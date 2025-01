Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4a49f71b-13d6-4bd6-9b0a-856d628af224","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A magyar vonatkozásokkal teli, nagyrészt Magyarországon forgatott A brutalistától ne várjuk, hogy közelebb visz minket ehhez a manapság felkapott építészeti stílushoz. Már csak azért sem, mert a címe ellenére nincs benne brutalizmus, és ez főleg Magyarországról nézve kár, ahol ez a korszak éppen kiradírozódóban van. Branczik Márta és Kovács Dániel építészettörténészekkel arról is beszélgettünk, miért nem könnyű színtisztán brutalista épületeket találni Magyarországon, és miért különösen nehéz megvédeni őket az idő vasfogától. ","shortLead":"A magyar vonatkozásokkal teli, nagyrészt Magyarországon forgatott A brutalistától ne várjuk, hogy közelebb visz minket...","id":"20250127_A-brutalista-film-epiteszet-mi-a-brutalizmus-keso-modern-oroksegvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a49f71b-13d6-4bd6-9b0a-856d628af224.jpg","index":0,"item":"8af71b89-c2b9-40b1-97c9-7105a59af07a","keywords":null,"link":"/360/20250127_A-brutalista-film-epiteszet-mi-a-brutalizmus-keso-modern-oroksegvedelem","timestamp":"2025. január. 27. 10:18","title":"A brutalista, aki ott se volt: az építészetért rajongóknak csalódás a tíz Oscar-díjra jelölt film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97cb58f-1cf7-466e-a86f-b2acabb67164","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Legalábbis, amíg a jogszabály nem változik. ","shortLead":"Legalábbis, amíg a jogszabály nem változik. ","id":"20250127_motor-vizsgaztatasa-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c97cb58f-1cf7-466e-a86f-b2acabb67164.jpg","index":0,"item":"d749439c-b98b-4530-aa86-65f0c98c104a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_motor-vizsgaztatasa-2025","timestamp":"2025. január. 27. 15:59","title":"Egy jogi kiskapu miatt nem minden járműnek drágul a vizsgáztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087732c6-849d-424f-ac45-d436b0d8a36e","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A múlt héten elhunyt amerikai klasszis rendező azt akarta, hogy filmjeinek nézői ne érjék be egyetlen sóhajtással, hanem minden pillanatban egy mély levegőt vegyenek.","shortLead":"A múlt héten elhunyt amerikai klasszis rendező azt akarta, hogy filmjeinek nézői ne érjék be egyetlen sóhajtással...","id":"20250126_hvg-david-lynch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/087732c6-849d-424f-ac45-d436b0d8a36e.jpg","index":0,"item":"22e9fec7-e51a-46f8-ba9e-341f6cec5cc5","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-david-lynch","timestamp":"2025. január. 26. 13:30","title":"„Az ötlet olyan, mint a hal. Ha kicsi kell, elég a sekélyesben horgászni, ha nagy, le kell menni a mélybe” – David Lynch emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A piac közel kétharmada Kínáé. ","shortLead":"A piac közel kétharmada Kínáé. ","id":"20250128_14-szazalekkal-nott-a-villanyautok-eladasa-vilagszinten-tavaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"a171ccc2-8ad4-4919-acaf-47e428262122","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_14-szazalekkal-nott-a-villanyautok-eladasa-vilagszinten-tavaly","timestamp":"2025. január. 28. 07:09","title":"14 százalékkal nőtt a villanyautók eladása világszinten tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5ea5de-98c1-4334-8954-647bae48479c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"David Coote arról beszélt, hogy az angol bajnokság macsó környezetében nem merte felvállalni a másságát, mivel már így is folyamatosan kapott fenyegetéseket.","shortLead":"David Coote arról beszélt, hogy az angol bajnokság macsó környezetében nem merte felvállalni a másságát, mivel már...","id":"20250128_david-coote-premier-league-liverpool-biro-coming-out","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b5ea5de-98c1-4334-8954-647bae48479c.jpg","index":0,"item":"c644f412-0f7f-44ae-9b2d-36a4160889d4","keywords":null,"link":"/sport/20250128_david-coote-premier-league-liverpool-biro-coming-out","timestamp":"2025. január. 28. 09:27","title":"Coming outolt a Premier League kokainozáson kapott, majd kirúgott játékvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9db6ee9-229f-415b-a179-104df732f981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 15 éves fiatal ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett gyanúja miatt indult büntetőeljárás. Őrizetbe vették. ","shortLead":"A 15 éves fiatal ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett gyanúja miatt indult büntetőeljárás. Őrizetbe...","id":"20250126_robbantassal-fenyegetes-veszto-altalanos-iskola-15-eves-fiu-terrorcselekmeny-elkovetesevel-fenyegetes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9db6ee9-229f-415b-a179-104df732f981.jpg","index":0,"item":"7eb2ae0d-4ece-4f20-bcf7-6cfb7c97381c","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_robbantassal-fenyegetes-veszto-altalanos-iskola-15-eves-fiu-terrorcselekmeny-elkovetesevel-fenyegetes-rendorseg","timestamp":"2025. január. 26. 10:36","title":"Fel akart vágni egy lány előtt, robbantással fenyegető e-mailt küldött egy borsodi fiú egy általános iskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f18592c-02b5-4e7d-9785-ac39afcfecc4","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Az előírt tananyag mellett számos más módon is foglalkozhatnak az iskolák a holokauszttal. Ennek módja és mélysége a pedagógusokon múlik. Húsz éve Steven Spielberg maga is megnézett egy erről szóló tanórát Budapesten.","shortLead":"Az előírt tananyag mellett számos más módon is foglalkozhatnak az iskolák a holokauszttal. Ennek módja és mélysége...","id":"20250126_hvg-holokauszt-oktatas-steven-spielberg-soa-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f18592c-02b5-4e7d-9785-ac39afcfecc4.jpg","index":0,"item":"94874ff6-260d-4636-bc76-5ca7baae2656","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-holokauszt-oktatas-steven-spielberg-soa-alapitvany","timestamp":"2025. január. 26. 20:00","title":"Fedősztori és testőrök: így jelent meg egyszer csak Steven Spielberg egy óbudai gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c54cb5-eaf0-44ff-bc2b-d08f5e350ff7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl magas klorátmennyiség lehet az üdítőkben, ami veseproblémákat okozhat.","shortLead":"Túl magas klorátmennyiség lehet az üdítőkben, ami veseproblémákat okozhat.","id":"20250127_Tobb-millio-doboz-Belgiumban-gyartott-Coca-Colat-hiv-vissza-a-gyarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c54cb5-eaf0-44ff-bc2b-d08f5e350ff7.jpg","index":0,"item":"3bb78374-ac44-427e-b0fe-80fa407992af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Tobb-millio-doboz-Belgiumban-gyartott-Coca-Colat-hiv-vissza-a-gyarto","timestamp":"2025. január. 27. 19:07","title":"Több millió doboz Coca-Colát kell visszahívni Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]