjátékot rendeznek vasárnap Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]